Barthélemy Yaouda Hourgo, Bisbe camerunès: "Trump és com Boko Haram: és un crim eliminar l’ajuda humanitària"
L’encarregat de la diòcesi de Yagoua conversa sobre els desafiaments del seu país durant una visita a Barcelona per un acte a la Sagrada Família
Laura Puig
Barthélemy Yaouda Hourgo viu en una de les zones més perilloses del món. Nascut el 1964 a Mayo-Ouldémé, un poble de la regió de l’Extrem Nord del Camerun, va ser ordenat sacerdot el 1997 i el 2008 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Yagoua, a la mateixa regió.
En l’homilia d’Any Nou del 2025, vostè va dir que era millor que el diable prengués el poder abans que un nou mandat de Paul Biya, de 93 anys, el president més longeu del món. ¿Què el va portar a expressar-se amb tanta contundència?
Em vaig limitar a dir que la gent està patint molt. A la meva regió no tenim carreteres, aigua potable, electricitat ni pous. El 2012 va prometre 300 quilòmetres de carreteres pavimentades i 3.000 pous. No ho va complir. I el 2008 va crear la Universitat de Maroua, però encara no hi ha edificis. Així que li vaig dir a la gent: ¿com podeu votar algú que fa 43 anys que està en el poder? No em penedeixo de què vaig dir perquè és la veritat.
¿Com és la presidència de Biya?
Als del nord del Camerun ens agradava molt perquè va aconseguir alliberar-nos de les urpes dels musulmans. Paul Biya va arribar i ho va dividir tot. També va rebutjar la firma del contracte colonial amb França, cosa que va agradar a tothom. Però a part d’això, el Camerun està avui en ruïnes. Ple de corrupció i tribalisme.
¿Creu que les eleccions d’octubre van ser transparents? El líder de l’oposició, Issa Tchiroma Bakary, va denunciar irregularitats.
Les eleccions no van ser transparents. En realitat, va ser Issa Tchiroma Bakary qui va guanyar. Se’l van emportar per la força i volien ficar-lo a la presó. Per això va fugir.
Segons Transparència Internacional, el Camerun és un dels països més afectats per la corrupció. ¿Veu voluntat política per acabar-la?
Mentre aquest Govern estigui en el poder, no ho espero.
El Camerun pateix una greu crisi econòmica, amb un atur del 40% entre els menors de 35 anys.
Sí. A més, els sous dels treballadors qualificats són molt baixos. Un metge o un enginyer no guanyen 500 euros al mes. Així que tots fugen al Canadà. Professors, enginyers, metges... I d’altres agafen la ruta del desert per arribar a Europa. Aquest és el nostre problema. ¿Qui construirà els nostres països africans?
Els camerunesos del nord pateixen la violència de Boko Haram.
És terrible. És una situació alarmant, però ja hi estem acostumats. Boko Haram va començar el 2012 a la meva diòcesi, van matar un catequista davant dels seus fills i la seva dona. A partir del 2014, la cosa es va complicar. Al meu poble, en el pitjor del conflicte, quan es feien les sis de la tarda, la gent fugia. Els homes pujaven als arbres i dormien allà com micos. I les dones s’allunyaven fins a 12 quilòmetres.
¿Ha fet alguna cosa el Govern per combatre aquesta violència?
Sí. El Govern ha lluitat molt. Però Boko Haram té armes que no tenen els nostres estats ni l’Exèrcit. ¿És Occident qui les hi subministra? ¿Són els àrabs? Ningú ho sap. Però és molt més difícil combatre en aquestes condicions.
¿Quin és el principal desafiament que enfronta el Camerun?
En realitat, gairebé tot se centra en la política. Mentre aquest Govern segueixi en el poder, no veurem un futur millor. El nostre president necessita ser humil i cedir el poder. No estic en contra de l’edat, però ja no pot caminar i no pot supervisar els treballs. I està envoltat de gent dolenta, grans corruptors. Necessitem sang nova.
La tornada de Donald Trump al poder fa ja més d’un any ha suposat un sotrac mundial. ¿Com està afectant el Camerun?
Ha suposat el desmantellament de totes les organitzacions d’ajuda humanitària que els EUA solien finançar. Ara no tenen res. Les persones que treballaven per a aquestes entitats s’han quedat de cop sense ingressos. L’ajuda als malalts de sida, als pobres, ¡zas!, es va parar. El que està fent Trump és un crim. No és diferent de la gent que degolla. Trump és com Boko Haram.
¿Quina és la relació que tenen amb Europa?
Quan parlem d’Europa, per ser sincers, no ens referim a tots els europeus. Per a nosaltres, es tracta principalment de França i Anglaterra. Però el nostre gran botxí és França. Es diu que som independents des del 1960, però no tenim independència econòmica.
Alguns experts atribueixen aquests mals a la colonització i als processos de descolonització. ¿Comparteix aquesta anàlisi?
Hi estic a favor i també hi estic en contra. Ara són els camerunesos, els congolesos i els nigerians que governen els seus països, però és França la que fixa els preus del cotó i cacau que cultivem. Ens hi podem negar, però ells corrompen els nostres caps d’Estat. Els colonitzadors operen a través dels que ens governen. Hi ha colonització, d’acord, però també hi ha els nostres líders, nosaltres mateixos. I mentre no canviem la nostra mentalitat serà difícil sortir-ne.
