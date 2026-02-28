La tornada de l’emèrit
El Rei insta el seu pare, si vol tornar, a "recuperar la residència fiscal a Espanya"
La Casa del Rei concreta que Joan Carles I hauria de prendre aquesta mesura per «salvaguardar» la seva pròpia imatge i reputació i la de la Corona
Una altra condició és que no podria viure a la Zarzuela
Pilar Santos
La condició ja se sabia que era sobre la taula però Felip VI ha volgut assumir-la en primera persona. Després de l’enrenou desencadenat amb la proposta d’Alberto Núñez Feijóo (PP) que ja ha arribat el moment que Joan Carles I visqui de nou a Espanya, la Zarzuela va insistir ahir que el rei emèrit pot tornar "quan vulgui" però, si ho fa, "hauria de recuperar la residència fiscal a Espanya". L’excap d’Estat viu a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) des de l’agost del 2020, quan va marxar del país per intentar que els seus escàndols financers, pels diners que havia tingut amagats en paradisos fiscals, no afectessin el seu fill.
La Casa del Rei va concretar que aquesta residència fiscal a Espanya ajudaria a "salvaguardar la imatge i la reputació" de Joan Carles I d’"especulacions i possibles crítiques" i, per tant, també ajudaria a "salvaguardar la Corona com a institució". Una altra de les condicions conegudes i públiques seria que no podria viure al palau de la Zarzuela, una cosa que va ser posada per escrit per pare i fill en els seus comunicats del 2022. Respecte a aquest requisit, la Casa del Rei, preguntada per EL PERIÓDICO, es remet a aquests dos documents de fa quatre anys en què els dos reis van explicitar que, en cas que tornés a fer vida a Espanya, l’excap d’Estat hauria d’organitzar "la seva vida personal i lloc de residència en àmbits de caràcter privat".
Feijóo va llançar la idea de la tornada després que els papers desclassificats del cop d’Estat del 23F apuntalessin el relat oficial que Joan Carles I va aturar el motí militar des del primer moment. El líder del PP va obviar en la seva proposta que la sortida d’Espanya, pactada entre l’emèrit, el seu fill i el Govern de Pedro Sánchez el 2020, es va decidir perquè els seus escàndols financers no perjudiquessin la Corona. Era la segona vegada que es prenia una decisió dràstica: la primera va ser la mateixa abdicació, el 2014, decidida per Joan Carles I, conscient que era un llast que estava posant en perill el futur de la institució.
El vídeo de desembre
El rei emèrit no s’ha manifestat sobre la proposta de Feijóo ni sobre l’advertència de Felip VI. Cal recordar que al desembre, dos dies abans que aparegués a les llibreries el seu llibre de memòries Reconciliación, Joan Carles I va gravar un vídeo, com si fos un influencer, per demanar suport al seu fill. La Zarzuela, que fins aquell dia havia mantingut un exquisit silenci sobre les pulles que dirigia el pare al seu fill i la seva nora al manuscrit, va voler alçar la veu i va fer saber que a la Casa no veien ni "oportú ni necessari" aquest gest de reclamar ajuda per a Felip VI.
Per part del Govern de Sánchez, que sí que va tenir un paper determinant en la sortida d’Espanya de Joan Carles el 2020, a causa de l’impacte en la institució monàrquica de la crisi provocada per Joan Carles I, aquest assumpte s’ha deixat des de ja fa anys en mans de la família reial. Félix Bolaños, ministre de Presidència, Justícia i Relació amb les Corts, va declarar dijous que la tornada de Joan Carles I "depèn exclusivament" del rei emèrit: "El Govern mai li ha impedit ni li ha denegat l’entrada a Espanya, ve quan ell ho decideix. Li competeix a ell i a la Casa Reial". També va incidir en aquest missatge el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, afirmant que "no hi ha hagut mai cap impediment" per a la tornada a Espanya del rei emèrit des d’Abu Dhabi. La prova, va afegir a RTVE, "és que de tant en tant ell torna amb total normalitat", informa May Mariño.
Insistència del PP
Respecte al pas endavant fet per Felip VI ahir, la portaveu del PP al Senat, Alicia García, va coincidir a indicar que "si la residència és a Espanya, és obvi que hauria de pagar impostos a Espanya", moment que va aprofitar per carregar contra el germà de Pedro Sánchez per pagar els seus impostos a Portugal, informa Miguel Ángel Rodríguez.
