Els papers del 23F reobren el debat sobre el retorn Joan Carles
Feijóo apel·la als espanyols perquè es "reconciliïn" amb l’emèrit i Bolaños avisa que pot tornar quan vulgui
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo creu que seria "desitjable" que Joan Carles I torni a Espanya després de la desclassificació dels documents reservats sobre el cop d’Estat del 23F i el paper que va jugar el rei emèrit durant l’aldarull. El líder del PP considera que els arxius que van sortir a la llum haurien de servir per "reconciliar els espanyols amb qui va parar el cop d’Estat" i que, des del 2 d’agost del 2020, viu als Emirats Àrabs Units per les sospites de corrupció. Segons fonts del PP i de la Zarzuela, Feijóo va comentar "personalment" a la Casa del Rei la seva intenció de penjar aquest missatge a la xarxa social X, informa Pilar Santos.
Entre els més de 150 documents que es van alliberar dimecres, n’hi ha alguns sobre les actuacions de Joan Carles I la tarda del 23F, tot just conèixer que el tinent coronel Antonio Tejero va entrar al Congrés. Segons un informe del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), desclassificat pel Ministeri de Defensa, "al llarg de les primeres hores i durant tota la nit" l’avui emèrit va respondre nombroses trucades d’"autoritats civils, institucions i representacions polítiques i sindicals" a qui "se’ls tranquil·litza i aconsella que mantinguin i facin observar la serenitat i la calma".
A més, a prop de les 20.00 hores, el rei ja havia decidit fer un discurs a TVE, però quan la Zarzuela va contactar amb la televisió pública, passada aquella hora, se’ls va comunicar que estava presa pels militars. Cap a les 21.30 hores se’n van les forces de Prado del Rey i "es gestiona que TVE enviï un equip d’enregistrament". El discurs es va emetre a la 1.12 de la matinada, quan va rebutjar el cop d’Estat.
"Errors innegables"
Recolzant-se en aquestes informacions, Feijóo va aplaudir que Joan Carles "ha reconegut errors innegables en la seva trajectòria", però que "va contribuir a sostenir" la democràcia espanyola i les llibertats "en un moment clau". Així, creu que l’emèrit hauria de tornar d’Abu Dhabi i "passar l’última etapa de la vida amb dignitat i al seu país". Amb ell va coincidir la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso: "El que ha dit el senyor Feijóo" ho pensa "la immensa majoria dels espanyols".
Al Govern, no obstant, van restar importància als papers desclassificats i van assegurar que és Joan Carles I qui ha de decidir si vol tornar. "La decisió del rei emèrit de si torna o no a Espanya depèn exclusivament d’ell. El Govern mai li ha impedit i mai li ha denegat l’entrada a Espanya", va dir el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. Així, va recordar que l’emèrit "ve a Espanya quan així ho decideix".
No semblen coincidir així els seus socis al Congrés. El portaveu d’ERC a la Cambra baixa, Gabriel Rufián, va afirmar que "els delinqüents, millor fora que dins" i que els documents només suposen "un salseig que tothom podia sospitar". La seva homòloga a EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, va apuntar que la tornada del rei hauria de ser per "respondre per totes les causes pendents que té". I la portaveu de Sumar, Verónica Martínez, va criticar Feijóo per "desviar el focus" amb aquesta petició.
