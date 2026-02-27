IU aspira a captar els vots d’un Podem que s’ensorra
El divorci entre les dues forces obre la pugna per preservar l’escó que van obtenir quan es van presentar juntes el 2022
Ana Cabanillas
La fractura a l’esquerra amenaça la continuïtat de l’esquerra alternativa a Castella i Lleó. La coalició de Podem i IU va obtenir el 2022 un parlamentari per Valladolid que ara està en dubte. El divorci per a les eleccions del 15 de març obre la pugna entre les dues forces, que mantenen la seva disputa per preservar aquest escó en lliça. L’existència de dues paperetes a l’esquerra del PSOE i la dispersió del vot en nou províncies complica encara més l’opció d’aconseguir representació.
L’escenari té certes similituds amb les eleccions d’Aragó, on Podem i IU tampoc van aconseguir un acord per a una llista unitària. En aquella ocasió, com en aquesta, el problema va estar en qui liderava la candidatura. El precedent aragonès va deixar Podem fora de l’arc parlamentari amb el 0,9% del vot, malgrat el desplegament de la direcció estatal i l’àmplia presència d’exministres i Pablo Iglesias. IU, en coalició amb Moviment Sumar, va aconseguir mantenir el seu únic escó.
Les últimes enquestes sobre Castella i Lleó també donen unes pobres expectatives electorals per als morats, a qui els sondejos no donen cap escó. A la coalició d’IU-Moviment Sumar n’hi atorguen entre zero i un. En aquesta coalició aspiren a capitalitzar el "vot útil" a l’esquerra del PSOE. Una de les seves principals cartes de la campanya és precisament aquesta: que la debacle dels morats els dibuixi com l’única papereta més enllà del PSOE capaç d’aconseguir representació. Una tesi, admeten, abonada pel precedent aragonès.
Nova aliança d’esquerres
També confien a veure’s impulsats pel llançament de la nova aliança d’esquerres, que consideren un revulsiu en l’electorat progressista. Així, comptaran durant la campanya amb dirigents nacionals i ministres. S’espera que Yolanda Díaz vagi a algun acte, i el míting central del 7 de març té la presència confirmada del líder d’IU, Antonio Maíllo, la de Moviment Sumar, Lara Hernández i la ministra de Joventut, Sira Rego.
No obstant, miraran de posar el focus a Castella i Lleó. El candidat, Juan Gascón, és professor en un centre públic de la regió, i mirarà de centrar-se en els problemes territorials. Així, advocaran per "parlar a qui ha decidit viure i treballar aquí", davant Podem, el candidat del qual, Miguel Ángel Llamas, treballa a Madrid.
IU exhibirà múscul davant un Podem gairebé sense arrelament al territori. IU compta amb més de 40 càrrecs públics en l’àmbit municipal. El candidat de Podem, Miguel Ángel Llamas, és un gran desconegut a Castella i Lleó.
