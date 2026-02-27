L’"error grec"
En presència del rei Felip VI, Felipe González va recordar que Joan Carles I no va cometre el 23F l’error en què va caure Constantí II de Grècia, que va donar un autocop per aturar un cop militar i va fracassar.
Ernesto Ekaizer
Felipe González va fer servir 15 minuts per tancar l’acte organitzat a l’Antic Saló de Sessions del Senat i presentar el llibre El Rey. Amb la presència de Felip VI i altes autoritats de l’Estat, com el president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, i polítics com Alberto Núñez Feijóo i Mariano Rajoy, va presentar aquest llibre, en què es recullen tres dictàmens de l’expresident del TC, Manuel García-Pelayo (1980-1986), que va abandonar la seva residència a Veneçuela per tornar a Espanya per tal de complir el seu mandat i tornar després a la seva segona pàtria, Caracas, on va morir el 1991.
En el seu discurs, l’expresident, que és prologuista del llibre, va oferir una xerrada pedagògica amb la mirada, l’èmfasi i les al·lusions dirigides a Felip VI. Va parlar al fill de Joan Carles I sobre el seu pare, autodesterrat amb l’aquiescència de la Casa del Rei als Emirats Àrabs Units, i va parlar sobre el seu paper en l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981.
"Jo crec que tot està dit, senyor", va dir González, i va brodar, sobre la figura del jurídic militar republicà que va ser García-Pelayo, un atac al Govern de Pedro Sánchez, fet que va arrencar a una concurrència lliurada a aplaudiments que ell mateix va intentar apagar amb poc èxit, tenint en compte que implicava polititzar un acte amb presència del monarca.
"Alguns demanen que s’aixequin les sancions a Delcy Rodríguez com si hagués fet cap mèrit, tret d’obeir Marco Rubio [aplaudiments]. Per tant, si us plau, ens hauríem de situar".
¿Com "situar" –per fer servir el terme felipista– un atac al Govern en un acte institucional amb presència del Rei d’Espanya? Es tracta d’una obsessió. I punt. González ha posat Veneçuela com a mirall davant de l’Espanya actual. A bon entenedor, breu parlador.
El diagnòstic de García Pelayo era, segons González, que "Veneçuela no és una democràcia forta; és una partitocràcia forta amb institucions febles. I si alguns dels partits donen aquesta imatge de fortalesa de la democràcia veneçolana i aquesta falla, arrossegarà l’altre partit. I sense institucions podem entrar en un període d’inestabilitat. Això ho deia poc abans de morir, i poc abans de l’intent de Chávez d’assaltar el Palau del Govern. Jo vaig advertir Carlos Andrés Pérez que era una gosadia, que li donarien un cop d’Estat, i em va dir que no, que això era impossible. I algun dia, no sé si tindré temps, explicaré per què. Per tant, jo coneixia molt Manuel García Pelayo i vaig demanar al rei Joan Carles que hi parlés".
González no sol caçar sense gos. Fa l’efecte que ha traslladat el que ell anomena "el diagnòstic de García Pelayo" a l’Espanya actual. Tot i que no va esmentar el Govern, va assenyalar que era una anomalia no desclassificar tot el que té a veure amb el 23F.
Però la desclassificació limitada del material documental, que el PP ha atacat, no ha caigut pas del cel. González no pot ni tan sols en aquest assumpte empescar-se que, tot i que és un acte limitat, li sembla bé, millor això que no res. A Sánchez, ni aigua.
Perquè, fins i tot amb la seva limitació, el paper de Joan Carles I, segons el que s’ha desclassificat, coincideix amb el paper no solament "exemplar" sinó decisiu que Felipe González ha conferit, en la seva xerrada, al Rei emèrit. I va rematar: "La Corona a Espanya és la institució més ratificada per la immensa majoria dels espanyols de la història de totes les monarquies europees. Té una legitimació que paga la pena recordar. I és veritat que en algun moment històric comencem recordant ara com el 23F es torna clau. ¿Per què va tardar tantes hores? Li diré una cosa que no s’atrevirà ningú a dir-li", va assenyalar mirant el rei Felip.
"¿No seria una estupidesa imperdonable que no sabés com estaven totes les guarnicions militars per parlar amb tots i mirar de controlar aquest moviment de contagi? [silenci]. En cap moment va passar pel cap del rei Joan Carles cometre l’error grec. Això no li va passar pel cap [Es va quedar mirant Felip de fit a fit]".
El 1967, els coronels grecs van protagonitzar un nou cop d’Estat. Tot i que al principi el van acusar de recolzar aquest aixecament, el rei Constantí II va intentar després un cop contra el cop i va fallar. De nou, la monarquia grega va haver de partir a l’exili, aquest cop per no tornar mai més. El 1974 un plebiscit va mostrar que gairebé el 70% dels grecs no volia saber res de la corona, en el que l’autor Roderick Beaton defineix com "l’únic referèndum genuïnament lliure sobre la monarquia a Grècia".
