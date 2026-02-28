Atac a l’Iran
Quant pot aguantar l’Iran una campanya aèria total dels Estats Units i Israel? Comparació de forces
L’Iran és una potència militar regional. És al lloc 16è de la classificació mundial del seu poder bèl·lic.
Mario Saavedra
L’Iran pot resistir una campanya de bombardejos dels Estats Units i Israel però, ¿durant quant temps? ¿De quanta intensitat? El país persa és un dels principals exèrcits de la regió. Està en la posició16 de la classificació mundial del seu poder bèl·lic, segons la pàgina especialitzada GlobalFirepower.
L’atac israeliano-nord-americà de moment s’ha basat en una sèrie de bombardejos aeris limitats. Els Estats Units tenen desplegats a prop de l’Iran dos portaavions: el més gran i poderós del món, el USS Gerald Ford, davant el port israelià de Haifa, i el USS Abraham Lincoln, en aigües de l’oceà Índic.
En total, un terç de l’Armada dels Estats Units està en aigües del Golf o en ports israelians.
El desplegament dels Estats Units
Només el Ford pot embarcar més de 75 aeronaus (inclosos F/A-18 i l’E-2 Hawkeye d’alerta primerenca), segons una anàlisi del desplegament de l’agència Reuters. A més, aquests portaavions porten escortes que inclouen el creuer llançamíssils Normandy, que és capaç de llançar els míssils guiats més moderns, de la classe Ticonderoga. També hi van vaixells destructors de la classe Arleigh Burke, amb capacitats antiaèries, antisuperfície i antisubmarines.
A més, els Estats Units tenen desplegats avions de combat i bombarders als aeròdroms militars israelians. I una xarxa de bases per tota la regió per a les tasques de reabastament en vol, vigilància i alerta primerenca, guerra electrònica i defensa antimíssil.
En aquest sentit, les Forces Armades nord-americanes han reforçat la seva base d’Al-Udeid (Qatar), on hi ha el seu comando central per a la zona. Allà han enviat més avions cisterna KC-135, transports C-17 i un RC-135 d’intel·ligència, segons la mateixa agència. Ha desplegat més llançadores de míssils Patriots. A Jordània, a la base Muwaffaq Salti/Azraq, apareixen concentracions d’avions de combat F-15E, A-10 i EA-18G Growler. I a l’Aràbia Saudita (Prince Sultan) s’observa un salt de 27 a 43 aeronaus en quatre dies, amb KC-135 i E-3 AWACS.
Capacitat de resistència de l’Iran
El gran poder iranià són els seus míssils de curt i mitjà abast (fins a 2.000 quilòmetres), amb l’arsenal més gran a la regió. Aquesta capacitat no va resultar danyada en la guerra dels 12 dies que va llançar Israel juntament amb els Estats Units el mes de juny passat. Llavors, Teheran va aconseguir colpejar Israel, on van morir 28 persones, en la primera vegada que un gran nombre de míssils iranians van penetrar la Cúpula de Ferro israeliana. Amb els seus drons i míssils de creuer és capaç de saturar les defenses antiaèries dels seus objectius. Disposa per a això dels coneguts drons Shahed, que són els mateixos que utilitza Rússia per atacar Ucraïna cada nit i que són barats i efectius.
Washington pressiona Teheran perquè inclogui una reducció significativa d’aquest poder missilístic en les negociacions que, fins avui, estaven en marxa entre els Estats Units i l’Iran a Oman.
La capacitat defensiva de l’Iran es basa en el que es coneix com a «defensa per càstig». Gràcies a aquests míssils i als seus drons suïcides, aconsegueix elevar en els seus enemics el cost de la guerra. A més, amb la seva Armada pot intentar amenaçar el comerç de petroli i mercaderies a l’estret d’Ormuz. L’exèrcit dels aiatol·làs s’ha estat preparant per minar aquest estret amb més de 5.000 mines navals. També hi ha hagut informacions sobre l’adquisició de míssils antivaixell supersònics xinesos (CM-302),
En defensa aèria, Reuters descriu una xarxa que combina material rus (com l’S-300) i sistemes nacionals (per exemple, el Bavar-373). Aquesta xarxa de defensa aèria va ser parcialment danyada en la guerra de l’any passat, però Teheran afirma haver substituït allò destruït amb recursos nacionals i equips emmagatzemats.
Aquest mateix dissabte ha aconseguit atacar amb èxit els Emirats Àrabs Units i Qatar.
Comparativa de forces aèries
En total, l’Iran compta amb unes 500 aeronaus militars, un nombre equivalent al d’Israel, però irrellevant comparat amb els més de 13.000 que tenen els Estats Units, segons Global Power, que es basa en dades públiques. Centenars d’avions de combat han sigut traslladats en els últims dies pels Estats Units a la regió.
Per això, l’estratègia aèria iraniana és purament defensiva. Es basa en l’estratègia coneguda com A2/AD (antiaccés i negació de l’àrea), és a dir, augmentar els riscos de la penetració dels caces enemics.
L’Iran és un país de gairebé 90 milions d’habitants i té, per tant, milions de possibles reclutes en cas que hi hagués una guerra total terrestre, una cosa que de moment no és sobre la taula. El seu exèrcit supera els 600.000 soldats, cosa que el situà com el vuitè més gran del món. Està compost per uns 190.000 homes de la Guàrdia Revolucionària i aproximadament 420.000 en l’Exèrcit regular (Artesh), segons un informe de la intel·ligència nord-americana. Hi ha, a més, centenars de milers de voluntaris de la milícia Basij.
L’Iran disposa a més una xarxa de milícies a la regió que, tot i que degradada, podria activar. La suma d’un eventual càstig dels houthis a l’estret de Bab el-Màndeb i iranià en el d’Ormuz podria causar un dany important al comerç internacional.
L’Iran té uns 2.700 tancs, i uns 130 helicòpters de combat, de nou una xifra similar a la de l’Exèrcit israelià. Disposa de més de 1.500 llançacoets mòbils, davant els 230 d’Israel. La seva Armada la componen 109 vaixells (Israel, 82) i 25 submarins (Israel, 6).
Potser una de les principals forces del país està en el seu poder energètic. És el novè país en reserves de cru, però la seva capacitat d’ingressar diners a través del petroli està minvada per les sancions internacionals. També hi ha una de les seves principals debilitats. Les protestes que van fuetejar el país al gener van sorgir per la imparable inflació i la pèrdua de valor de la seva moneda. La Guàrdia Revolucionària i les forces policials del règim van matar almenys tres mil persones, tot i que el total podria arribar fins a 20.000, segons les ONGs de Drets Humans iranians a l’exili.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- La Federació d’Autoescoles de Barcelona ja ha demanat permís per portar les pistes a Sant Fruitós