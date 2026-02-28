Anuari sobre terrorisme al món
El gihadisme va matar 9.900 persones el 2025 en 2.018 atemptats
Amb 14 operacions i 27 detinguts, Barcelona es confirma com a "epicentre operatiu" de la lluita antiislamista a Espanya
Juan José Fernández
El terrorisme gihadista va segar la vida de 9.901 persones el 2025 amb 2.018 atemptats i va mantenir la intensitat respecte a l’any anterior. El recompte és de l’Observatori Internacional d’Estudios sobre el Terrorisme (OIET), que ahir va presentar a Madrid la seva observació anual.El terrorisme gihadista va segar la vida de 9.901 persones el 2025 amb 2.018 atemptats, en un any d’activitat mantinguda en la seva intensitat respecte a l’anterior. El recompte és de l’Observatori Internacional d’Estudios sobre el Terrorisme (OIET), que aquest divendres presenta a Madrid el resultat de la seva observació anual.
El gihadisme va sostenir la potència al llarg de l’any amb quatre vectors: la seva base al Sahel com a principal focus mundial, la reactivació d’Estat Islàmic a Síria, el potencial d’atemptats d’una gran magnitud de la branca pakistanesa d’ISIS i Europa com a objectiu d’un terrorisme atenuat per l’acció policial.El gihadisme ha sostingut la seva potència al llarg de l’any amb quatre vectors: la base saheliana com principal focus mundial, la reactivació de l’Estat Islàmic a Síria, el potencial d’atemptats de gran magnitud de la branca pakistanesa d’Isis, i Europa com objectiu d’un terrorisme atenuat per l’acció policial.
L’anuari assenyala Barcelona i la seva província com un escenari clau: és l’"epicentre operatiu" de les accions policials contra el terrorisme, amb un total de 14 operacions i 27 detingutsEn aquest últim sentit, l’anuari assenyala a Barcelona i la seva província com un escenari clau: és l’"epicentre operatiu" de les accions policials contra el terrorisme, amb 14 operacions i 27 detinguts segons el seu recompte..
L’observatori –entitat d’anàlisi impulsada per l’associació basca de víctimes del terrorisme CovIte– fa un recompte específic per a Espanya, segons les dades acumulades el 2025: 100 detinguts en 58 operacions antiterroristes.L’observatori –entitat d’anàlisi impulsada per l’associació basca de víctimes del terrorisme COVIte– fa un recompte específic per a Espanya, segons les dades que ha acumulat el 2025, i que difereixen poc dels d’Interior: 100 detinguts en 58 operacions antiterroristes.
L’anuari assenyala que aquests 100 detinguts integren la segona dada històrica més elevada d’arrestos des dels atemptats de l’11M a Madrid. Els analistes de l’OIET perceben una "intensitat operativa" de les forces de seguretat que "iguala la de contextos marcats per atemptats de gran letalitat", com les bombes d’Atocha el 2004 o els atemptats de Barcelona i Cambrils d’agost del 2017.Assenyala l’anuari que aquests 100 detinguts integren la segona dada històrica més gran d’arrestos des dels atemptats de l’11-M a Madrid. De fet, els analistes de l’OIET perceben una "intensitat operativa" de les Forces de Seguretat que "iguala a la de contextos marcats per atemptats de gran letalitat", com van ser les bombes d’Atocha el 2004 o els atemptats de Barcelona i Cambrils d’agost de 2017.
Els analistes assenyalen la "creixent heterogeneïtat" en les detencions a Espanya: durant el 2025 van caure en mans de les forces de seguretat gihadistes d’una desena de nacionalitats. Tretze dels 100 detinguts eren menors d’edat.Els mateixos analistes assenyalen la "creixent heterogeneïtat" en les detencions practicades a Espanya: durant 2025 van caure en mans de les forces de seguretat gihadistes d’una desena de nacionalitats diferents. Tretze dels 100 detinguts eren menors d’edat.
Europa, sota amenaça
És un lloc comú del fenomen terrorista islamista que la majoria de les seves víctimes són musulmans, i el 2025 es va tornar a confirmar. Europa continua sent un objectiu principal dels grans entramats terroristes.És ja un tòpic del fenomen terrorista islamista que la majoria de les seves víctimes són altres musulmans, i el 2025 ha tornat a confirmar-se. Però Europa continua sent un objectiu principal dels grans entramats terroristes. Les dades del 2025 confirmen la tendència a Europa a patir un terrorisme de "baix impacte". En canvi, "per primera vegada des que n’hi ha registres, les deu accions terroristes més letals durant l’últim any van tenir lloc a l’Àfrica", relata l’informe.
