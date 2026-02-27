Tercera cita amb sorpreses
En la ‘tournée’ electoral autonòmica que viu Espanya, la tercera estació pot canviar el guió escrit fins ara. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s’hi bolcaran més, potser perquè les expectatives que dibuixen les enquestes difereixen de la fotografia que van projectar les urnes extremenyes i aragoneses.
Jose Rico
Castella i Lleó obre una campanya electoral travessada per la pugna negociadora del PP i Vox a les dues comunitats veïnes que ja van votar (Extremadura i Aragó), mentre que el PSOE surt a evitar un tercer daltabaix. Hi ha similituds i diferències amb les eleccions extremenyes i aragoneses.
¿Qui guanyarà?
La principal diferència és que el PP no té garantida la victòria. Aquesta vegada, la mitjana de les enquestes situa l’avantatge del PP sobre el PSOE en 3,5 punts, tot just dos escons de diferència. A Aragó, la bretxa a favor del PP en els sondejos era de 13 punts i a les urnes va acabar sent de 10. A Extremadura, les enquestes preveien una distància de 9 punts, però al final va superar els 17. És a dir, el president de la Junta de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, parteix amb un matalàs molt menys folgat que els seus homòlegs, cosa que dona esperances al PSOE d’arribar a ser la primera força. Una altra cosa és que, tot i que perdi, només el PP tingui opcions de governar.
¿Pujarà el PP?
Les dues amargues victòries del PP no van ser idèntiques. Mentre l’extremenya María Guardiola va pujar 4 punts i un escó, l’aragonès Jorge Azcón va baixar un punt i 2 escons. La mitjana de les enquestes situa Mañueco més en la línia de Guardiola que d’Azcón, però amb molta més igualtat amb els socialistes. El 2022, quan va anticipar les eleccions a la recerca d’una majoria estable, el president de la Junta va guanyar per tot just 1,4 punts el PSOE i va quedar en mans de Vox, que va triplicar els seus suports. Això va desembocar en la primera coalició de govern PP-Vox, per la qual cosa el 15 de març serà el primer examen efectiu d’aquesta aliança. ¿Pesarà més la gestió autonòmica o la topada nacional? Els sondejos coincideixen que si el PP quedés segon, l’única suma que aconseguiria la majoria absoluta seria el bloc de la dreta.
¿Pujarà el PSOE?
A la direcció del PSOE creuen que Castella i Lleó serà àrnica per als seus seguidors després de dos cops molt dolorosos. Les enquestes li donen un procurador més i un percentatge de vot similar al del 2022, al voltant del 30%. Un panorama molt diferent del d’Aragó, on va perdre 5 punts, i Extremadura, on va caure 14, i es va quedar amb el 25% dels vots. Mantenir la collita seria tot un èxit a la comunitat que està governada des de 1987 pel PP. També és l’autonomia amb més municipis (2.248), cosa que dona un tauler electoral dispers i amb pes rural que explica l’aposta del PSOE per Carlos Martínez com a candidat, l’únic alcalde socialista de capital de província (Sòria) amb majoria absoluta. I el menys sanchista dels barons.
¿Baixarà Vox?
Un creixement paral·lel del PP i el PSOE provocaria la frenada de l’escalada de Vox. La mitjana de sondejos dona dos procuradors més als ultres, una millora discreta comparada amb els 7 diputats que va sumar a l’Aragó i els 6 d’Extremadura. Castella i Lleó ostentava, fins fa tres setmanes, el rècord de suport electoral a l’extrema dreta (el 17,64% dels vots el 2022). A Aragó va superar aquest percentatge per dues dècimes, i tant allà com a Extremadura, Vox partia d’uns resultats inferiors als de Castella i Lleó. Si populars i socialistes no pateixen massa desgast, els ultres tindran difícil mantenir la puixança.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos