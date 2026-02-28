Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La militància d’ERC ratifica Alamany com a alcaldable de BCN

Serà la primera vegada que lideri la candidatura a l’Ajuntament i aspirarà a recuperar el pols del partit arran de la patacada del 2023

La candidata d’ERC a l’Alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany. | JORDI OTIX

Quim Bertomeu

Barcelona

Elisenda Alamany ja és oficialment la candidata d’ERC a l’alcaldia de Barcelona. Ahir, els militants del partit a la capital catalana la van ratificar en unes de primàries sense rival amb 415 vots a favor (el 73%) i 155 en blanc (el 27%). Comença doncs la seva carrera cap a les eleccions municipals del maig del 2027 en què aspira a recuperar el pols del partit després de la patacada del 2023.

Serà la primera vegada que Alamany lideri la candidatura a l’Ajuntament, ja que en els dos últims comicis locals va ser la número dos d’Ernest Maragall. Amb la renúncia de l’exconseller el desembre del 2024, va assumir del lideratge del grup municipal i s’hi ha refermat fins al punt que els sectors crítics que té ERC han decidit no disputar-li les primàries i li han deixat via lliure. Això sí, aquests 115 vots en blanc cal apuntar-los que hi continuen havent militants descontents amb l’actual direcció.

Avui, la federació de Barcelona d’ERC celebrarà un congrés per escenificar la proclamació d’Alamany. Prendran la paraula la mateixa candidata, que també és la secretària general del partit, i el líder, Oriol Junqueras. Si ERC vol revertir les males sensacions dels comicis locals del 2023, fer un bon paper a la capital catalana serà clau. L’últim baròmetre municipal situa els republicans en segona posició en intenció de vot.

Si no s’avancen les generals o les catalanes, serà el primer examen electoral dels republicans des que Junqueras i Alamany van aconseguir el control de la formació el desembre del 2024.

