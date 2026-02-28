Declaració davant el Congrés
Clinton sobre el cas Epstein: "No vaig veure mai res i no vaig fer res de dolent"
L’expresident dels EUA assegura que si hagués presenciat qualsevol indici d’il·legalitats hauria acudit a la justícia
Critica al comitè del Congrés que cités a declarar la seva dona, Hillary
«Cap persona està per sobre de la llei, ni tan sols els presidents», diu en al·lusió a Trump
Idoya Noain
L’expresident nord-americà Bill Clinton va assegurar ahir que "no tenia ni idea dels crims" que va cometre Jeffrey Epstein. "No vaig veure res i no vaig fer res de dolent", va defensar el demòcrata en el seu testimoni davant els congressistes del comitè que investiga la trama de pederàstia i abusos i els llaços del financer, a qui van interrogar a porta tancada i sota jurament a Chappaqua (Nova York) l’endemà de prendre declaració allà a l’ex primera dama i candidata presidencial Hillary Clinton.
"Sé el que vaig veure i, més important, el que no vaig veure. Sé el que vaig fer i, més important, el que no vaig fer", va assenyalar l’antic mandatari en una declaració inicial que, com va fer la seva dona un dia abans, va compartir en les xarxes socials.
Posició compromesa
Clinton, primer expresident interrogat pel Congrés des de Gerald Ford el 1983, està en una posició molt més compromesa que la seva dona, la compareixença i l’interrogatori de la qual la vigília va criticar com a innecessària. Ell va mantenir una relació coneguda i provada amb el financer, que ha quedat clarament exposada al material desclassificat i publicat al gener que ha tornat tota l’atenció a aquest cas i intensificat l’escrutini sobre el cercle del pederasta Epstein i la seva sòcia i còmplice, Ghislaine Maxwell.
En aquest material publicat per a consulta de qualsevol hi ha documents amb desenes de milers de mencions a Clinton. Hi ha també informació que ratifica el paper que va jugar Maxwell per ajudar-lo a establir la seva Iniciativa Global i hi ha fotos que el mostren, per exemple, amb una dona i amb Epstein en un jacuzzi o amb una jove a la falda a l’avió d’Epstein, l’infame Lolita Express, en el qual va viatjar almenys 27 vegades, segons ell mai a l’illa de Little St. James.
Tot i que res d’això prova cap conducta il·lícita o inapropiada tampoc es projecta una imatge ideal. Menys per a un polític que ha sigut acusat de conducta sexual inapropiada per tres dones i el nom del qual estarà associat sempre a la seva relació amb Monica Lewinsky quan ell era president i ella becària a la Casa Blanca.
"Interaccions limitades"
Clinton va dir que només va conèixer "breument" Epstein i que va tenir amb ell "interaccions limitades" que van acabar "anys abans que els seus crims sortissin a la llum". Prèviament va fixar el final d’aquesta relació el 2005, tres anys abans de la primera imputació del financer a Florida i 14 abans del 2019, quan es van presentar en contra seu càrrecs federals i va aparèixer mort a la seva cel·la mentre esperava judici.
En la declaració d’ahir l’expresident, a més, va assegurar que, en cas d’haver sabut dels crims, els hauria denunciat. "Fins i tot amb perspectiva, no vaig veure mai res que em fes sospitar", va insistir en el seu testimoni. "Som aquí perquè va poder amagar-ho tot de tothom molt bé durant molt temps".
Com va fer dijous passat Hillary Clinton, l’expresident no va desaprofitar l’oportunitat per assenyalar críticament els republicans, que controlen el Congrés i el comitè de Supervisió i Reforma del Govern i que es van negar a acceptar una declaració jurada o, després, la petició sobre el fet que el testimoni fos públic. "La recerca de la veritat i la justícia és més important que l’ànsia partidista d’anotar-se punts i crear espectacle", va manifestar.
Dard indirecte
També va llançar un dard indirecte a l’actual president, Donald Trump, el testimoni del qual davant el mateix comitè per explicar els seus llaços amb Epstein reclamen molts demòcrates. Específicament va dir que "cap persona està per sobre de la llei, ni tan sols els presidents". Tant l’antic mandatari demòcrata com l’actual republicà, però, semblen tenir certa simpatia per l’altre referent a l’escrutini de les seves respectives relacions amb Epstein.
Segons va declarar en una compareixença a meitat de sessió davant la premsa James Comer, el republicà que presideix el comitè, en un moment de l’interrogatori en què se li va preguntar a Clinton si creia que s’ha de convocar Trump a testificar no va voler opinar directament sobre això, però va afegir: "El president Trump mai ha dit res que em faci pensar que hi va estar involucrat".
Per la seva banda, Donald Trump, en unes declaracions a la premsa abans d’iniciar un viatge cap a Texas, va assenyalar això sobre el demòcrata: "M’agrada Bill Clinton i no m’agrada veure’l sent interrogat".
