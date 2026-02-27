Els EUA i l’Iran tanquen la tercera ronda de contactes amb "avenços significatius"
Teheran manifesta que es pot arribar a un acord sempre que Washington "separi les qüestions nuclears de les no nuclears"
Adrià Rocha Cutiller
Els Estats Units i l’Iran van tancar ahir sense arribar a un acord la tercera ronda de converses, però a Ginebra (Suïssa) van aconseguir "avenços significatius" en el diàleg i es van emplaçar a una altra ronda de negociacions de cara a la setmana vinent. Així ho va confirmar Badr bin Hamad al-Busaidi, el ministre d’Afers Exteriors d’Oman, el país mediador entre Washington i Teheran.
En un missatge a la xarxa social X, el cap de la diplomàcia omanita va anunciar que hi haurà "consultes amb les capitals respectives i la setmana que ve continuaran converses tècniques a Viena", a Àustria.
Aquest anunci no elimina, però rebaixa, la preocupació davant la possibilitat que el president nord-americà, Donald Trump, llanci un atac militar sobre l’Iran, un temor que s’ha disparat arran de declaracions de pressió i un contundent desplegament militar nord-americà a la regió sense precedents des del 2003, quan va esclatar la guerra de l’Iraq.
L’optimisme és, en tot cas, extremadament moderat. Washington havia arribat a la reunió amb demandes molt exigents, segons fonts citades per The Wall Street Journal. Aquestes inclouen que l’Iran destrueixi completament les seves tres principals instal·lacions nuclears (a Fordow, Natanz i Isfahan, que Trump va atacar l’estiu passat), que lliuri als Estats Units tot l’urani enriquit que encara té i que qualsevol acord nuclear s’apliqui per sempre.
Per la seva banda, l’Iran rebutja la idea de transferir a l’estranger les seves reserves d’urani, posa objeccions a posar fi a l’enriquiment d’urani, a desmantellar les seves instal·lacions nuclears i a acceptar restriccions permanents en el seu programa nuclear. Així ho assegura també el Journal, citant tant les seves pròpies fonts com mitjans estatals iranians.
L’Iran, que fins ara s’ha negat taxativament a negociar res que no sigui el seu programa nuclear amb els EUA, va assegurar ahir que es pot arribar a un acord amb Washington si se "separen els assumptes nuclears dels no nuclears". Washington, però, busca un acord que també inclogui el programa de míssils balístics de la República Islàmica, a més del suport de l’Iran a les seves milícies afins a tot Pròxim Orient.
Bomba atòmica
Teheran sempre ha rebutjat tractar aquests temes i ha pressionat, fins ara, per intentar aconseguir un acord que porti els EUA a retirar totes les seves sancions a canvi de rebaixar l’enriquiment d’urani, pròxim actualment al nivell necessari per desenvolupar la bomba atòmica.
El risc d’una guerra entre tots dos països –amb una gran part de la flota nord-americana a les costes de l’Iran– és més real que mai. "En la reunió s’han proposat idees que hem de consultar amb la nostra capital. Encara hi ha una distància que ha de ser reduïda", va declarar ahir una font anònima iraniana a l’agència Reuters.
Fins ara, durant les negociacions, l’Iran ha emès missatges buits, tot i que optimistes, per buscar, segons els experts, guanyar una mica de temps a la taula de negociacions per evitar l’atac dels Estats Units.
"Si tan sols podem aconseguir avenços en el seu programa nuclear [durant les negociacions], serà difícil progressar en la matèria dels míssils balístics", va declarar dimecres al vespre el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio.
Ahir, a Ginebra, els emissaris de Trump van ser els representants habituals: el seu gendre, Jared Kushner, i el seu cap negociador, Steve Witkoff. Tots dos van fer reunions indirectes –a través d’Oman i des d’habitacions diferents– amb el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi.
Mitjans estatals iranians, però, van informar que una part del diàleg s’havia portat a terme de manera directa i van suggerir que els delegats s’havien reunit directament i no solament a través dels omanites, com en el format de rondes anteriors.
La reunió d’ahir va ser la més llarga de totes les mantingudes fins ara, amb una primera trobada al matí i una altra, més curta, a la tarda, mentre tot Pròxim Orient aguanta la respiració davant la possibilitat d’una intervenció nord-americana.
Ultimàtum
La setmana passada, Trump va donar un termini entre 10 i 15 dies a Teheran per mirar d’aconseguir un acord, un suposat termini que acaba la setmana que ve. El republicà va amenaçar que si no hi havia un pacte passarien "coses dolentes". En el seu discurs sobre l’estat de la Unió d’aquest dimarts, Trump es va referir a l’Iran i, tot i que va deixar espai per a una solució diplomàtica, va llançar acusacions sobre el programa nuclear iranià i els seus míssils balístics, que suposadament poden arribar als EUA, fet que Teheran va negar.En el seu discurs sobre l’estat de la Unió aquest dimarts també es va referir a l’Iran i tot i que va deixar espai per arribar a una solució diplomàtica va llançar acusacions no només sobre el programa nuclear iranià sinó també sobre els seus míssils balístics, que suposadament poden arribar als EUA, una cosa que Teheran va negar.
