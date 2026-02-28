Tensió a Àsia
El Pakistan bombardeja Kabul i declara la "guerra oberta" a l’Afganistan
Islamabad acusa els talibans afganesos de donar empara als talibans pakistanesos, grup que ha multiplicat els seus atemptats en els últims mesos
Adrià Rocha Cutiller
El Pakistan va bombardejar, ahir a la matinada, la capital afganesa, Kabul, i dues grans ciutats més del país centreasiàtic, Kandahar i Paktia, en una nova escalada en el conflicte entre els dos països que ja s’allarga diversos mesos.
Islamabad acusa els talibans de l’Afganistan –en el poder des de la retirada nord-americana del 2021– d’alimentar i permetre el creixement dels talibans pakistanesos, un grup en el passat aliat dels talibans afganesos i que durant els últims mesos ha multiplicat els seus atemptats i accions en territori pakistanès.
A la regió fronterera
El Govern de Kabul nega les acusacions, malgrat els nombrosos informes que apunten a un augment del moviment dels talibans pakistanesos a la regió fronterera que separa els dos països.
El Pakistan ja va bombardejar Kabul l’octubre de l’any passat pel mateix motiu, i els dos països van protagonitzar escaramusses durant diverses setmanes a la seva frontera. Aquesta onada de violència va acabar amb un alto el foc negociat a la ciutat turca d’Istanbul, que ha aguantat fins ara. El ministre de Defensa pakistanès, Khawaja Muhammad Asif, ja va avisar llavors que no arribar a un acord definitiu –l’alto el foc era tan sols un pedaç per rebaixar les tensions– desembocaria en un conflicte total entre Kabul i Islamabad.
Les escaramusses a la frontera van tornar el cap de setmana passat, i en els últims dies, segons recomptes no confirmats dels dos països, prop de 320 soldats han mort en combats. La majoria de morts sembla que són del bàndol afganès, tecnològicament superat pels pakistanesos, però amb molta més experiència en conflictes de guerrilla després de diverses dècades de lluita contra la Coalició Internacional durant la guerra afganesa.
"La nostra paciència ha arribat al seu límit. Això és ara una guerra oberta entre nosaltres i vosaltres, [Afganistan]", va declarar ahir Muhammad Asif. Aquesta última escalada, segons el Govern d’Islamabad, ha començat en resposta a un atemptat contra forces de seguretat pakistaneses la setmana passada a la regió de Bajaur. En aquest atac, reivindicat pels talibans pakistanesos, van morir 11 policies. L’autor material de l’atemptat, segons Islamabad, era un ciutadà afganès.
Qatar es proposa mediar
Segons assenyala la televisió afganesa Tolo News, Qatar es va proposar com a mediadora a principis d’aquesta setmana per evitar una deflagració del conflicte, el primer episodi del qual es va produir l’octubre de l’any passat. Ja llavors, de fet, Qatar va participar en les negociacions entre l’Afganistan i el Pakistan juntament amb Turquia i l’Aràbia Saudita. No obstant, aquest cop, no hi ha ni indicis ni data per a unes hipotètiques negociacions.
"Mai hem donat suport a la violència, i sempre hem preferit resoldre els nostres problemes a través d’enteses i de respecte, però l’altra part ha de mostrar una mínima intenció de trobar una solució", va dir el ministre d’Exteriors afganès al seu homòleg qatarià. El ministre d’Exteriors turc també va estar intercanviant missatges entre Kabul i Islamabad, segons Turquia. L’Afganistan s’ha mostrat obert a recomençar les converses, siguin a Doha siguin a Istanbul.
Segons recomptes independents, els talibans tenen tan sols sis avions, no de combat, i 23 helicòpters, tots presos durant la retirada nord-americana del 2021. El Pakistan, per la seva banda, és un dels poders militars de la regió i disposa en el seu arsenal de la bomba atòmica.
Quatre claus del conflicte
El detonant
Islamabad acusa els talibans de l’Afganistan d’alimentar i permetre que creixin els talibans pakistanesos que en els últims mesos no han deixat d’atacar el Pakistan.
La línia Durand
És la frontera entre l’Afganistan i el Pakistan on tenen lloc les escaramusses. Kabul n’ha qüestionat legitimitat perquè es va imposar per pressió colonial el 1893.
Bressol talibà
Els talibans dels dos països comparteixen la ideologia salafista i gihadista. Tots dos van néixer a les madrasses ultres del Pakistan dels anys 70 i 80 del segle passat.
El 2025
L’actual crisi es va forjar l’octubre del 2025: el Pakistan va bombardejar la capital afganesa per atacar allí els líders talibans pakistanesos. Kabul va respondre a la frontera.
