El PSOE se la juga per frenar la sagnia de vots dels comicis autonòmics
Els socialistes es proposen guanyar per la mínima o empatar amb els populars, malgrat no poder governar, per allunyar la impressió de final de cicle
Luis Ángel Sanz
El PSOE se la torna a jugar, aquesta vegada amb millors cartes que a Extremadura i Aragó, per frenar la sagnia de vots que està patint el partit des que va començar el nou cicle electoral. Les eleccions de Castella i Lleó poden servir als socialistes per guanyar una mica d’oxigen extra abans dels comicis andalusos, probablement al juny, on tenen pitjors perspectives. Les enquestes internes i els primers sondejos publicats pronostiquen que els socialistes de Castella i Lleó estan en empat tècnic o lleugerament per sota del Partit Popular. Aquest resultat seria ja un èxit per a la llista que lidera Carlos Martínez, després del desastre sense pal·liatius de les eleccions d’Extremadura, on van perdre més de 100.000 vots i 10 diputats, o la patacada d’Aragó, on van tenir gairebé 40.000 vots menys i van caure cinc diputats.
Aquest cop, el PSOE s’enfronta a un PP que pateix el desgast de 39 anys de governs ininterromputs i amb la crisi de la gestió dels incendis forestals del 2025 encara recent. Així mateix, els socialistes compten també amb un candidat del territori, Martínez, alcalde de Sòria des del 2007, en els últims set anys, amb majoria absoluta. Això sí, Martínez acaba de complir un any al capdavant d’una federació molt difícil, fracturada en nou organitzacions provincials.
Tant a Ferraz com en la cúpula regional són conscients que governar la regió és avui pràcticament impossible: la suma del PP i Vox supera amb escreix la majoria absoluta segons totes les enquestes. Però esperen poder aconseguir l’efecte simbòlic de ser la llista més votada, com ja va passar el 2019, quan el PSOE de Castella i Lleó va guanyar les eleccions però no va poder governar pel pacte que van tancar PP i Ciutadans.
Bases desmobilitzades
Els socialistes admeten que les seves bases estan desmobilitzades pels escàndols que han envoltat el partit en els últims mesos –la corrupció i els casos d’assetjament sexual– i perquè l’aspre debat nacional sempre té molt pes a Castella i Lleó. Això, sí, confien a mobilitzar les seves bases i l’electorat progressista en les pròximes dues setmanes per no baixar dels seus actuals 28 procuradors i mantenir-se a prop del 30% dels vots (el 2022 va obtenir el 30,05% enfront del 31,43% del PP). Els menys optimistes en el PSOE de Castellà i Lleó veuen molt lluny la possibilitat de superar el PP.
A Ferraz esperen que aquests comicis donin un respir al partit. Un bon resultat podria foragitar la impressió de final de cicle que s’ha instal·lat en una part important de la formació. Per això el president del Govern, Pedro Sánchez, i fins a 10 ministres es bolcaran en la campanya electoral.
A més, a Castella i Lleó la representació de les formacions a l’esquerra del PSOE ja està sota mínims i pot ser que aquesta vegada sigui inferior. Per això, el PSOE espera captar bona part d’aquest vot en forma de vot útil contra el PP i Vox.
