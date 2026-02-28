MÀXIMA TENSIÓ
Reaccions a l’atac d’Israel i els EUA sobre l’Iran: Urtasun el qualifica d’«atac il·legal» i Albares reclama «pau i estabilitat»
Netanyahu i Trump defensen l’ofensiva i apel·len a un canvi de règim a Teheran, mentre que l’Iran denuncia una violació de la seva sobirania i creix la preocupació per turistes i ciutadans estrangers
Andrea San Martín
L’ofensiva militar llançada aquest dissabte pels Estats Units en col·laboració amb Israel contra objectius estratègics a l’Iran ha obert una nova fase de màxima tensió al Pròxim Orient, amb intercanvis d’atacs, tancament de l’espai aeri israelià i advertències diplomàtiques. Mentre Benjamin Netanyahu i
justifiquen l’ofensiva en la necessitat de neutralitzar una «amenaça existencial», l’Iran denuncia una violació de la seva sobirania. Rússia, per la seva banda, afirma que les negociacions prèvies van ser una «tapadora», i els houthis del Iemen descriuen l’operació com el «preludi» d’un pla per «subjugar» el Pròxim Orient.
Mentre que l’Iran va denunciar aquest dissabte com una violació de la seva integritat territorial i sobirania nacional els atacs d’Israel i els Estats Units contra infraestructures defensives i militars al país persa.
A Espanya, l’operació ha generat reaccions polítiques centrades en el seu encaix en el dret internacional i en el paper que han d’exercir la Unió Europea i l’OTAN davant una escalada que amenaça d’ampliar el conflicte a la regió.
El
, ha assegurat que «segueix de prop la greu situació», ha demanat «respecte al dret internacional» i ha apel·lat a la «desescalada i diàleg», a més de remarcar que les ambaixades d’Espanya a la regió estan «plenament operatives per als espanyols».
Urtasun: «Atac unilateral» i «il·legal» i crida a una UE més autònoma
A les crítiques des de Rússia i el moviment houthi del Iemen se suma a Espanya la del
, que qualifica l’operació d’«atac il·legal» i reclama que la Unió Europea reforci la seva autonomia política i militar.
«L’ús de la força només es pot utilitzar en casos molt concrets, com és la legítima defensa o amb l’autorització del Consell de Seguretat, i aquest és un atac unilateral i, per tant, il·legal als ulls del dret internacional», va explicar Urtasun en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press. En vista d’aquesta situació, el ministre ha assenyalat que és un escenari en el qual la Unió Europea ha «d’alçar la veu», defensar el dret internacional i la seva independència.
«L’autonomia militar significa deixar de dependre militarment dels Estats Units, i això passa per la construcció de la defensa europea, que a poc a poc s’ha anat construint, però anem massa a poc a poc», ha afegit Urtasun.
Per la seva banda, el
, ha recuperat antics missatges de Donald Trump sobre l’Iran –en els quals advertia contra una guerra per afavorir interessos electorals– per remarcar la contradicció entre aquelles paraules i l’actual actuació del president nord-americà.
Mónica García acusa Trump i Netanyahu de «posar potes enlaire l’ordre i la pau mundial»
A més, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha acusat els seus respectius mandataris, Donald Trump i Benjamin Netanyahu, de «posar potes enlaire l’ordre i la pau mundial». En un acte de Més Madrid, la formació que lidera García ha expressat una «condemna absoluta» del que ha definit com una «nova operació imperialista», tot i que en aquest cas es produeixi contra una «teocràcia» i una «dictadura» com la iraniana. En aquest context, ha remarcat que el Govern d’Espanya «es farà càrrec novament d’aquest nou desordre mundial» i ha defensat que «el Govern mai ha tingut cap objecció per enfrontar-se a l’administració Trump, per enfrontar-se a Israel i també per enfrontar-se a les dictadures i a les teocràcies del món».
Irene Montero demana impedir l’ús de bases i «sortir de l’OTAN ja»
L’exministra d’Igualtat i eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha reaccionat a través de la xarxa social X amb un missatge en el qual carrega contra Washington i Tel-Aviv i reclama mesures concretes per part d’Espanya i de la Unió Europea.
«Els EUA i Israel bombardegen una altra vegada l’Iran. Agressions il·legals que fan dels EUA i Israel els criminals més perillosos del planeta. ¿Fins quan estarà Europa en silenci permetent aquests crims? Espanya ha d’impedir als EUA utilitzar les nostres bases militars i sortir de l’OTAN ja», ha escrit.
En el pla civil, el Ministeri de Turisme d’Israel va xifrar en uns 38.500 els turistes que es troben al país, segons dades ofertes a Efe. La xifra reflecteix el nombre aproximat d’estrangers que podrien haver quedat atrapats després que Israel tanqués el seu espai aeri després de l’atac. Des d’aquest dissabte no hi ha vols d’arribada o sortida «fins a nou avís».
Espanya segueix la situació a l’Iran, amb 158 espanyols registrats
L’Ambaixada d’Espanya a Teheran està «seguint de prop» la situació a l’Iran, on Exteriors té constància de 158 espanyols, segons fonts del Ministeri d’Afers Estrangers. Les recomanacions de viatge es mantenen en «el nivell més elevat d’alerta». Exteriors «desaconsella completament» viatjar a l’Iran i recomana als espanyols que ja es trobin allà que abandonin el país «fent ús dels mitjans disponibles».
