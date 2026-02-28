Crisi interna
El líder ultra de Múrcia passa a l’atac contra la direcció d’Abascal
Adrián González
Pressions directes des de la direcció nacional de Vox a Madrid per fer-lo caure. És el que va denunciar ahir el fins ara líder de Vox a la Regió de Múrcia, José Ángel Antelo, que va reiterar el seu rebuig a presentar la seva dimissió com a president provincial del partit després de, segons va afirmar, rebre una instrucció directa i "pressions extremes" de la direcció nacional per cessar-lo, tal com va avançar dijous passat en declaracions en exclusiva a La Opinión.
Antelo, que passa així a l’atac davant la cúpula del partit a Madrid, pilotada per Santiago Abascal, va assegurar que no pot acceptar una sortida que, segons el seu parer, implicaria assumir una culpa inexistent. "A Espanya, per desgràcia, ningú dimiteix. I si dimiteix és perquè ha fet alguna cosa malament", va afirmar el dirigent, que va insistir que no ha rebut explicacions oficials sobre el seu cessament i va qualificar la situació d’"extremadament estranya".
Envoltat de desenes de periodistes, la seva caiguda després que el Comitè Executiu Provincial (CEP) dimitís dijous a la nit en ple "per un profund desacord amb la gestió" que venia portant a terme, va congregar ahir la premsa per donar explicacions després d’aquest terratrèmol que ha sacsejat Vox.
L’encara president regional va defensar que "la lleialtat és d’anada i de tornada" i la va diferenciar de la "submissió", que va definir com "dir a tot que sí, tot i que no es tingui raó". Va reconèixer que la Secretaria General del partit li va comunicar el seu cessament com a president regional i li va suggerir que, si dimitia voluntàriament, seria designat candidat electoral i fins i tot podria assumir una representació nacional en matèria d’esports. L’endemà, va afegir, Ignacio Garriga, secretari general de Vox, li va dir per Whatsapp: "Si jo surto i dic que ha sigut idea meva rellevar-me en el CEP, acaba la història i Santiago (Abascal) i ell em donen suport a xarxes. No puc copiar un text i enviar-lo sabent que és fals", va reiterar.
