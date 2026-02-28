El PP perdria la majoria a Andalusia i Vox atrapa el PSOE
Els populars guanyarien les eleccions de juny però dependrien de l’extrema dreta, segons l’enquesta elaborada per a Prensa Ibérica amb motiu del dia de la comunitat
Els socialistes s’enfonsarien, com a Extremadura i Aragó
L’arribada de María Jesús Montero com a relleu de Juan Espadas no ha sigut un revulsiu socialista
JAVIER ALONSO
Juanma Moreno guanya àmpliament les eleccions autonòmiques andaluses però perd la majoria absoluta. Queda, per tant, condicionat a Vox, que està en disposició de lluitar el segon lloc amb un PSOE que arriba al seu pitjor resultat amb una nova pèrdua de vots i escons. Són les estimacions de vot de l’enquesta preelectoral d’Andalusia elaborada pel Gesop per a Prensa Ibérica amb motiu d’un 28 de febrer que se celebra a les portes de la finalització de la legislatura a l’abril i la imminent cita electoral al juny.
L’enquesta feta entre el 18 i el 25 de febrer reflecteix la sòlida majoria de Moreno, que obté un 38,5% dels vots i entre 50 i 53 escons. Aquest resultat implica una pèrdua de quatre punts i entre cinc i vuit diputats respecte a les eleccions del 2022. La caiguda deixa el PP andalús per sota del límit dels 55 diputats que concedeix la majoria absoluta. Això implica una dependència de Vox per formar govern amb un escenari similar al configurat a Extremadura o Aragó després dels últims comicis.
Això sí, la distància amb la resta de formacions en el cas andalús és més acusada que en altres territoris: Juanma Moreno podria arribar a duplicar el segon lloc, es queda molt a prop de la majoria absoluta i el sondeig no mostra cap indici que pugui posar en risc la continuïtat del seu govern en una tercera legislatura. El PP és a més el partit pel qual un 27% dels enquestats sent més simpatia i al qual el 25% té intenció directa de vot. L’enquesta remarca que existeix una elevada fidelitat de vot entre els que van recolzar Juanma Moreno el 2022. Entorn d’un 67% està convençut que repetirà.
Revulsiu socialista fallit
Tal com va passar en aquests dos últims comicis autonòmics, l’enquesta mostra una nova caiguda del PSOE, que obtindria el seu terra històric amb un 20% d’estimació de vot i entre 23 i 27 representants al Parlament. És a dir, cauria 3,8 punts i es deixaria de tres a set escons respecte a les eleccions del 2022. L’arribada de María Jesús Montero en substitució de Juan Espadas fa ara poc més d’un any no ha suposat un revulsiu suficient per frenar la caiguda des del 2018.
Vox és el gran beneficiat del desgast del PP i el PSOE. Arrabassa diputats a les dues formacions fins a situar-se en posició de disputar la segona plaça amb el Partit Socialista de María Jesús Montero. Segons l’enquesta elaborada pe Gesop, es troba amb un 20% d’estimació de vot i en una forquilla de parlamentaris entre 23 i 27. El creixement se situa, per tant, al mateix nivell que a Extremadura o a Aragó. La formació de Santiago Abascal, que va entrar en una cambra autonòmica per primera vegada a Andalusia fa vuit anys, aspira a duplicar els seus representants i a ser decisius en la configuració de Govern. La distància entre les dues formacions s’amplia en altres indicadors de l’enquesta. En alguns casos a favor del PSOE. Així passa amb la intenció directa de vot: el 16% dels enquestats responen que la seva idea és votar el PSOE mentre que un 13,2% introduiran la papereta d’Abascal. El mateix passa amb la simpatia: el 23,3% de la població se sent més pròxima als socialistes mentre que només el 15% s’identifica més amb la formació d’extrema dreta.
L’esquerra s’estanca
A l’esquerra del PSOE, els andalusos tindran almenys tres paperetes per davant: IU-Sumar, Podem i Endavant Andalusia. Una més que el 2022. La suma de les tres formacions suposa un increment en el percentatge de vot de 2,5 punts fins a un 14,6% però això no es traduirà en un augment significatiu d’escons. Si en aquests moments en sumen set, l’enquesta elaborada pel Gesop en concedeix de sis nou.
La coalició d’IU-Sumar retrocedeix en el vot amb la sortida de Podem i es queda amb un 6,2% i de 4 a 5 escons (en aquests moments en té cinc). Podem arribaria a un 2,9% dels sufragis, percentatge insuficient per entrar al Parlament però bastant per afectar la representació parlamentària dels grups d’esquerra.
Endavant Andalusia, amb el nou lideratge de José Ignacio García, consolida la seva tendència a l’alça com a resultat d’una estratègia i un model estable que li ha permès consolidar el seu electorat i anar incorporant nous suports. Se situa amb un 5,5% dels vots i amb possibilitats de duplicar els escons i arribar a quatre. L’altra formació d’extrema dreta, S’ha Acabat la Festa, manté la tendència d’altres comunitats autònomes. Aconsegueix un percentatge significatiu de vots, entorn del 2,8% però sense capacitat d’entrar al Parlament andalús com sí que va aconseguir a l’Eurocambra.
