En clau europea
Exigeixen dades biomètriques
La UE negocia amb els Estats Units l’entrega d’informació personal dels ciutadans europeus que vulguin visitar el país davant l’amenaça de Washington de suprimir els visats si Brussel·les s’hi nega.
Eliseo Oliveras
La Unió Europea (UE) negocia amb els Estats Units entregar dades biomètriques dels ciutadans europeus i altres dades personals íntimes en una nova submissió a Washington, malgrat que trenca la legislació europea sobre protecció de dades i la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. L’acord establirà un greu precedent, ja que suposarà la primera cessió a gran escala de dades personals i biomètriques dels europeus a una potència estrangera, assenyala el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
L’Administració de Donald Trump amenaça de suprimir l’exempció de visat per viatjar als EUA vigent per a la majoria dels Estats de la UE si abans d’acabar el 2026 no s’ha tancat l’acord global amb la UE d’associació reforçada per a la seguretat fronterera (EBSP) i els acords bilaterals operatius amb els diversos Estats europeus per a la cessió d’aquestes dades personals.
L’Administració Trump justifica aquesta exigència pel control de les seves fronteres, el fre a la immigració irregular i la prevenció d’activitats criminals i terroristes. Washington no només reclama l’entrega de dades biomètriques dels europeus que hagin de viatjar als Estats Units, sinó que també vol tenir accés a una àmplia "categoria especial" de dades personals íntimes com ara origen ètnic, opinions polítiques, religió o creences filosòfiques, afiliació a sindicats, detencions policials i condemnes judicials, dades genètiques i sobre la salut i fins i tot la vida sexual o orientació sexual, com detalla l’informe del Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
El Departament de Seguretat Interior dels EUA, segons l’esborrany de l’acord que està negociant la Comissió Europea, vol que els Estats de la UE li facilitin l’accés a les seves bases de dades biomètriques nacionals per a la revisió i verificació d’identitats dels ciutadans europeus que planegen viatjar al país. L’esborrany de l’acord també inclou que els Estats europeus es vegin obligats a transferir als EUA dades personals addicionals de les categories especials esmentades anteriorment.
Els Estats Units volen poder utilitzar algoritmes d’intel·ligència artificial automatitzats per gestionar aquestes dades dels ciutadans europeus i decidir sobre la seva entrada al país. Així mateix, l’Administració Trump vol poder compartir aquestes dades amb altres Estats.
Els governs de la UE semblen disposats a sacrificar la protecció de la privacitat de les dades personals sensibles dels seus ciutadans, garantits per les lleis europees, per conservar l’exempció de visats per viatjar als Estats Units. El Departament de Seguretat Interior ha advertit que els països que hi posin obstacles s’exposen a quedar exclosos del programa d’exempció de visats.
Respecte dels drets
La negociació de la Comissió Europea amb l’Administració Trump va començar al gener, després que el Consell de la UE aprovés el 16 de desembre de l’any passat el marc d’aquestes negociacions. El Consell de la UE va remarcar que l’intercanvi de dades amb els Estats Units ha de ser recíproc i va insistir en la necessitat que l’acord ha de respectar els drets fonamentals dels ciutadans i la legislació europea sobre protecció de dades, tot i que això resulta impossible si se cedeixen dades personals sensibles a una potència estrangera.
El Supervisor Europeu de la Protecció de les Dades, Wojciech Wiewiórowski, va lamentar en el seu informe de setembre del 2025 que, en vista del significatiu impacte que tindrà l’acord en els drets fonamentals dels europeus, no s’hagi fet un estudi previ a fons sobre les conseqüències d’aquestes transferències de dades en els seus drets, "tenint en compte les específiques prohibicions sobre compartir dades establertes en la legislació de la UE".
Wiewiórowski va recordar la reiterada jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE segons la qual només objectius molt importants i significatius d’interès públic poden justificar una interferència greu amb els drets fonamentals, com la prevista en l’acord amb els Estats Units. L’informe insisteix que la cessió de dades s’ha de limitar de forma molt estricta i s’ha de restringir a les persones que viatgin als Estats Units, excloent que Washington pugui tenir un accés sistemàtic i generalitzat a totes les dades dels viatgers.
Wiewiórowski afegeix que l’accés dels Estats Units a les dades personals de categoria especial només pot produir-se de forma molt estricta mitjançant peticions individualitzades justificades.
