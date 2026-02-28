Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guerra al Pròxim Orient

L’Iran ataca bases militars dels EUA al golf Pèrsic en resposta a l’ofensiva conjunta de Trump i Netanyahu

Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat a gran escala contra l’Iran

Diversos vehicles durant unes maniobres de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran, en una imatge d’arxiu.

Diversos vehicles durant unes maniobres de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran, en una imatge d’arxiu. / IRGC / DPA

Redacción

Barcelona

L’Iran està atacant bases militars dels Estats Units al golf Pèrsic, segons ha informat Al-Jazeera i han confirmat alguns d’aquests països, en resposta a l’atac conjunt a gran escala que han llançat els Estats Units i Israel contra Teheran i diverses altres ciutats iranianes. Entre els objectius atacats hi hauria Qatar, Bahrain, Kuwait, els Emirats Àrabs Units i l’Aràbia Saudita.

Un alt funcionari iranià ha assegurat al mitjà qatarià que «tots els actius i interessos dels EUA i Israel s’han convertit en un objectiu legítim» per al règim. «No hi ha línies vermelles després d’aquesta agressió i tot és possible, inclosos escenaris que prèviament no havíem considerat», ha afegit.

Segons aquest funcionari, els EUA i Israel han iniciat una guerra «que tindrà àmplies i duradores repercussions». «No estem sorpresos per l’agressió conjunta dels EUA i Israel i tenim una complexa resposta il·limitada», ha remarcat abans d’assenyalar que qualsevol crida a l’Iran per rendir-se són «inacceptables i meres il·lusions».

El Govern de Bahrain ha confirmat en un comunicat que instal·lacions de la V Flota dels EUA que acull el país han sigut impactades en un «atac amb míssils». Aquesta monarquia del golf és un dels països que van entaular relacions amb Israel com a part de l’Acord d’Abraham, impulsats pel president Donald Trump durant el seu primer mandat.

Així mateix, la Guàrdia Revolucionària ha anunciat el llançament d’una «primera onada» de drons i míssils. «En resposta a l’agressió de l’enemic hostil i criminal contra la República Islàmica de l’Iran, la primera onada d’atacs amb míssils i drons [...] contra els territoris ocupats (amb referència a Israel) ha començat», ha assegurat la Guàrdia Revolucionària en un comunicat.

Segons l’Exèrcit israelià, s’haurien identificat ja míssils llançats des de l’Iran dirigits cap a Israel, cosa que ha provocat que sonessin sirenes a diverses zones del país.

«Se sol·licita a la ciutadania que segueixi les instruccions del Comando del Front Intern», ha assenyalat l’Exèrcit en un comunicat. «En aquest moment, la Força Aèria israeliana està operant per interceptar i atacar amenaces quan sigui necessari per eliminar l’amenaça».

El president iranià, «sa i estalvi»

El president iranià, Masoud Pezeshkian,es troba «sa i estalvi», ha informat l’agència oficial de notícies IRNA, després dels atacs aeris israeliano-nord-americans contra Teheran i diverses altres ciutats iranianes. «Pezeshkian es troba en perfecte estat de salut», han informat diverses agències iranianes com Mehr i Tasnim.

Israel i els Estats Units han llançat aquest dissabte atacs contra la República Islàmica enmig de les negociacions nuclears entre l’Iran i els Estats Units, l’última ronda de les quals es va produir dijous i n’hi havia una altra de prevista per a la setmana que ve d’aspecte tècnic.

TEMES

