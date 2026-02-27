Hillary Clinton nega al Congrés conèixer Epstein i els seus delictes
L’exsecretària d’Estat denuncia que la seva citació a la Cambra és un "teatre polític partidista" i una "maniobra de distracció"
Idoya Noain
Denunciant "teatre polític partidista" i assegurant que no sap "res" de les activitats criminals de Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell, Hillary Clinton va obrir ahir la seva declaració jurada a porta tancada davant dels congressistes d’un comitè que investiga el cas Epstein. Els parlamentaris van interrogar l’ex primera dama, exsenadora, exsecretària d’Estat i excandidata presidencial que va perdre contra Trump l’any 2016.Denunciant "teatre polític partidista" i assegurant que no sap "res" de les activitats criminals de Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell. Així va obrir ahir Hillary Clinton la seva declaració jurada a porta tancada davant dels congressistes d’un comitè que investiga el cas Epstein i va interrogar l’ex primera dama, exsenadora, exsecretària d’Estat i excandidata presidencial que va perdre contra Donald Trump en les eleccions del 2016.
"Com vaig dir en la meva declaració jurada del 13 de gener, no tenia ni idea de les seves activitats criminals, no recordo haver coincidit mai amb el senyor Epstein, mai vaig volar al seu avió ni vaig visitar la seva illa, cases o oficines. No tinc res a afegir", va remarcar Clinton en el seu testimoni, que va compartir a les xarxes socials."Com vaig dir en la meva declaració jurada del 13 de gener, no tenia ni idea de les seves activitats criminals, no recordo haver coincidit mai amb el senyor Epstein, mai vaig volar al seu avió ni visiti la seva illa, cases o oficines. No tinc res a afegir", va remarcar Clinton en el seu testimoni davant dels congressistes, que va compartir a les xarxes socials.
I va acusar els republicans, que controlen el Congrés i el Comitè de Supervisió i Reforma del Govern, d’utilitzar el seu interrogatori "per mirar de distreure l’atenció de les accions de Trump".En aquesta declaració inicial també va acusar els republicans, que controlen el Congrés i el Comitè de Supervisió i Reforma del Govern, d’estar utilitzant el seu interrogatori "per distreure l’atenció de les accions de Trump". L’interrogatori va tenir lloc a Chappaqua, a l’estat de Nova York, on els Clinton tenen una casa, i on avui està tenen previst l’interrogatori a Bill Clinton.
James Comer, el republicà que presideix el Comitè, havia anunciat que la trobada amb Hillary Clinton "seria llarga" i que la de l’expresident avui ho serà encara més. També va prometre que farà públics els vídeos i les transcripcions de les sessions una vegada que s’examini que, amb aquesta publicació, no s’exposa cap informació confidencial.James Comer, el republicà que presideix el Comitè, havia anunciat per endavant a la premsa que la trobada amb Hillary Clinton anava "a ser llarg" i que el de l’expresident ho serà encara més. El congressista de Kentucky també ha promès que farà públics els vídeos i transcripcions de les sessions una vegada que hagin acabat i s’examini que, amb aquesta publicació, no s’exposa informació confidencial.
No obstant, la sessió es va interrompre durant 30 minuts per la filtració d’una foto de Clinton testificant, compartida a les xarxes socials per la congressista ultra Lauren Boebert.
No obstant la sessió es va aturar durant 30 minuts per la filtració per part de la congressista ultra Lauren Boebert d’una foto de Clinton testificant, que va compartir a les xarxes socials un comentarista conservador. ..Fer la foto i distribuir-la viola les normes per a l’interrogatori pels congressistes republicans i va provocar crítiques de Clinton, els seus assessors i els demòcrates, que van reclamar que es deixi a la premsa estar present en els testimonis dels Clinton i van qüestionar la utilitat de la sessió. Yassamin Anzari, demòcrata d’Arizona, va parlar d’un interrogatori "increïblement poc seriós" que va titllar de "pallassada".La presa de la imatge i la seva distribució violen les normes marcades per a l’interrogatori pels mateixos congressistes republicans i va provocar crítiques tant de Clinton i els seus assessors com dels demòcrates. Aquests van reclamar que es deixi a la premsa ser present en els testimonis dels Clinton i van criticar tota la sessió. Yassamin Anzari, demòcrata d’Arizona, va parlar d’una deposició "increïblement poc seriosa" que ha titllat de "pallassada".
Els Clinton van accedir a testificar en persona després de mesos de resistència i només després que Comer amenacés de declarar-los en desacatament al Congrés.Els Clinton van accedir a testificar en persona després de mesos de resistència i només després que Comer, que va rebutjar les ofertes del matrimoni de fer declaracions jurades, amenacés declarar-los en desacatament al Congrés.
L’enuig de Clinton per comparèixer davant dels congressistes a porta tancada en comptes de fer-ho en la sessió pública que reclamen ella i el seu marit es va fer evident també en les paraules que portava preparadesL’enuig de Clinton amb haver de comparèixer davant dels congressistes, i haver de fer-ho a porta tancada en lloc de la sessió pública que reclamen ella i el seu marit, s’ha fet evident també en les paraules que portava preparades. . "M’han obligat a testificar, conscients que no sé res que pugui ajudar en la investigació", no va dubtar a denunciar l’exsecretària d’Estat, que va assenyalar que el Govern de Trump i els republicans no tenen interès a conèixer la veritat del cas Epstein, a evitar abusos similars o a protegir víctimes i supervivents."M’han obligat a testificar, completament conscients que no sé res que pugui ajudar en la investigació", ha denunciat l’exsecretària d’Estat, que ha apuntat directament i amb diversos arguments que el Govern de Trump i els republicans en realitat no tenen interès a conèixer la veritat del cas Epstein, a evitar que puguin produir-se abusos similars o a protegir i ajudar víctimes i supervivents.
Interrogar Trump
Hillary Clinton va argumentar que la seva compareixença i la del seu marit haurien de permetre un interrogatori sota jurament a Trump perquè contesti "sobre les desenes de milers de vegades que apareix en arxius d’Epstein".Hillary Clinton també ha argumentat que la seva compareixença i la del seu marit haurien d’obrir la porta que es faci també un interrogatori sota jurament a Trump perquè contesti "sobre les desenes de milers de vegades que apareix en arxius d’Epstein".
És una idea que va recolzar Robert García, el demòcrata de més alt rang en el comitè, tot i que Comer va descartar convocar Trump argumentant que no pot al tractar-se d’un president en actiu. Gerald Ford va testificar voluntàriament el 1974 sobre el seu perdó a Richard Nixon i abans que ell ho va fer Abraham Lincoln.És una idea que ha recolzat Robert García, el demòcrata de més alt rang en el Comitè, tot i que Comer ha descartat ja convocar Trump argumentant que no pot al tractar-se d’un president en actiu. Gerald Ford, no obstant, va testificar voluntàriament el 1974 sobre el seu perdó a Richard Nixon i abans que ell ho va fer Abraham Lincoln.
Si ja hi havia expectació pel testimoni de Hillary, és més intensa en el cas del seu marit avui. L’expresident va tenir relació amb Epstein, si bé ha negat tot coneixement o implicació en la trama criminal. Si ja hi havia expectació davant el testimoni de Hillary Clinton és més intensa encara en el cas de Bill Clinton. L’expresident demòcrata sí que va tenir relació àmpliament coneguda amb Epstein, tot i que ha negat qualsevol coneixement o implicació en la seva trama criminal de pederàstia i abús de dones. SSe sap que va volar mitja dotzena de vegades a l’avió conegut com Lolita express entre 2002 i 2003. En un d’aquests viatges hi anaven quatre dones joves. Una era massatgista, una altra model i una tercera es definia com a ballarina. nSe sap, no obstant, que va volar mitja dotzena de vegades a l’avió conegut com a ‘Lolita express’ entre 2002 i 2003. Un d’aquests viatges, el 2002, va ser una excursió de set dies a l’Àfrica que Clinton aprofitaria per parlar de desenvolupament econòmic i de la lluita contra la sida. Un document de l’FBI que s’inclou entre els més de tres milions desclassificats el 30 de gener assegura que en l’‘entourage’ d’Epstein viatjaven quatre dones joves d’entre 20 i 22 anys. Una era massatgista, una altra model i una tercera es definia com a ballarina.
