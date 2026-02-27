Les raons de l’emèrit
Si el pare de Felip VI tornés a viure a Espanya hauria de tributar aquí. A Abu Dhabi, la família reial emiratiana costeja la seva vida i té privacitat.
P. S.
La idea que Alberto Núñez Feijóo va deixar anar ahir que "seria desitjable que el rei emèrit tornés a Espanya" sembla defugir que Joan Carles I va decidir anar-se’n a viure el 2020 a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) per la fortuna que va ocultar en paradisos fiscals, no perquè hi hagués dubtes sobre la seva actuació el 23F. Ja fa gairebé sis anys, després de la publicació d’informacions a la premsa sobre els diners que guardava a l’estranger, Felip VI va trencar amb el seu pare i li va retirar el sou a compte dels Pressupostos que encara cobrava. Això, no obstant, no va ser suficients per aconseguir que l’escàndol no afectés la màxima institució de l’Estat i, l’agost del 2020, l’excap d’Estat, se’n va anar a Abu Dhabi després de pactar-ho amb el seu fill i el Govern. Allà, sense ingressos fixos que es coneguin, és la família reial emiratiana la que costeja la seva vida i els seus viatges pel món, inclosos els que el porten a Espanya per fer regates a Galícia. ¿Per què no torna ja a viure al país on va regnar 39 anys? Perquè hauria de dormir en algun lloc diferent del palau de la Zarzuela, on el seu fill no vol que pernocti, i perquè hauria de portar la seva residència fiscal a Espanya, cosa que, per ara, l’emèrit no està disposat a fer. Qualsevol persona que estigui més de 183 dies a l’any en territori espanyol ha de tributar aquí.
La vida, com relaten els amics que el visiten Abu Dhabi, li resulta molt còmoda: la logística que li ofereix la família reial emiratiana, l’assistència sanitària que rep als hospitals més punters del regne i la possibilitat d’entrar i sortir del país sense periodistes a la vista li donen una tranquil·litat que compensa la vida solitària i les altes temperatures. A més, el compromís de no tornar a residir en la que va ser casa seva durant 57 anys el va adquirir l’emèrit en un comunicat escrit que va enviar al seu fill el 5 de març del 2022. El va enviar dos dies després que la fiscalia arxivés, malgrat trobar irregularitats, les investigacions sobre la seva fortuna. Joan Carles va escriure que si un dia decidia "residir a Espanya" organitzaria la seva vida "en àmbits de caràcter privat per continuar disfrutant de la privacitat més gran possible". Dos mesos després, en la seva primera visita després de l’autoexili, va dinar amb la família reial i Felip VI, en un comunicat, també va incloure una referència a aquest compromís de no tornar a viure a la Zarzuela mai més. I aquesta és una decisió estrictament familiar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos