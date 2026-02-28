NOU FRONT AMPLI
Els partits de Sumar ajornen l’elecció del successor de Yolanda Díaz: «No és urgent, no s’ha de cremar»
El pas enrere de la vicepresidenta treu pressió en la nova aliança d’esquerres a l’hora de nomenar nou líder
Ana Cabanillas
La renúncia de Yolanda Díaz a tornar a ser candidata a les pròximes generals va obrir immediatament un debat sobre la successió, davant la falta d’alternatives clares a l’esquerra del PSOE. Un debat que, no obstant, eviten de moment en la nova coalició formada per IU, Més Madrid, Comuns i Moviment Sumar, on han optat per ajornar l’elecció dels noms per acostar-ho a la pròxima convocatòria electoral.
L’anunci de Díaz de no optar a liderar el nou front ampli ha tret pressió als partits, que ja han aclarit els dubtes sobre els plans de la vicepresidenta. També s’ha produït cert alleujament, davant les reticències de forces com IU o Més Madrid cap a Díaz, la continuïtat de la qual amenaçava d’obrir un escenari de tensions internes que podria posar en risc la construcció del nou projecte.
La falta de lideratges de la futura coalició no suposa un problema en el dia d’avui, segons expliquen diferents fonts, que es mostren tranquil·les sobre aquest punt. El temps, creuen, juga a favor. Amb Yolanda Díaz blindada dins del Govern i mantenint el seu paper com a interlocutora de Pedro Sánchez, tots la continuen reconeixent com a líder de l’ala minoritària del Govern. Un lideratge provisional i vinculat al càrrec que té data de caducitat però que també permet abordar amb calma l’elecció d’un successor per a les pròximes generals.
I el cert és que diferents veus, de diferents partits polítics, coincideixen que «no hi ha pressa» a resoldre aquest debat, que podria ajornar-se durant mesos. «No és urgent», destaca una d’elles. Hi ha qui arriba a aventurar que caldria deixar-ho estar almenys fins després d’estiu, per evitar que el nou líder de l’esquerra es vegi exposat massa temps, i amb l’objectiu d’acostar el nomenament a una data electoral, tot i que donant marge perquè pugui donar marge perquè pugui donar-se a conèixer i consolidar el seu paper.
«Tenim temps, no s’ha de cremar tot tan ràpid», apunta un altre quadro de la coalició. Una de les claus en la construcció del nou projecte serà controlar els temps i «saber dosificar» les novetats. I la qüestió dels lideratges estarà precisament entre les últimes incògnites per aclarir.
Protagonisme limitat
El futur candidat, en tot cas, tindrà un protagonisme més limitat que el de Yolanda Díaz el 2023, quan la coalició de Sumar va pivotar entorn de la seva persona. Les noves dinàmiques són radicalment diferents en la nova aliança d’esquerres, que s’està gestant des de l’estiu i va avançar al novembre EL PERIÓDICO. Les reunions entre els quatre partits implicats ha portat que guanyin pes els partits i els seus líders en la presa de decisions, amb un protagonisme molt més compartit i allunyat del personalisme dels últims anys.
La meta és independitzar el projecte del seu líder. És a dir, aconseguir aixecar la coalició en termes merament polítics i de manera independent a qui podria liderar-lo. Una manera que, creuen, garanteix la solvència de la candidatura, que a diferència del 2023 no estarà tan marcada per qui sigui el cap de llista. Una raó més per la qual ningú considera urgent abordar aquest debat.
I a aquest objectiu també aniran destinats els seus pròxims passos. Aquesta última setmana ha baixat el diapasó en l’aliança de partits. L’èxit de l’acte de refundació la setmana passada i el pas enrere de Díaz deixen el camí lliure als següents passos, amb la gira territorial que començarà a Catalunya i Andalusia per rellançar la coalició, on es preveu un degoteig d’anuncis i propostes que aspiren a generar certa expectació entre el seu electorat.
Així, en la coalició avancen que abans fins i tot d’abordar possibles lideratges haurà d’aclarir-se la qüestió de la marca, una incògnita que ja està passant factura al nou front ampli. El fet de no tenir un nom propi ha portat que persisteixin les referències a Sumar, una coalició de la qual precisament volen diferenciar-se.
Les quinieles
Malgrat que la successió no és imminent, el cert és que la sortida de Díaz ja ha obert les quinieles sobre qui ha de prendre els comandaments de la nova coalició. No hi ha grans sorpreses entre els aspirants possibles, que ja fa setmanes o mesos que sobrevolen a l’espai polític. L’home que tots miren i que genera àmplia acceptació entre tots els partits és el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que no obstant ha rebutjat ocupar aquest paper en innombrables ocasions en els últims mesos.
Va ser un dels fundadors de Podem, que va abandonar per anar-se’n una temporada a Nova York. I tot i que va acceptar entrar al Consell de Ministres, mai s’ha vinculat orgànicament a cap altre partit, considerant-se un independent. No obstant, totes les forces de la coalició el veuen com una opció de consens.
Un dels noms que s’han plantejat de manera més recent és el del secretari general de CCOO, Unai Sordo, que ha sonat en la nova aliança com un desig, més que una possibilitat. La vinculació de Sumar i IU al sindicat de treballadors i el fet que Díaz sigui ministra de Treball i tingui oberta la interlocució amb ell ha portat al terreny de les especulacions, tot i que el cert és que el dirigent sindical no ha mostrat cap interès a ocupar aquest paper.
L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau és un altre dels noms que han sonat amb força. Després de la seva retirada de la política municipal, s’ha embarcat en altres projectes com la flotilla de la llibertat a Gaza, i en els últims mesos ha augmentat la seva presència en mitjans de comunicació. En canvi, persones del seu entorn apunten que no estaria interessada a liderar una aliança de partits.
Una altra de les figures més destacades de la plataforma, el nom del qual mai ha deixat de sonar, és Antonio Maíllo, líder d’IU, una de les figures que més durament va qüestionar la continuïtat de Yolanda Díaz. El dirigent és el candidat de Per Andalusia a les eleccions i en els últims dies ha dit «autodescartar-se», apel·lant que està centrat en la seva candidatura andalusa, i apuntant també a problemes de salut. No obstant, i malgrat aquestes afirmacions, hi ha qui creu que podria acabar intentant fer el salt.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- La Federació d’Autoescoles de Barcelona ja ha demanat permís per portar les pistes a Sant Fruitós