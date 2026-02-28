Camí de les urnes
Feijóo fa la cort als electors de Vox: "No dispersem les forces"
El líder del PP s’estrena a la campanya de Castella i Lleó i anomena "figurant" Sánchez
En plena crisi interna del partit ultra, va reivindicar al PP per «parlar bé dels seus companys»
May Mariño
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va irrompre ahir per primer cop en la campanya que s’acabava d’inaugurar de les eleccions a Castella i Lleó del 15 de març llançant missatges clars a l’electorat de Vox: "No dispersem les forces" perquè hi hagi "un govern clar i amb un rumb decidit" el dia després de les urnes, que ajudi a posar fi a la "decadència gradual" en què està sumida, al seu judici, la nació. Perquè hi hagi "certeses", va dir jugant amb el lema de campanya d’Alfonso Fernández Mañueco mentre segueixen les incerteses sobre Extremadura i l’Aragó.
"Si nosaltres ens dividim, no vencerem. Si nosaltres ens unim, serem implacables. Us demano que no dispersem les forces perquè si les unim multiplicarem el resultat" tot i que "si per contra dispersem les forces, multiplicarem les incerteses. I us demano que ens unim a les urnes perquè la certesa de l’endemà de les eleccions és fonamental", va remarcar un Feijóo que fins i tot va recórrer a la història per aprofundir en el seus missatges. "Els romans sabien perfectament com guanyar l’enemic. Dividir i vèncer", es va endinsar en un acte sense una menció a la formació que presideix Santiago Abascal però amb diversos missatges directes a aquest partit amb què continua negociant a Extremadura i a l’Aragó. I va reivindicar el PP com "l’únic partit que parla bé dels seus companys, no com la resta de partits que parlen malament en privat i en públic", en un moment en què Vox passa una crisi interna.
"Especialitzats en protestes"
És més, va avisar que "hi ha partits especialitzats en propostes i n’hi ha d’altres especialitzats en protestes". Però va recomanar "desconfiar dels que sempre protesten i mai proposen; desconfiar dels que tenen solucions per a tot malgrat no hagin solucionat mai res; desconfiar dels profetes que parlen però que no fan".
Al Govern, va dir, s’hi arriba "ja après" i va apel·lar a l’experiència d’Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a un tercer mandat i a qui va descriure com una persona que "no competeix en el soroll amb els altres" però que "els guanya a tots en gestió" i que, lluny d’estar "mirant-se el melic", es dedica, va dir, a la ciutadania, "sense estridències i sense focs artificials".
Per a Feijóo "Espanya necessita un canvi" que passaria per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Va descriure el president com un "figurant" que llança "hams permanentment, cortines de fum contínuament". Perquè "quan tu no pots legislar perquè no tens majoria al Parlament, quan tu no pots aprovar lleis perquè te les tomba el Congrés dels Diputats, el que has de fer és gravar vídeos de TikTok des de la Moncloa. I això evidentment no és un president de Govern, això és un figurant i no president del Govern". Pel que va demanar una mobilització massiva d’"aquells que volen fer fora Sánchez", inclosos els votants de Vox, que cal "convèncer que tornin a votar el Partit Popular", recull Servimedia.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)