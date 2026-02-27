La Generalitat preveu destinar 112,7 milions dels pressupostos a la vegueria del Penedès, un augment del 30% respecte 2023
Destaquen les aportacions previstes als hospitals del Vendrell i Sant Camil i la dessalinitzadora del Foix
ACN - Redacció
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar 112,7 milions d'euros a la vegueria del Penedès, xifra que suposa incrementar en un 30% l'aportació feta als darrers comptes aprovats, de 2023. Les actuacions en carreteres, a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i cicle de l'aigua (42,7%) i les polítiques de salut i habitatge (34,2%) concentren el gruix de les inversions contemplades. Entre les accions previstes destaquen els 10 milions d'euros per a l'Hospital del Vendrell, els 7 per al de Sant Camil, els 10 per a la dessalinitzadora del Foix o els 9,2 per a construir 252 habitatges, entre altres. Per comarques, destaca el creixement de l'aportació econòmica al Garraf, d'123% ,i l'Alt Penedès, d'un 67%.
Segons detalla el Govern, el gruix de la inversió pressupostada correspon al capítol d'inversions reals, amb uns 93,8 milions, que suposen el 83% del total, mentre que la resta d'inversions corresponen majoritàriament al capítol de transferències de capital, amb 18,1 milions. Els nous comptes també preveuen unes obligacions plurianuals de 246,8 milions d'euros, per finançar actuacions que tindran continuïtat fins al 2029.
El projecte de pressupostos preveu que el 42,7% dels recursos previstos per al 2026 a la vegueria del Penedès es destinarà a actuacions relacionades amb la conservació i el condicionament de carreteres, amb 18,2 milions, les infraestructures viàries, amb 16,2 milions, i el cicle de l’aigua, amb 13,5 milions. Un 34,2% de la inversió es concentrarà en els àmbits de la salut, que suposa 29,2 milions, i l'habitatge, amb 9,2 milions.
Anoia, millora d'infraestructures i nous habitatges
A l'Anoia es preveu una inversió total de 36,9 milions d'euros. Part d'aquests servirien per millorar infraestructures, com ara els 8,4 milions d'euros per a les línies metropolitanes d'FGC o els 7,8 per a suprimir el pas a nivell PN08 i soterrar l'estació d'Igualada. Pel que va a carreteres, es destinarien 4,5 milions a la seva conservació, i 1,7 més servirien per condicionar la BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa.
L'Hospital d'Igualada rebria 4,5 milions d'euros, mentre que 3,3 es destinarien a construir una nova base per al cos d'Agents Rurals. Els comptes preveuen destinar 1,8 milions d'euros a construir 36 habitatges al carrer Cardenal Vives d'Igualada, i 1,5 més a la xarxa de distribució d'aigua que abasteix el municipi de Masquefa.
Alt Penedès: la dessalinitzadora del Foix, salut i carreteres
Amb una xifra total de 26,7 milions d'euros, a la comarca de l'Alt Penedès es preveu destinar 10 milions d'euros a la connexió hidràulica i elèctrica de la dessalinitzadora del Foix, que està projectada a Cubelles, concretament en els terrenys dels antics dipòsits de la Tèrmica. També es preveuen 2,4 milions al nou CAP de Santa Margarida i els Monjos i 2 més a la Planta de Tractament de Vilafranca del Penedès.
En matèria viària, es preveu destinar 1,9 milions d'euros a ampliar la xarxa camins agrícoles i la millora camins existents al voltant de la C-15 entre Olèrdola i Sant Pere de Riudebitlles, així com aportar 2,4 milions a la conservació de carreteres. La Generalitat també ha plantejat aportar 1,4 milions a la construcció de 32 habitatges a Sant Sadurní d'Anoia.
En l'àmbit educatiu, l'escola Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons rebria 833.684 euros per a la seva ampliació, i es destinarien 995.394 a construir la nova escola Montcau, a Gelida. Per últim, aquest mateix municipi disposaria d'un nou parc de Bombers, amb una aportació de 859.142.
Baix Penedès, reforç a salut i carreteres
La major aportació prevista a la comarca del Baix Penedès, amb un total de 24,4 milions d'euros, recau en la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, que gestiona l'Hospital del Vendrell, amb 10 milions en concepte de subvenció per inversions. El CAP de l'Arboç, per la seva banda, en rebria 2,6 per a la seva ampliació.
La xarxa viària també en sortiria beneficiada, amb 1 milió destinat a modificar la concessió de l'autopista C-32 entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell, mentre que 1,4 milions més servirien per condicionar la C-31 en trama urbana entre Calafell i Cunit. Per últim, l'escola la Parellada, de Santa Oliva, rebria 2,1 milions d'euros per a la seva ampliació.
Garraf: salut, habitatge i educació
A la comarca del Garraf es preveu destinar 24,7 milions d'euros. D'aquests, 7 milions serien en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes. A més, es destinarien 1,5 més a l'Hospital Sant Antoni Abat, a Vilanova i la Geltrú, municipi que rebria 1,5 milions més per al dragat d'urgència de la bocana del port.
També a Vilanova es destinarien 1,1 milions a aixecar un nou parc de Bombers, i 1,3 milions per a construir 98 habitatges a la rambla de Sant Jordi. També se'n crearien 86 de nous amb una aportació de 4,4 milions a la Ronda Masia Nova de Sant Pere de Ribes, municipi on també es destinarien 2 milions per a construir un nou Institut Escola.
Pel que fa a la xarxa viària, es destinarien 1,9 milions a la conservació de carreteres, i s'hi computa també el milió d'euros previst a la modificació de la concessió de la C-32 entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell. En darrer terme, el desplegament de la fibra òptica rebria un impuls quantificat en 545.812 euros.
