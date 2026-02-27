La UE i el Regne Unit acorden enderrocar la Reixa de Gibraltar i permetre el trànsit fluid
La Unió publica el tractat sobre el Penyal, que entrarà en vigor el 10 d’abril / Impulsa la gestió compartida de l’aeroport i la fi dels controls
Mario Saavedra
La Reixa que separa Espanya i Gibraltar aviat serà demolida, si tot surt com està previst. Així s’exigeix en el Tractat sobre Gibraltar signat amb el Regne Unit que la Unió Europea (UE) va publicar ahir. Els treballs per fer-la caure i per preparar els controls al port i aeroport de Gibraltar ja han començat, segons el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares.
Extraoficialment, les fonts coneixedores parlen del 10 d’abril com a dia límit per fer caure la Reixa i acabar amb els controls entre La Línea de la Concepción (Cadis) i la colònia britànica. Aquell dia entra en vigor el nou sistema automàtic d’entrades i sortides a la UE, i llavors ja s’haurien d’haver passat els controls policials de la Reixa al port i aeroport de Gibraltar. De moment, el text entrarà en vigor temporalment fins que sigui firmat pel Consell Europeu i ratificat pel Parlament Europeu i ratificat pel Parlament Europeu i el britànic. No passarà, en canvi, per les Corts espanyoles. Gibraltar sí que el vol sotmetre a votació, tot i que no és necessari.
La Reixa es destruirà, i es podrà passar caminant des de La Línea fins a Gibraltar. "S’eliminaran totes les barreres físiques de conformitat amb el pla d’execució contingut en el corresponent arranjament administratiu entre el Regne Unit, respecte a Gibraltar, i el Regne d’Espanya", es llegeix en la proposta del Tractat. Per fer-ho, s’han d’establir nous controls d’entrada a l’espai europeu i de seguretat Schengen. "S’establiran punts d’encreuament fronterer al port i aeroport de Gibraltar, en els quals s’efectuaran controls", diu el text.
Els controls es faran per duplicat: primer, els que arribin hauran de mostrar els documents a la policia gibraltarenyobritànica; després, a l’espanyola, que haurà de verificar si compleixen els requisits per entrar en zona de lliure circulació Schengen. Si no és així, l’entrada podrà ser denegada. I al revés en sentit invers.
Si el tema de la presència de policies espanyols era la qüestió més sensible per als gibraltarenys, per a Londres ho era el del control de la gran base militar que hi ha a bona part Gibraltar. Al port de la Royal Navy, es reparen submarins nuclears i es carreguen vaixells de guerra amb míssils que estan en sòl gibraltareny i sobre els quals Espanya no pot exercir cap control. Però, a més, uns 14.000 soldats entren i surten pel port i l’aeroport. ¿Com es pot controlar aquest trànsit de material i personal sensible?
Els militars, exempts
Espanya no podrà exercir cap mena de control de passaport o visat als visitants que es declarin militars. "Els membres no residents de les Forces Armades del Regne Unit", així com els seus familiars i el "personal civil associat", estaran "exempts de les regulacions i els controls Schengen sobre visat i passaport", assenyala l’article 38.
Això mateix aplica als visitants convidats pel Regne Unit de les "Forces Armades de tercers països", ja siguin de l’OTAN o de "socis seleccionats". N’hi haurà prou que presentin una identificació militar expedida pel Ministeri de Defensa del Regne Unit o del país visitant, que mostri el seu nom, data de naixement i rang, segons el text. "Tal com està, un militar marroquí que entri legalment a Gibraltar pot aparèixer a Varsòvia i no se n’assabenta ningú", explica una font policial amb coneixement sobre el control de la Reixa a Gibraltar. "És un colador", diu una altra font coneixedora de la situació al Penyal.
¿I què passa amb el material militar? Espanya introdueix un règim d’autoritzacions i control del material de defensa: "El Regne d’Espanya imposarà un requisit d’autorització per a les transferències de productes de doble ús". Per a enviaments destinats "exclusivament" a l’ús oficial del Ministeri de Defensa britànic (o forces convidades) es crea un "procediment especial", ja que no es consideraran en lliure circulació i "no es podran despatxar a lliure circulació al territori duaner de la Unió".
Per a les mercaderies, es crea una nova unió duanera. "S’estableix una unió duanera entre la Unió Europea i el Regne Unit, respecte a Gibraltar", amb el propòsit explícit d’"eliminar totes les barreres físiques [...] per a les mercaderies que es moguin per terra", però "protegint la integritat del mercat únic" i els interessos financers.
Part del problema es va resoldre amb l’acord entre la UE i el Regne Unit del mes de maig passat, en el qual s’abordaven qüestions com la compravenda de peix i productes agropecuaris, entre d’altres, s’harmonitzaven els requisits fitosanitaris i s’assumia la potestat decisiva del tribunal europeu per a les disputes.
"No s’aplicaran drets de duana entre la Unió Europea i Gibraltar". S’estableix, a més, un Consell de Cooperació entre les parts. Fins que aquest consell no adopti les decisions per activar l’aplicació del dret de la UE i declari operatius els llocs o duanes al port i aeroport, s’imposa un règim transitori en què "les mercaderies s’introduiran a Gibraltar i s’exportaran des de Gibraltar únicament per terra".
Sobre el terreny, els que més ho notaran quan eventualment es posi en marxa són els campogibraltarenys que travessen diàriament cap a Gibraltar, uns 15.000, i també els 15.000 llanitos i britànics més que entren a Espanya, entre altres qüestions per anar a les seves primeres o segones residències en el més ampli territori gadità.
La qüestió dels impostos ha sigut el nucli del desacord econòmic als dos costats de la Reixa. Gibraltar ha sigut, durant molt temps, una mena de paradís fiscal. Ara els béns produïts o importats a Gibraltar "estaran subjectes a un impost sobre transaccions", i certs béns, a impostos especials. El tipus mínim per al primer any d’entrada en vigor d’aquesta mena d’IVA serà del 15%, segons consta en el text. El segon any, pujarà al 16%, i el tercer, "al 17% o al valor mínim" que hi hagi als països de la UE en aquells moments.
El contraban del tabac
Sobre el tabac, hi ha un article específic, el 258, en el text, així com un protocol sencer, l’annex 39. No en va, el contraban d’aquesta mercaderia ha causat tensió i fins i tot violència contra les forces de l’ordre espanyoles. Dos agents espanyols que perseguien una llanxa de tràfic de tabac van ser atacats amb pedres i van resultar greument ferits fa dos anys. El tabac ha sigut un negoci molt lucratiu i aprofitat per delinqüents dels dos costats de la Reixa.
La Unió i el Regne Unit, respecte a Gibraltar, intercanviaran regularment informació sobre les quantitats de productes de tabac importades, venudes o exportades. Aquesta informació es facilitarà trimestralment.
L’aeroport de Gibraltar tindrà una gestió compartida que es canalitzarà a través d’una joint venture "sota la responsabilitat compartida del Regne d’Espanya i del Regne Unit", que s’ha de constituir "en un Estat membre de la UE" i no pas en cap dels dos Estats (article 274).
