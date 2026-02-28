Guerra a l’Orient Mitjà
Claus de l’operació Rugit del Lleó dels EUA i Israel contra l’Iran: motivacions, objectius i possible expansió regional
Netanyahu i Trump han animat la població iraniana a aixecar-se contra els seus líders mentre diversos països del Golf amb presència nord-americana, com Qatar, Bahrain, Kuwait, l’Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs Units, estan patint les represàlies de l’Iran
Andrea López-Tomàs
Allò mil vegades anunciat ha passat: Els Estats Units i Israel han atacat l’Iran després de setmanes d’advertències. De manera gairebé immediata, el règim dels aiatol·làs ha respost amb diverses onades d’atacs amb drons i míssils contra sòl israelià, fent sonar les sirenes per tot el territori. Enmig dels bombardejos continuats, els seus líders, Benjamin Netanyahu i Donald Trump, han animat la població iraniana a aixecar-se contra els seus líders. Al seu torn, diversos països del Golf amb presència nord-americana, com Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units, també estan patint les represàlies de l’Iran. A continuació, algunes de les claus sobre els últims esdeveniments al Pròxim Orient.
Al començar el matí han començat a caure les primeres bombes sobre l’Iran. Les autoritats israelianes i nord-americanes anunciaven llavors l’operació que Netanyahu ha batejat com El Rugit del Lleón. «L’Estat d’Israel ha llançat un atac preventiu contra l’Iran per eliminar les amenaces a l’Estat d’Israel», ha afirmat el ministre de Defensa, Israel Katz, al voltant de les 8.00 hora local (les 7.00 en horari peninsular), declarant un «estat d’emergència immediat a tot el país». Ràpidament, Trump s’ha fet ressò de l’operació conjunta, mentre a Teheran es començaven a escoltar les primeres explosions, que han provocat un tall en les comunicacions i una apagada informativa. Poc després, les sirenes han començat a sonar en diferents punts d’Israel després d’una tirallonga de drons i míssils llançats des de l’Iran. L’Exèrcit israelià ha trucat a uns 20.000 reservistes, principalment a la Força Aèria, la Direcció d’Intel·ligència, el Comando del Front Intern i l’Armada israeliana. Aquests se sumen als aproximadament 50.000 reservistes que es troben actualment en servei.
Tant Trump com Netanyahu han al·legat els mateixos motius. A través d’un vídeo en hebreu publicat a les xarxes, el primer ministre israelià ha dit que l’operació es va llançar «per eliminar l’amenaça existencial» que planteja la República Islàmica i «crear les condicions» perquè els iranians canviïn el seu destí. «Durant 47 anys, el règim de l’aiatol·là ha cridat ‘Mort a Israel’, ‘Mort als Estats Units’; no hem de permetre que aquest règim terrorista assassí s’armi amb armes nuclears que li permetin posar en perill tota la humanitat», ha afegit. Per la seva banda, el president nord-americà ha remarcat en un altre vídeo que «l’Exèrcit nord-americà està portant a terme una operació massiva i contínua». «Pot ser que es perdin les vides de valents herois nord-americans i que tinguem baixes, una cosa que sol passar en la guerra, però ho fem, no per ara, ho fem pel futur, i és una noble missió», ha afegit.
El líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, i el president, Masoud Pezeshkian, han sigut blanc d’un atac israelià, segons ha declarat un funcionari israelià a Reuters. Una altra font iraniana ha confirmat a la mateixa agència que alts comandants i funcionaris polítics iranians han mort en una onada de bombardejos israeliano-nord-americans, sense que hi hagi confirmació oficial. Un dels principals objectius de l’operació militar conjunta a l’Iran és atacar tants líders de la República Islàmica com sigui possible, segons han declarat al New York Times tres funcionaris israelians familiaritzats amb l’assumpte. A més, un altre funcionari de defensa israelià ha declarat a Haaretz que la data de llançament de l’atac a l’Iran es va decidir fa setmanes després de mesos de planificació. De moment, es desconeixen el nombre de baixes i el mal causat per l’operació que encara segueix en marxa.
Malgrat les contínues amenaces de les últimes setmanes, l’atac ha agafat per sorpresa l’Iran, ja que aquest mateix dijous havia tancat la seva tercera ronda de negociacions amb els Estats Units amb «avanços significatius». Després de l’última reunió a la ciutat suïssa de Ginebra, Washington i Teheran s’havien emplaçat a portar a terme una altra ronda de negociacions la setmana vinent, tal com va confirmar Badr bin Hamad al-Busaidi, el ministre d’Afers Exteriors d’Oman, el país mediador en les converses. El Consell Suprem de Seguretat Nacional de l’Iran ha denunciat haver sigut blanc d’una «brutal operació aèria» per part de Tel-Aviv i Washington. «Això ha passat una vegada més durant les negociacions, i l’enemic imagina que la resilient nació iraniana es rendirà a les seves mesquines demandes a través d’aquestes accions covardes», ha declarat en un comunicat.
La resposta de l’Iran no s’ha fet esperar. En paral·lel al llançament d’almenys dues onades de míssils i drons contra Israel, també ha atacat diversos països del Golf per primera vegada. Qatar, Bahrain, els Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita i Kuwait han sigut objectiu de les bombes iranianes. L’Exèrcit de Jordània ha fet caure dos míssils balístics que sobrevolaven el seu espai aeri, tot i que, de moment, es desconeix qui els ha llançat. El Ministeri de Defensa emiratià ha confirmat en un comunicat haver sigut blanc de míssils balístics iranians que les defenses aèries van interceptar amb èxit «diversos» d’ells i que es reserva el «ple dret» a respondre-hi. Una persona ha mort a Abu Dhabi. Tots aquests països compten amb presència nord-americana al seu sòl. Els Estats Units compten amb 19 instal·lacions militars permanents i temporals a la regió. Les vuit permanents es troben a Bahrain, Egipte, l’Iraq, Jordània, Kuwait, Qatar, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units. D’altra banda, els temors que el conflicte esquitxi el veí d’Israel, el Líban, van en augment. L’Exèrcit israelià ha acumulat tropes a la seva frontera nord davant la possibilitat d’una resposta per part de Hezbol·là, la milícia i el partit polític libanès avalat per l’Iran.
