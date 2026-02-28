Eleccions anticipades
Els Verds guanyen un escó als laboristes al Parlament i confirmen la caiguda de Starmer
La formació del primer ministre perd un representant a la Cambra dels Comuns a la circumscripció de Gorton i Denton, on a les generals del 2024 va guanyar amb majoria
Lucas Font
La desfeta del Partit Laborista britànic pronosticada per les enquestes està començant a materialitzar-se. La formació va demanar ahir un escó a la Cambra dels Comuns després de la celebració d’eleccions anticipades a la circumscripció de Gorton i Denton, als suburbis de Manchester, on va guanyar amb una àmplia majoria a les generals del 2024. Els Verds es van alçar amb la victòria i van confirmar l’enfonsament del primer ministre, Keir Starmer, molt assenyalat tant dins com fora del seu partit.
Els laboristes van ser la tercera força més votada amb un 25,4% dels suports, darrere d’Els Verds (40,7%) i del partit de dreta populista Reform UK (28,7%). La formació de Starmer va obtenir més del 50% dels vots fa menys de dos anys, i això suposa una de les caigudes més grans registrades fins ara en unes eleccions anticipades. "Aquesta mena d’eleccions sempre són difícils per als governs al poder, i aquestes no han sigut una excepció", va reconèixer el responsable polític de la campanya laborista, el diputat Andrew Western, que va alertar sobre la "política de l’enuig" i les "respostes fàcils" d’Els Verds i de Reform UK.
El resultat d’ahir va confirmar la pèrdua de suports del Partit Laborista a l’esquerra de l’espectre polític. Els plans de retallar prestacions socials, la tebiesa a l’hora de condemnar el genocidi a Gaza i els escàndols interns han enfonsat la popularitat del partit entre els votants progressistes i ha donat impuls a Els Verds, que compten amb un creixent suport a les zones urbanes i entre les minories ètniques, especialment entre la comunitat musulmana. La victòria d’ahir va ser la primera que el partit aconsegueix al nord d’Anglaterra, símptoma del canvi de tendència a l’esquerra britànica.
"Ara tothom sap que votar Els Verds és la manera de derrotar Reform. Molts antics votants laboristes ens han dit que mai tornaran a votar un partit que recolza el genocidi, que alimenta el racisme i que no ha complert la promesa de millorar la vida dels ciutadans de tot el país", va dir el líder d’Els Verds, Zack Polanski, després de saber els resultats.
Lideratge qüestionat
La derrota suposa un nou cop per a Starmer, molt qüestionat pel nomenament de l’exministre Peter Mandelson –vinculat amb el pederasta Jeffrey Epstein– com a ambaixador als EUA i per bloquejar la candidatura de l’alcalde de Manchester, Andy Burnham, en aquestes eleccions. El comitè executiu nacional del partit va justificar la decisió perquè la candidatura de Burnham obligaria a celebrar una convocatòria electoral a l’alcaldia de Manchester i això suposaria una despesa innecessària per a les arques públiques, però els rivals del primer ministre asseguren que la decisió es deu a la por que Burnham pogués aconseguir l’escó al Parlament i iniciar una pugna pel lideratge del partit.
La victòria d’Els Verds a Gorton i Denton és un nou toc d’atenció per al líder laborista, a qui molts dels seus diputats estan demanant que imposi un gir a l’esquerra per encarrilar el rumb del partit, cada vegada més escorat a la dreta en assumptes com la immigració i l’economia.
