El dirigent del PP diu que Espanya "sols va bé per als penques"
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va ironitzar ahir a Àvila amb la situació econòmica d’Espanya a l’assegurar que "va millor que mai només per als penques i per a Zapatero", mentre va emplaçar a conèixer "a què es dedica" l’expresident del Govern en la seva compareixença del Senat de demà.
En un acte a Àvila emmarcat a la campanya electoral de Castella i Lleó, amb uns comicis que se celebraran el 15 de març vinent, el líder dels populars va demanar "girar full" a la política de l’actual Govern, "la dels privilegis" i parlar de la que "defensa els interessos de la gent".
Feijóo va mostrar el seu afartament que es posin tots els polítics al "mateix sac" dels que "crispen, no estan a l’altura o generen ansietat", per incidir en la seva determinació de "no ser còmplice" dels "delictes" de l’actual Govern perquè, en les seves paraules, denunciar aquestes situacions "honra la política" del país.
"Escàndols diaris"
"Ho continuo fent amb rigor, amb tranquil·litat, amb determinació, però amb coratge. Portem molt temps servint al nostre país, defensant la Constitució en qualsevol circumstància", va argumentar. En aquest context va criticar que els "escàndols diaris, les mentides cada minut i els esquers de cada setmana" siguin una cosa "habitual" en l’Executiu de Sánchez perquè, va assenyalar, "hi ha molt on escollir".
"La gent cada vegada paga més en impostos al Govern d’Espanya i té els pitjors serveis públics de les últimes dècades. Tot funciona pitjor. I a sobre hem d’escoltar-los presumir que Espanya va millor que mai. Sí, home, millor que mai. Home, per a la immensa majoria dels espanyols decents i que compleixen, no va millor que mai. Espanya només va millor que mai per als penques i per a Zapatero. Per a aquests va millor que mai. I ja ho veurem al Senat a què es dedica el senyor Zapatero", va assegurar.
