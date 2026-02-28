Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enquesta preelectoral del Gesop

Els andalusos avalen la gestió de Moreno i suspenen la de Sánchez

Un 53% dels enquestats es mostren optimistes respecte al futur d’Andalusia, especialment les persones que tenen més de 45 anys

Pedro Sánchez i Juanma Moreno.

Pedro Sánchez i Juanma Moreno. / EFE - EP

JAVIER ALONSO

Sevilla

Després de vuit anys de govern de Juanma Moreno, els andalusos continuen aprovant la gestió de la Junta d’Andalusia amb un 5,9. La valoració contrasta amb la baixa puntuació que concedeixen a l’Executiu de Pedro Sánchez, que suspèn per a més de la meitat dels enquestats. Les dades de l’enquesta elaborada pel Gesop per a Prensa Ibérica reflecteixen aquest contrast, que és un factor determinant per a una estimació de vot que situa Moreno amb una àmplia majoria (tot i que sense arribar a l’absoluta) i un PSOE a la baixa que es disputa la segona plaça amb Vox.

Les enquestes van ser fetes entre el 18 i el 25 de febrer, de manera que permeten avaluar la gestió de dos episodis d’especial gravetat per a la comunitat autònoma: la tragèdia d’Adamuz i les borrasques que van provocar més de 12.000 desallotjaments, a més de l’aprovació dels Pressupostos de 2026. La Junta d’Andalusia ha sortit reforçada i amb això el seu argument electoral de reivindicar una majoria d’estabilitat. De fet, obté una elevada puntuació mitjana, d’un 5,9, entre els enquestats. Aprova en tots els trams d’edat i en tots els perfils polítics tret dels votants d’Endavant Andalusia i Per Andalusia.

És especialment significatiu que aconsegueix un 5,1% en les persones que es declaren com a votants socialistes. Per províncies, el Govern andalús obté la millor puntuació a Almeria, amb un 6,2 de mitjana i la pitjor dada la té a la província de Sevilla, amb un 5,6. Aquestes dades incideixen en la valoració positiva que manté encara Juanma Moreno després de vuit anys de govern.

Contrasta aquesta dada amb la valoració del Govern d’Espanya. La puntuació en aquest cas és un 3,7 mitjana. Més de la meitat dels enquestats suspèn les actuacions, decisions i polítiques de l’Executiu de Pedro Sánchez. En aquest resultat influeixen dos factors. En primer lloc, la baixa puntuació que li concedeixen tots els votants de PP o Vox: entre un 1,6 i un 2,2.

En segon lloc, que els votants socialistes o de formacions d’esquerra no mostren especial entusiasme quan fan la seva valoració: un 5,5 per als votants socialistes i un 6,2 per als de Per Andalusia. Per províncies, la pitjor dada l’obté a Almeria, amb un 3,2, seguida per Sevilla, amb un 3,6. No obté un aprovat a cap província i només s’acosta a Jaén amb un 4,2. La baixa valoració de María Jesús Montero (vicepresidenta del Govern) està vinculada a aquestes dades.

Optimisme respecte al futur

L’enquesta coincideix amb l’estudi publicat aquesta mateixa setmana pel Centre d’Estudis Andalusos amb motiu del 29F: hi ha una visió optimista del futur de la comunitat. Aquesta és la lectura feta pel 52,9% dels enquestats. Aquesta opinió positiva es reflecteix en tots els trams d’edat i entre els votants del PP i Vox. La tendència, però, s’inverteix en el vot d’esquerres. En el cas del PSOE està dividida: el 48% és pessimista però un 46% veu el futur també amb optimisme.

Aquest optimisme es reflecteix en els resultats de l’enquesta a totes les províncies, tot i que en alguns casos d’una manera més atenuada. De fet, a Còrdova l’avaluació està pràcticament igualada.

