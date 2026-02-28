La possible tornada de l’emèrit
Felip VI i Joan Carles I, una relació sota els focus
D’una herència incòmoda al control del relat: com el Rei marca límits al seu pare per protegir la Corona
Pilar Santos
«En el desenvolupament de les activitats de la Corona no hi ha d’haver reaccions immediates o instintives, guiades per precipitacions o impulsos. No s’ha d’acceptar ni de bon tros cedir davant les pressions. No deixar-se marcar els temps per tercers és molt necessari, imprescindible. S’ha de tenir capacitat de resistència davant moviments i tendències que poden ser puntuals. Es requereix serenitat, assossec i reflexió que és el que, segons el meu parer, esperen els ciutadans del titular de la Corona. I actuar, quan procedeixi, amb prudència i moderació».
Aquesta reflexió és d’una de les persones que més ha influït en el caràcter i la vida de Felip VI. Es tracta d’un paràgraf del discurs que l’excap de la Casa del Rei Jaime Alfonsín, el que va ser la seva mà dreta durant gairebé 30 anys (1995-2014), va fer per ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, el mes d’octubre passat. A l’acte hi va acudir l’actual Monarca, que amb «prudència» i «moderació» s’ha comportat com a cap d’Estat durant els gairebé 12 anys que fa que és al tron. Només la seva intervenció després del referèndum d’independència del 2017 va obrir un debat en profunditat sobre si la seva actuació va ser oportuna o no.
Per això, sabent que el Rei fuig de reaccions «instintives» i no cedeix «davant les pressions», és rellevant que aquest divendres la Zarzuela comuniqués de manera oficial, amb un missatge entre cometes, que si Joan Carles I vol tornar a viure a Espanya ha «de recuperar la residència fiscal a Espanya» per «salvaguardar» la seva pròpia imatge i la de la Corona. La segona condició –la impossibilitat de dormir al palau de la Zarzuela– també continua vigent. Es nota que la Casa vol tancar el debat obert per Alberto Núñez Feijóo al demanar la tornada de l’excap d’Estat. Aquesta setmana es veurà si el PP n’ha pres nota o continua alimentant el tema.
És molt poc habitual que Felip VI irrompi en l’actualitat política d’aquesta manera. I les dues últimes vegades han sigut precisament sobre assumptes del seu pare. Al desembre va sortir a respondre a Joan Carles I després que aquest gravés un vídeo per demanar als espanyols que recolzessin el seu fill. L’emèrit estava de promoció del seu llibre, «Reconciliación», i li devia semblar una bona idea. La Zarzuela, que fins aquell dia no havia volgut comentar les crítiques incloses en les memòries de l’excap d’Estat, va sortir ràpidament per dir que no veia ni «oportú ni necessari» aquest gest de reclamar ajuda per a Felip VI.
L’episodi d’aquesta setmana demostra la mala relació que mantenen els dos reis, sobretot des del 2019. El 5 de març d’aquell any, els advocats de Corinna Larsen (examant de Joan Carles I) van contactar amb Felip VI per dir-li que era beneficiari de la fundació panamenya Lucum (on s’havien ocultat els 65 milions d’euros que el rei de l’Aràbia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz, li havia regalat el 2008).
L’actual Rei no va trencar amb el seu pare i no va fer públic aquest detall sobre la fundació fins un any més tard, quan la premsa estrangera va publicar notícies sobre la fortuna oculta de Joan Carles I just alhora que la covid-19 feia estralls arreu del món. Va ser el 15 de març del 2020, just dos dies després que el Govern declarés l’estat d’alarma per la pandèmia.
Felip VI va trencar amb el seu pare, li va retirar el sou que tenia a càrrec dels Pressupostos i va renunciar a l’herència que pugui tocar-li quan mori. A l’agost, amb diverses investigacions judicials en marxa, Joan Carles I se’n va anar a viure a Abu Dhabi.
Emissaris
En aquests anys, les trucades entre tots dos han sigut molt poques. El principal canal de comunicació és el WhatsApp i les decisions de pes es tracten a través d’emissaris que reporten a Camilo Villarino, cap de la Casa del Rei, igual que abans ho feien a Alfonsín.
A Felip VI no li agrada que la monarquia sigui objecte de debat. El 2023 va arribar a demanar al seu pare per WhatsApp, com va revelar EL PERIÓDICO, que evités visitar Espanya per participar en regates durant la campanya de les generals, unes eleccions que es van avançar al juliol. El motiu era que no volia que la monarquia es convertís en un tema de campanya. Així que es pot intuir la incomoditat que ha suposat que aquesta setmana s’obrís a l’opinió pública el dilema sobre la tornada del seu pare, quan al novembre, en una entrevista amb motiu de les seves memòries a la cadena pública francesa France 3, va dir que no es penedeix ni té remordiments per la seva conducta quant a les seves finances.
Pot ser que Felip VI subscrigui també paraula per paraula que la Corona és «un patrimoni col·lectiu de la Nació que ha d’estar sempre al servei dels interessos d’Espanya» i que «preval sobre les persones, els seus interessos i els seus desitjos». També ho va dir Alfonsín en el seu discurs a la Reial Acadèmia davant el Monarca. I, de fet, Joan Carles I també va demostrar que ho pensava el 2014 quan, després de l’escàndol de la seva cacera a Botswana (2012) i el judici per corrupció a la seva filla Cristina i el seu llavors marit, Iñaki Urdangarin, i amb la seva imatge pública malmesa, va decidir abdicar. El seu fill va començar llavors una tasca per recuperar el prestigi de la monarquia, un procés que se li va tornar a posar costa amunt el 2020, amb les informacions sobre els comptes en paradisos fiscals del seu pare.
Al final, més que una qüestió de sang, és una qüestió d’institució: davant el dubte, salvar el tron.
