La Mitja Lluna Roja eleva a més de 200 el nombre de morts per l'atac dels EUA i Israel a l'Iran
Hi ha almenys 747 ferits en 24 províncies del pais
ACN
La Mitja Lluna Roja ha elevat a més de 200 el nombre de morts per l'atac que els Estats Units d'Amèrica i Israel han dut a terme aquest dissabte contra l'Iran. Un portaveu de l'organització ha declarat a l'agència IRNA que 24 províncies iranianes han rebut l'impacte de l'atac i que han mort almenys 201 persones i 747 han resultat ferides. Hi ha més de 220 equips d'emergències actuant per atendre les víctimes arreu del país. A més, les autoritats de l'Iran han denunciat la mort d'almenys 85 estudiants en una escola per a nenes a la ciutat de Minab, a l'estret d'Hormuz.
Els EUA i Israel han llançat aquest dissabte al matí un atac conjunt contra l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat l'atac en un missatge de vídeo de vuit minuts a la xarxa Truth Social. "L'objectiu és garantir que l'Iran no aconsegueix una arma nuclear i eliminar amenaces imminents", ha justificat Trump, que ha parlat d'una "operació massiva i en curs".
Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha difós també un vídeo on ha fet una crida perquè tots els sectors del "valent" poble de l'Iran "s'alliberin de la tirania i facin un Iran lliure i pacífic". Netanyahu fa temps que busca un canvi de règim a l'Iran i ja va ordenar un atac contra el país persa el juny de l'any passat que va desencadenar una guerra de dotze dies entre ambdós estats.
