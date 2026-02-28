Màxima tensió
L’Iran, sense aliats exteriors
Les caigudes de Maduro i Assad a Síria i Veneçuela, el debilitament de l’‘Eix de la Resistència’ i les reticències de Moscou i Pequín d’acudir en ajuda del seu aliat minven la capacitat de resposta del règim dels aiatol·làs
Marc Marginedas
Un missatge de caràcter dissuasori que, a la llum dels esdeveniments d’aquest dissabte, no ha tingut l’efecte desitjat. Fa una setmana i mitja, Hassan Maqsudlu, portaveu i vicealmirall de l’Armada de l’Iran, va anunciar la celebració de maniobres navals conjuntes amb vaixells militars de Rússia a l’est de l’estratègic estret d’Ormuz, concretament al golf d’Oman i el nord de l’oceà Índic, amb l’objectiu declarat de «millorar» la seguretat marítima a la zona i enfortir la cooperació mútua en la lluita contra el que van qualificar com a «terrorisme marítim». Tot i que en cap moment els representants militars dels dos països van fer referència al creixent desplegament marítim nord-americà a la zona, molts analistes van destacar la coincidència dels exercicis militars amb l’escalada de tensió entre Washington, Tel-Aviv i Teheran.
Aquestes maniobres conjuntes, a les quals s’han incorporat en ocasions vaixells de la Xina i altres països en el marc BRICS, no poden ocultar una inquietant realitat per al règim dels aiatol·làs: l’escassetat d’aliats i recolzaments externs. Després de la caiguda de Nicolás Maduro a Veneçuela i de Bashar al-Assad a Síria, i el debilitament del denominat ‘Eix de la Resistència’ al Pròxim Orient –la constel·lació de milícies paramilitars que simpatitzen amb l’Iran, com Hezbol·là al Líban, Hamàs a Palestina, les Forces de Mobilització Popular xiïtes a l’Iraq o els houthis al Iemen– les possibilitats de Teheran de desencadenar un conflicte a gran escala colpejant instal·lacions militars i interessos econòmics dels EUA i Israel, tant al Pròxim Orient com a tot el planeta, han quedat severament limitades. S’hi ha d’afegir l’escassa fiabilitat de Rússia com a aliat, demostrada en els últims esdeveniments, i les reticències de la Xina a involucrar-se militarment en el conflicte, cosa que deixa l’Iran a la pràctica sense aliats externs.
L’‘Eix de la Resistència’ constituïa fins fa ben poc un important mal de capper als EUA i Israel a la regió medioriental. Des del Líban fins al Iemen, passant per l’Iraq i Gaza, l’Estat iranià havia finançat i armat una plèiade de milícies i combatents, capaces d’organitzar atemptats o disparar míssils a distància, no només «per projectar poder, sinó també com a fórmula de dissuasió davant els seus principals adversaris, els EUA i Israel», escriu l’expert Arman Mahmudian, investigador sènior en el Global and National Security Institute de la Universitat del Sud de Florida.
Però l’evolució dels esdeveniments després dels atacs de Hamàs al sud d’Israel, el 7 d’octubre del 2023, ha minvat significativament la seva fortalesa. «Hamàs ha perdut desenes de milers de soldats (en la contesa amb Israel) i a la plana major del seu lideratge» mentre que «Hezbol·là ha patit cops similars a la tardor del 2024» en mans d’Israel, danyant la popularitat dels primers entre els habitants de Gaza i la influència dels segons en la vida política diària libanesa, escriu Noah Rudin, investigador del Middle East Institute a Washington. La caiguda del règim proiranià de Bashar al-Assad ha fet la resta, al privar de continuïtat territorial les bases de Hezbol·là al sud del Líban amb l’Estat iranià. Aquesta debilitat va quedar descarnadament al descobert durant l’onada d’atacs contra el programa nuclear iranià del mes de juny passat, quan Hezbol·là, «en altre temps l’avantguarda de la defensa iraniana, va haver de contemplar els atacs als marges», conclou Rudin.
Cooperació militar amb Moscou
L’acabada d’estrenar cooperació militar entre l’Iran i Rússia, materialitzada en un acord firmat el gener del 2025, amb prou feines difereix a la que va establir en el seu dia amb el règim de Veneçuela, circumstància que no va impedir la detenció del president Nicolás Maduro el gener passat. Amb una durada de 20 anys, inclou una clàusula per «contrarestar l’aplicació unilateral de mesures coercitives», un eufemisme per esmentar atacs i intervencions armades com la d’aquest dissabte. Però, tal com va aclarir en el seu dia el viceministre d’Exteriors, Andrei Rudenko, en una declaració davant la Duma Estatal, «la firma del tractat no significa l’establiment d’una aliança militar amb l’Iran o assistència militar mútua». El desplegament de la corbeta Stoiki al port de Bandar Abbas durant els recents exercicis navals no constitueix cap dissuasió per a Washington, amb un portaavions, el USS Abraham Lincoln, i el seu grup de vaixells de recolzament a la zona, i un altre, el USS Gerald Ford, de camí.
Això sí, la cooperació portarà abundants beneficis a les empreses d’armament russes. El desembre del 2025, els dos països van tancar un contracte secret per valor d’uns 500 milions d’euros per a l’adquisició per part de Teheran de 500 llançadores portables Verba i 2.500 míssils 9M336, segons va informar ‘Financial Times’, impulsant la seva capacitat de defensar-se d’incursions aèries a baixa altitud com les que van materialitzar la detenció de l’expresident veneçolà.
La Xina també ha expressat reticències a involucrar-se militarment en ajuda de l’Iran, i és altament improbable que «despatxi tropes o entri directament en conflicte» amb els antagonistes de Teheran, escriu a ‘Middle East Eye’ l’analista Nelson Wang, vicepresident del Centre de Xangai per a Estudis de RIMPAC i Estratègics. Però, igual com succeeix amb Rússia, la cooperació militar va en augment, amb la recent venda de bateries antiaèries de fabricació xinesa, i la possibilitat de nous enviaments, en aquesta ocasió de material més sofisticat, com míssils supersònics de creuer capaços d’enfonsar vaixells marins. Amb el que sí que pot comptar Teheran, sosté Wang, és amb el recolzament diplomàtic de la Xina en les institucions internacionals, en particular en el Consell de Seguretat de l’ONU.
