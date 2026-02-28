Moreno és el favorit per presidir la Junta, i Montero, la més mal valorada
El candidat del PP andalús obté una puntuació mitjana del 5,7% i 7 de cada 10 andalusos creuen que guanyarà amb majoria absoluta o simple
JAVIER ALONSO
Juanma Moreno és el candidat més conegut, més ben valorat i el preferit per la població per ser president de la Junta d’Andalusia. El sondeig reflecteix que després de vuit anys de govern el líder del PP andalús manté una imatge sòlida i reconeguda entre els votants que li permet consolidar una àmplia victòria tot i que sense arribar a repetir la majoria absoluta del 2022.
La resta de candidats queden molt enrere de les seves puntuacions, especialment la que havia de ser la seva principal adversària política. La vicepresidenta del Govern i secretària general del PSOE andalús, María Jesús Montero, obté la pitjor puntuació amb un 3,6 i amb desgast fins i tot entre les files socialistes: només el 40% dels seus votants la prefereixen com a presidenta.
El 40% dels enquestats s’estimen més que Moreno continuï sent president. Té un màxim nivell de coneixement (97%) i malgrat això obté una valoració d’un 5,7, molt per sobre de la resta de candidats. En aquesta xifra incideix l’ampli suport que troba entre les files del PP, atès que el 85% dels seus votants el volen com a president i el valoren amb un 7,9 de mitjana. Però també és el preferit per al 40% dels votants de Vox.
Una gran convicció
La seva gran adversària, María Jesús Montero, no surt ben parada de les valoracions dels enquestats. Comparteix amb Moreno un ampli nivell de coneixement (molt per sobre dels nivells que va arribar a tenir Juan Espadas) però rep la puntuació més baixa de tots els candidats, un 3,6 de mitjana. Només el 14% dels enquestats la prefereixen com a presidenta. En la figura de María Jesús Montero es combinen dos factors que influeixen en aquest resultat. D’una banda, té un ampli rebuig entre els votants del PP o Vox. En tots dos casos li donen una puntuació mínima, per sota del 2. D’altra banda, no aconsegueix el suport necessari entre el seu electorat. Només el 39% de les persones que van votar el PSOE el 2022 volen que sigui presidenta i un 17% s’estima més fins i tot que sigui Juanma Moreno. Quant a la valoració només obté un 5,5, mentre que Juanma Moreno es queda amb un 4,5.
Els andalusos acudeixen a les urnes amb la convicció que Moreno obtindrà la victòria en les eleccions. El 20% preveu que ho farà amb majoria absoluta com el 2022 i un 50% considera que obtindrà una majoria simple tal com reflecteix el sondeig del Gesop.
L’optimisme és clar a les files del PP: nou de cada deu estan convençuts de la victòria. Una dada que contrasta amb el pessimisme de les files socialistes: dins del PSOE el 70% està convençut de la derrota i només un 22% confia en un bon resultat.
L’enquesta situa Vox amb possibilitats d’arribar a la segona posició. Però alhora reflecteix que el seu possible candidat (encara no està definit), Manuel Gavira, és un desconegut per a una bona part de la població. Només el reconeix el 27% dels enquestats i aconsegueix una puntuació del 4,8.
Quant a les formacions d’esquerra, Antonio Maíllo arriba a les eleccions amb un nivell de coneixement del 60% i amb una valoració del 4,8. Té, per tant, encara marge de creixement però té un punt de partida positiu. Molt per sota hi ha el candidat de Podem, Juan Antonio Delgado (un 25% de coneixement), i el d’Endavant Andalusia, José Ignacio García (un 18,8%).
