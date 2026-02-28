Anàlisi
Vox atrau la joventut
La fidelitat del votant popular sosté Juanma Moreno, María Jesús Montero no arrenca per als socialistes i la divisió en tres paperetes castiga clarament l’esquerra.
Isabel Morillo
Caldrà esperar fins que s’obrin les urnes, previsiblement al juny, per confirmar si Vox està tan fort a Andalusia com dibuixen les enquestes. Després d’una legislatura de perfil baix, diluïda davant la majoria absoluta del PP, la formació de Santiago Abascal podria gairebé duplicar els escons. És el que apunta el sondeig del Gesop per a Prensa Ibérica: l’extrema dreta disputant-se la segona posició amb el PSOE. El tauler el completen un PP amb la majoria en l’aire, un PSOE afeblit amb María Jesús Montero al capdavant i unes esquerres fragmentades que paguen la divisió.
L’estudi confirma, a més, que Vox ha consolidat un sòlid planter entre els joves andalusos. El lideratge autonòmic sembla irrellevant –Manuel Gavira tot just si és conegut–: la marca i l’onada nacional empenyen. Paradoxalment, els qui qüestionen l’Estat autonòmic serien els més beneficiats en unes eleccions autonòmiques. En províncies com Almeria, Granada i Màlaga, Vox escurça distàncies amb el PSOE fins a amenaçar de superar-lo.
Fa mesos que el PP adverteix que l’ascens de Vox erosiona tant populars com socialistes. Però el principal beneficiari és el mateix Vox, que també capta abstencionistes. Hi ha transvasament des del PP, tot i que Moreno manté una fidelitat alta i conserva la confiança del seu electorat. El problema és el PSOE: només reté el 50% dels votants i pateix fugues en totes direccions, sobretot cap al PP, però també cap a Vox i Per Andalusia. La dada més eloqüent: solament el 40% dels qui van votar socialista volen Montero com a presidenta. La gent gran i les dones actuen com a dic davant Vox i són els segments en què el PSOE respira.
Dubtes interns
Moreno, reforçat per la seva gestió en la tragèdia ferroviària d’Adamuz i l’últim temporal, acusa poc desgast. El PSOE, en canvi, no mobilitza. Montero gaudeix d’alt coneixement, però la seva valoració és baixa. Tot i que la direcció socialista afirma que el mínim del 2022 és irrepetible, els sondejos suggereixen que encara es pot perforar.
L’operació Montero comença a suscitar dubtes interns: si va ser la millor aposta, si arriba tard, si l’estratègia de Pedro Sánchez de projectar ministres als territoris penalitza. La por d’un mal resultat ja circula en el partit. Montero insisteix a dir que és a Andalusia per decisió de l’organització, no per imposició de Sánchez. Van ser els socialistes andalusos qui van apartar Juan Espadas, convençuts que no remuntaria; el president ho va avalar. Si la nova candidata no aconsegueix treure el PSOE del sot, l’impacte transcendirà l’àmbit autonòmic i afectarà clarament el lideratge nacional.
A l’esquerra del PSOE no hi ha res que indiqui que hi hagi un tomb. La divisió en tres paperetes no és un debat teòric: és aritmètica i llei D’Hondt, que premia els forts i castiga durament els petits. Hi haurà vots que no es tradueixin en escons. La seva carta és que el seu electorat és el més crític amb Moreno, fins i tot més que el socialista.
