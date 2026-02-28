Denuncien atacs de l'Iran a punts de l'Aràbia Saudita i països del golf Pèrsic
Un projectil ha impactat contra un hotel de Dubai
ACN
Diversos països del golf Pèrsic han denunciat haver rebut atacs per part de l'Iran aquest dissabte que han anat més enllà de bases militars dels Estats Units d'Amèrica. L'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units i Bahrain han emès comunicats de rebuig a bombardejos iranians com a resposta a l'atac que el país ha rebut de part dels EUA i Israel. Tot i que des de Teheran han assegurat que les represàlies se centrarien en infraestructures militars nord-americanes a la regió, els governs de diversos països del golf Pèrsic han assegurat haver rebut atacs en altres equipaments.
L'emirat de Dubai, per exemple, ha explicat en un comunicat que un projectil ha impactat contra un hotel de Palm Jumeirah, la famosa península artificial en forma de palmera, i que ha provocat almenys quatre ferits. Les autoritats dels Emirats Àrabs han assegurat haver interceptat diversos míssils i que la seguretat dels ciutadans i visitants són una prioritat del govern "que no pot quedar compromesa". El govern dels Emirats també ha dit que la metralla d'alguns projectils ha afectat tant Dubai com Abu Dhabi i que aquest tipus d'atacs suposen una violació de la llei internacional i de la seva sobirania.
El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, ha condemnat l'agressió iraniana i ha assegurat que emprendran "totes les mesures neessàries" per defensar-se. En un comunicat, el Ministeri d'Afers Exteriors del país ha informat que Bin Salman ha parlat per telèfon amb el president francès, Emmanuel Macron, sobre la situació a la regió.
Altres països com Qatar i Bahrain han emès també comunicats de condemna de l'acció iraniana, que des de Teheran es defensa com a resposta a l'atac dels EUA i Israel. Segons ha dit el ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha contactat els països del golf pèrsic per advertir-los que duran a terme atacs contra les bases nord-americanes a la regió.
