La catifa vermella dels Goya torna a lluir a Barcelona 26 anys després
Els nominats desfilen pel photocall del CCIB en una gala amb 'Los domingos' i Sirât' com a favorites
Pere Francesch / Violeta Gumà (ACN)
El cinema català i espanyol ha desfilat aquest dissabte per la catifa vermella dels Premis Goya a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, 26 anys després de la darrera vegada que van visitar la capital catalana. Els nominats als guardons de l'Acadèmia del Cinema espanyola han passat pel photocall en una edició en la qual tindrà protagonisme el talent català.
El paper protagonista del jove actor bagenc Jan Monter (Castellbell i el Vilar, 2008) a la pel·lícula "Estrany riu" li ha valgut una nominació als Premis Goya del cinema espanyol. L'intèrpret ja va obtenir una candidatura als Gaudí de la cinematografia catalana, que no va guanyar. Avui tindrà com a contrincants en la categoria de Millor actor revelació Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, per "Ciudad sin sueño"; Julio Peña, per "El cautivo"; Hugo Welzel, per "Enemigos"; i Mitch, per "Romería".
Les coproduccions catalanes 'Los domingos' (13), d'Alauda Ruiz de Azúa, i 'Sirât' (11), d'Oliver Laxe; parteixen com a favorites, al costat de 'Maspalomas' (9) d'Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga, i 'La cena' (8) de Manuel Gómez Pereira. Més d'una seixantena de grans noms del cinema espanyol participaran en els Premis Goya 2026 per entregar estatuetes als premiats.
Entre els responsables participants a la gala d'aquest dissabte destaquen noms reconeguts com J.A. Bayona, Mar Coll, Marcel Barrena, Eduard Fernández, Laia Costa, Laia Marull, Victoria Luengo, Enric Auquer, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Àlex Brendemühl, Marcel Borràs o la futbolista Alèxia Putellas.
La gala de la 40 edició dels Goya estarà presentada per Luis Tosar i Rigoberta Bandini, amb la direcció d'Ángel Custodio i Tinet Rubira (Gestmusic Banijay Iberia), amb guió de Juan Sanguino i Ana Joven, i amb producció executiva de l'Acadèmia de Cinema espanyola, representada per Rafael Portela, Piluca Baquero i Sergio Díaz.
Actuacions
Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina i Ángeles Toledano actuaran aquest dissabte. Bandini també pujarà a l'escenari per actuar.
La cita dels Goya arriba precedida per diverses activitats per la ciutat, com un concert a l'Auditori que va recórrer 40 anys de música de cinema premiada als Goya, set caps de Goya gegants distribuïts per Barcelona, l’enregistrament de la ficció sonora de 'Remando al viento', de Gonzalo Suárez, al Palau de la Música, projeccions, exposicions, xerrades i trobades amb nominats. Un dels actes destacats també va ser al Centre Penitenciari Wad‑Ras, on l’actriu i productora Alba Flores va mantenir una trobada amb recluses després de la projecció de 'Flores para Antonio'. Aquest divendres Susan Sarandon també va mantenir una trobada amb periodistes i després amb públic.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després