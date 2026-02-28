Eurocontrol informa que 1.100 vols s’han vist afectats pel tancament d’espai aeri després de l’atac a l’Iran

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

EL PERIÓDICO / EFE

MADRID

L’Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria (Eurocontrol) ha informat que 1.100 vols s’han vist afectats pels tancaments generalitzats de l’espai aeri a Israel, l’Iran, l’Iraq, Síria i altres països del Pròxim Orient a conseqüència de l’atac al país persa, segons la documentació a la qual ha tingut accés aquesta redacció.

Aquesta organització intergovernamental, que es dedica a harmonitzar i integrar els serveis de gestió del trànsit aeri (ATM) a Europa, ha comunicat que aquest dissabte els vols s’han vist seriosament afectats. En concret, els avions que havien de passar pels països afectats s’han desviat cap a l’Aràbia Saudita, Egipte, Xipre i altres estats veïns, que s’han vist obligats a gestionar un augment del trànsit aeri.

Més demanda

Eurocontrol maneja la possibilitat que els avions travessin altres països, com l’Azerbaidjan, Geòrgia, Armènia i Turquia, «depenent de les preferències dels usuaris de l’espai aeri». Tant Grècia, com Macedònia del Nord, Sèrbia i Albània s’estan preparant per a una demanda aèriamés alta.

No obstant, Eurocontrol avisa de nous possibles tancaments d’espais aeris en funció de com derivi la crisi. En concret, ja ha tancat l’aeroport de Kuwait i podrien prendre la mateixa decisió aeròdroms dels Emirats Àrabs Units (EAU).

A Espanya

A Espanya, les aerolínies Iberia i Air Europa han cancel·lat temporalment els vols a la ciutat israeliana de Tel-Aviv a causa del tancament de l’espai aeri d’Israel després de l’atac nord-americà a l’Iran.

Iberia Express ha suspès des d’aquest dissabte i fins al 10 de març el seu vol diari entre Madrid i Tel-Aviv. Air Europa ha cancel·lat els vols a la ciutat israeliana previstos per als dies 1 i 2 de març i està avaluant l’operativa a partir del dia 3.

La companyia ha assenyalat que està en contacte constant amb les autoritats competents per «prioritzar en tot moment la seguretat dels passatgers i tripulació».

L’aerolínia ha flexibilitzat la seva política de canvis per facilitar alternatives als passatgers afectats. A més, Iberia ha confirmat que ha suspès el seu vol diari a la ciutat de Doha, a Qatar.

