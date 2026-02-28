Guerra al Pròxim Orient
L’Iran ataca bases militars dels EUA al golf Pèrsic en resposta a l’ofensiva conjunta de Trump i Netanyahu
Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat a gran escala contra l’Iran
Redacción
L’Iran està atacant bases militars dels Estats Units al golf Pèrsic, segons ha informat Al-Jazeera i han confirmat alguns d’aquests països, en resposta a l’atac conjunt a gran escala que han llançat els Estats Units i Israel contra Teheran i diverses altres ciutats iranianes. Entre els objectius atacats hi hauria Qatar, Bahrain, Kuwait, els Emirats Àrabs Units i l’Aràbia Saudita.
Un alt funcionari iranià ha assegurat al mitjà qatarià que «tots els actius i interessos dels EUA i Israel s’han convertit en un objectiu legítim» per al règim. «No hi ha línies vermelles després d’aquesta agressió i tot és possible, inclosos escenaris que prèviament no havíem considerat», ha afegit.
Segons aquest funcionari, els EUA i Israel han iniciat una guerra «que tindrà àmplies i duradores repercussions». «No estem sorpresos per l’agressió conjunta dels EUA i Israel i tenim una complexa resposta il·limitada», ha remarcat abans d’assenyalar que qualsevol crida a l’Iran per rendir-se són «inacceptables i meres il·lusions».
El Govern de Bahrain ha confirmat en un comunicat que instal·lacions de la V Flota dels EUA que acull el país han sigut impactades en un «atac amb míssils». Aquesta monarquia del golf és un dels països que van entaular relacions amb Israel com a part de l’Acord d’Abraham, impulsats pel president Donald Trump durant el seu primer mandat.
Així mateix, la Guàrdia Revolucionària ha anunciat el llançament d’una «primera onada» de drons i míssils. «En resposta a l’agressió de l’enemic hostil i criminal contra la República Islàmica de l’Iran, la primera onada d’atacs amb míssils i drons [...] contra els territoris ocupats (amb referència a Israel) ha començat», ha assegurat la Guàrdia Revolucionària en un comunicat.
Segons l’Exèrcit israelià, s’haurien identificat ja míssils llançats des de l’Iran dirigits cap a Israel, cosa que ha provocat que sonessin sirenes a diverses zones del país.
«Se sol·licita a la ciutadania que segueixi les instruccions del Comando del Front Intern», ha assenyalat l’Exèrcit en un comunicat. «En aquest moment, la Força Aèria israeliana està operant per interceptar i atacar amenaces quan sigui necessari per eliminar l’amenaça».
El president iranià, «sa i estalvi»
El president iranià, Masoud Pezeshkian,es troba «sa i estalvi», ha informat l’agència oficial de notícies IRNA, després dels atacs aeris israeliano-nord-americans contra Teheran i diverses altres ciutats iranianes. «Pezeshkian es troba en perfecte estat de salut», han informat diverses agències iranianes com Mehr i Tasnim.
Israel i els Estats Units han llançat aquest dissabte atacs contra la República Islàmica enmig de les negociacions nuclears entre l’Iran i els Estats Units, l’última ronda de les quals es va produir dijous i n’hi havia una altra de prevista per a la setmana que ve d’aspecte tècnic.
