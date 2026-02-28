Guerra al Pròxim Orient
L’Iran confirma la mort de 85 persones, la majoria nenes, en l’atac d’Israel a una escola de primària femenina
Els serveis d’emergència israelians informen d’almenys un ferit lleu després de l’impacte d’un míssil en un edifici residencial a Haifa
DIRECTE |
Última hora de l’atac dels EUA i Israel a l’Iran, que respon amb míssils contra bases americanes
El Periódico
Les autoritats iranianes han informat aquest dissabte de la mort de 85 persones en l’atac israelià contra una escola de primària femenina a Minab, una ciutat del sud del país persa, sense especificar el nombre de nenes mortes. Es tracta de l’últim balanç ofert per la Fiscalia de Minab, que ha apuntat que algunes menors continuen encara sota la runa, per la qual cosa es tem que el balanç final de morts augmenti. El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, ha qualificat el bombardeig contra l’escola d’«acte bàrbar».
El governador de la província de Hormozgan, a la qual pertany Minab, Mohammad Radamehr, ha explicat que ja hi ha una operació en marxa per retirar la runa de l’edifici de l’escola, on en el moment de l’atac hi havia 170 alumnes. «Malgrat aquest atac, la situació a la ciutat està sota control i la calma es manté en altres punts de la ciutat», ha afegit el governador, segons informa l’agència oficial de notícies IRNA.
El ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha denunciat l’atac contra l’escola. «Ha sigut bombardejada a plena llum del dia, quan estava plena d’estudiants. Desenes de nenes innocents han sigut assassinades», ha publicat a les xarxes socials. «Aquests crims contra el poble iranià no quedaran sense resposta», ha advertit Araghchi.
Després de l’ofensiva conjunta a gran escala que han llançat els Estats Units i Israel contra sòl iranià, el Consell Suprem de Seguretat Nacional del país va anunciar que aquest dissabte els centres educatius estaran tancats, les oficines públiques treballaran al 50% i va cridar la població a abandonar Teheran perquè esperen nous atacs israelians i nord-americans contra la capital.
Al llarg del matí, Israel ha llançat una onada de bombardejos contra diversos punts de l’Iran i ha reclamat als civils que estiguin a prop d’«infraestructura militar» i «fàbriques militars» que abandonin la zona. «Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) i les Forces Armades dels Estats Units han llançat una àmplia campanya conjunta per debilitar de manera sistemàtica el règim terrorista iranià i eliminar les amenaces existencials contra l’Estat d’Israel», va anunciar l’Exèrcit en un comunicat previ.
«Per la seva seguretat i salut, els demanem que abandonin aquests llocs immediatament i es mantinguin fora d’aquestes àrees fins a nou avís. La seva presència en aquests llocs posa en risc la seva vida», ha remarcat.
Un ferit lleu a Haifa
Com a resposta a «l’agressió nord-americana-sionista», l’Iran ha llançat atacs contra bases nord-americanes situades a Bahrain, Qatar i els Emirats Àrabs, anunciant l’inici de l’operació Veritable Promesa 4.
Els serveis d’emergència israelians van informar d’almenys un ferit lleu després de l’impacte d’un míssil en un edifici residencial a Haifa, al nord d’Israel.
«Els equips mèdics que operen al lloc van reportar una víctima lleu com a conseqüència dels danys», va afirmar el Cos de Bombers israelià en un comunicat publicat als seus canals, que especifica que l’impacte es va produir a la planta 20 de l’edifici i es va aturar en la 17.
