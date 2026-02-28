Nomenaments
Peramato ascendeix al Suprem col·laboradors de l’exfiscal Ortiz
La fiscal general de l’Estat evita premiar els magistrats del judici dels líders del procés, de tendència conservadora
Cristina Gallardo
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha optat per una política de nomenaments continuista amb la dels seus predecessors –que va ser molt criticada en els mandats de Dolores Delgado i Álvaro García Ortiz– i ha optat per persones afins a l’hora d’ocupar llocs clau del Suprem quan ha tingut la primera oportunitat de fer-ho.
Després del Consell Fiscal celebrat ahir, va decidir proposar al Govern el nomenament d’Ana García León, que va ser cap de la Secretaria Tècnica de l’exfiscal general condemnat per revelació de secrets, per tenir una de les direccions a les seccions penals del Tribunal Suprem. També va elevar al Suprem Diego Villafañe, número dos en el mateix departament que va ser imputat inicialment en la causa per perjudicar la parella d’Isabel Díaz Ayuso i va ser un dels col·laboradors més directes de García Ortiz. Amb aquesta decisió també aconsegueix desprendre’s de tots dos, atès que actualment prestaven servei al principal òrgan d’assessorament per a la presa de decisions del Ministeri Públic.
D’altra banda, va evitar ascendir Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, els dos representants del ministeri públic en el judici contra els líders del procés i de clara tendència conservadora.
El Consell Fiscal debatia la provisió de 19 places vacants, si bé finalment es proposaran al Govern un total de 17 pel fet de quedar desertes les candidatures per a les direccions a Conca i Lugo. Hi havia una gran expectació, al tractar-se dels primers nomenaments de Peramato, per provar si la nova fiscal general decidia trencar de manera institucional la inèrcia del passat més immediat i optava, tal com va anunciar en la presa de possessió, per "cosir" les ferides en la carrera fiscal després de la condemna de García Ortiz. Les primeres decisions permeten constatar que, si bé es desvincula dels col·laboradors del seu antecessor, els premia amb llocs en el Tribunal Suprem.
"Criteris de mèrit"
Per a tots els nomenaments, segons la nota en què s’ha informat de les decisions després del Consell Fiscal, Peramato ha basat l’elecció en "criteris de mèrit i capacitat dels aspirants, en el seu ampli currículum i experiència i en les propostes dels respectius plans d’actuació presentats".
Com a fiscals de sala cap de la secció penal de la Fiscalia del Suprem també va decidir revalidar l’actual cap en el jutjat penal José Javier Huete i va elegir la fins ara fiscal superior de les Canàries, María Farnés Martínez. A les places penals del Suprem però sense direcció s’hi afegeixen Villafañe, el també membre de la Secretaria Tècnica Antonio Colmenarejo i la fiscal en cap de Conca i membre electiva del Consell Fiscal María Isabel Gómez.
Així mateix, seran designats Beatriz López com a fiscal davant l’Audiència Nacional i, per a la del Constitucional, Raquel Muñoz i Ignacio Rodríguez. Així mateix, la fiscal general va promoure Virna María Alonso – cap de la fiscalia de Delictes Econòmics de Madrid en el moment d’incoar-se la investigació a l’empresari Alberto González Amador– per a la Fiscalia Anticorrupció i Marcelo Juan de Azcárraga per a la Fiscalia Antidroga.
L’arribada a la Fiscalia General de Peramato es va produir després de la condemna del seu antecessor immediat, Álvaro García Ortiz, que va dimitir del càrrec quatre dies després que el Tribunal Suprem el condemnés a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de dades reservades comeses contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. En tot cas, i mitjançant un decret signat per la seva successora, García Ortiz, s’ha reincorporat a una plaça a la Sala Social del mateix tribunal que el va condemnar.
