La causa de la dana
La cap de premsa de Mazón reconeix que va mentir sobre els horaris de l’expresident
"Vam informar de les hores que ens van semblar lògiques", declara davant la jutge
El president valencià decideix destituir la cúpula d’Emergències del 29-O
l. Ballester / M. l. Belarte / D. A. Sanjosé
La cap de premsa de Carlos Mazón, Maite Gómez, va assegurar ahir sobre les múltiples versions que Carlos Mazón va oferir sobre la sobretaula del 29 d’octubre del 2024 que "quan vam informar els dies posteriors sobre les hores en què Mazón va ser al Palau ho vam fer amb les hores que ens van semblar lògiques, no sobre el que sabíem". Gómez va declarar davant de la jutge, el fiscal i els advocats de la dana.
Les respostes van ser un clàssic d’alguns interrogatoris: imprecisió i falta de records concrets de la tarda que van morir 230 persones. La magistrada de la dana va arribar a dir en l’interrogatori que era "molt poc creïble" el que deia la testimoni.
Va relatar que ella va estar "fins a les 17.30 al Palau de la Generalitat treballant", tot i que va assegurar no saber on era el president aquella tarda. "Només coincideixo amb Mazón quan pujo al cotxe amb ell per anar al Centre d’Emergències de l’Eliana. No vaig parlar amb ningú aquella tarda. Només amb Francisco González [director general de Comunicació] però res de relacionat amb l’emergència", va dir Gómez, segons fonts coneixedores de la seva declaració.
Fins a tres quarts de vuit del vespre del 29 d’octubre, quan va explicar que li van trucar des de la secretaria de Presidència perquè acudís al Palau i desplaçar-se després a l’Eliana. Va donar per fet "que també hi anava el president". Gómez va explicar que va demanar un taxi, "per això recordo l’hora", que la va portar fins a les Torres dels Serrans, on la va anar a buscar el cotxe oficial. "Quan pujo al cotxe després de travessar el pont [de la Trinitat], sona l’ES-Alert" de les 20.11 hores. Maite Gómez i Josep Lanuza van acompanyar Carlos Mazón quan va arribar al Cecopi, a les 20.28 hores, disset minuts després de l’ES-Alert de les 20.11 hores que investiga la jutge de la dana juntament amb el de les 20.57 hores, pel fet de considerar-los "tardans i erronis".
D’altra banda, el Govern valencià va aprovar ahir la destitució de la número dos de la conselleria, Irene Rodríguez, com a secretària autonòmica d’Emergències així com del director general d’Innovació en Emergències, Raúl Quílez, que la setmana passada havia presentat la renúncia, però s’havia mantingut en el càrrec fins ahir.
Així ho va informar el portaveu de l’Executiu autonòmic, Miguel Barrachina, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en què es va confirmar la sortida de Rodríguez i Quílez, marit i dona, i el nomenament al seu lloc de Fernando Lasheras Herrero, fins ara comissari de la Policia Local de València, i de Miriam Gil Pascual, enginyera informàtica i doctora per la Universitat de València, respectivament. El nou número dos d’Emergències és una persona de la total confiança de Catalá, que continua guanyant pes en el Consell.
