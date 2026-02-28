La Xina
Xi inclou un destacat general en la purga dins de l’Exèrcit
Adrián Foncillas
En la tossuda neteja de l’Exèrcit de la Xina, Zhang Youxia semblava l’últim dic: per càrrec, biografia i favor presidencial. La seva caiguda aquesta setmana implica el sisme més gran en el sector castrense en mig segle i estableix que no hi ha ningú fora de perill d’aquesta campanya contra la corrupció que perseguia mosques i tigres. Entre les conjectures desencadenades, algunes de delirants, emergeix la certesa que res ni ningú, tampoc l’Exèrcit, escapa a les regnes del partit.
Zhang, de 75 anys, s’atansava a una jubilació merescuda. El comunicat sobre la seva investigació, amb l’eufemística fórmula de greus violacions de la disciplina i la llei, és un escarni públic. També trenca la casuística. Un alt càrrec sol faltar a diverses reunions públiques durant setmanes o mesos fins que el partit revela que ha caigut en desgràcia. La notícia, en aquest cas, va arribar quatre dies després de la seva primera absència.
La seva destitució com a vicepresident deixa amb un pam de nas la Comissió Central Militar (CCM). Tradicionalment està formada per set membres, amb Xi dalt de tot. Les pròximes reunions, amb només Xi i Zhang Shengmin, es preveuen tranquil·les. Diversos ministres de l’Exèrcit d’Alliberament Popular (EAP) han sigut destituïts, tants que Lloyd Austin, el seu homòleg nord-americà, amb prou feines se’n sabia els noms.
Zhang és el general de més alt rang investigat i membre del politburó del Partit Comunista de la Xina. Els seus llaços amb Xi semblaven irrompibles.
Després de la sorpresa per la seva caiguda han vingut els rumors. Wall Street Journal suggereix que va filtrar informació sobre l’arsenal nuclear als Estats Units. És més raonable demanar-se si va influir la corrupció o la pèrdua de la confiança de Xi. Un editorial del diari de l’EAP insinuava això segon: acusava el general de "trepitjar l’autoritat presidencial" de la CCM i de "soscavar seriosament el lideratge absolut del partit sobre els militars".
