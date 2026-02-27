Al Congrés
ERC registra una llei per crear el consorci d’inversions que estava negociant amb el Govern
El text haurà de ser encara consensuat entre els republicans catalans i el PSOE
Miguel Ángel Rodríguez
En plenes negociacions amb el Govern, ERC ha registrat al Congrés una proposició de llei per crear el «Consorci d’Inversions de Catalunya», segons expliquen fonts del grup republicà. La intenció, apunten, és posar en marxa «un nou instrument» que permeti posar fi als «dèficits estructurals acumulats durant dècades en les inversions estatals al territori». El text presentat, expliquen aquestes mateixes fonts, haurà de ser negociat ara amb l’Executiu. No obstant, la seva tramitació no podria iniciar-se a la Cambra baixa fins a començaments d’abril.
Al llarg de nou pàgines, els republicans catalans detallen la creació d’aquest consorci d’inversions, que es tractaria d’un òrgan paritari entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. Entre els seus objectius, segons el text legislatiu, hi hauria l’elaboració d’un Pla Plurianual d’Inversions de l’Estat a Catalunya; el seguiment, control i avaluació de les inversions o la proposta de mesures correctores i reprogramacions perquè es compleixin els nivells d’execució prevista.
La norma, que també contempla la constitució d’una societat mercantil participada per l’Estat i la Generalitat, recull que la creació del consorci s’haurà de produir en un màxim de 9 mesos des de l’entrada en vigor. No obstant, es fixa l’inici de l’activitat d’aquest l’1 de gener del 2027, una xifra poc realista atesos els terminis de tramitació al Congrés i les dificultats que podria trobar el text durant el seu debat.
La creació d’aquest consorci forma part de les converses que fa mesos que mantenen el Govern i ERC i que, en gran manera, mantenen bloquejat el recolzament dels republicans catalans als pressupostos de l’Estat i als del Govern de Salvador Illa. Tot i que un possible acord suposaria un pas endavant rellevant, fonts d’ERC assenyalen que el que resulta imprescindible per encarrilar la negociació és buscar la fórmula perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF.
