Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat i a gran escala contra l’Iran
Les autoritats israelianes han activat les alarmes antimíssils per les possibles represàlies de Teheran
Regió7
Els Estats Units i Israel han llançat aquest dissabte un atac coordinat i a gran escala contra l’Iran. El president nord-americà, Donald Trump, ha manifestat que l’objectiu de l’ofensiva, “massiva i en curs”, és “eliminar amenaces imminents”. Poc abans del missatge de Trump, el Ministeri de Defensa israelià havia anunciat un “atac preventiu” per “eliminar les amenaces” al seu país, just abans que les alarmes antimíssils sonessin en territori d’Israel.
Mitjans iranians ja han informat d’almenys tres explosions al centre i nord de Teheran, on es veuen columnes de fum. Un dels atacs s’ha produït a prop de la residència del líder suprem, Alí Jamenei, que segons fonts iranianes ja s’havia traslladat prèviament a un lloc segur.
L’atac es produeix en una situació d’alta tensió regional després de setmanes d’amenaces dels Estats Units sobre una acció militar a l’Iran. Tant Israel com l’Iran han anunciat el tancament del seu espai aeri.
Estat d’emergència a Israel
“Es preveu un atac amb míssils i drons contra l’Estat d’Israel i la seva població civil en un futur immediat”, ha assegurat el Ministeri de Defensa israelià en un comunicat, en què ha informat que el ministre del país, Katz, ha declarat l’estat d’emergència.
Coincidint amb l’anunci de l’atac, a tots els telèfons mòbils d’Israel ha sonat una “alerta d’emergència extrema”, avisant la població que busqui espais protegits propers i eviti desplaçaments innecessaris; la mateixa alerta que va sonar quan el Govern israelià va atacar l’Iran el juny de 2025, després del qual va començar l’anomenada guerra dels 12 dies.
A ciutats com Jerusalem, on durant el matí s’ha sentit volar avions, han saltat les alarmes antiaèries.
