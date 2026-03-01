Negociació dels pressupostos
El Govern s’obre a pactar amb ERC una esmena sobre la gestió de l’IRPF
Els republicans proposen modificar els articles de la llei de finançament de les autonomies que prohibeixen a les comunitats recaptar aquest tribut
El Govern català veu reconduït el xoc
Esquerra no en té prou només amb el compromís d’Illa i continua exigint un gest de Sánchez
Sara González
"Via transitable". "Pista d’aterratge". "Perxa". El Govern i ERC espremen el diccionari de sinònims per traslladar que hi ha partit per als Pressupostos del 2026. El compte enrere fins al 20 de març, dia en què el projecte haurà de superar el primer tràmit al Parlament, ja està en marxa i també les negociacions entre totes dues parts per desencallar la situació. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, l’Executiu de Salvador Illa veu viable que la gestió de l’IRPF de la Generalitat es vehiculi a través d’una esmena en el model de finançament, fet que, això sí, hauria de ser avalat pel Govern de Pedro Sánchez.
Cal veure si l’escalada que va protagonitzar fa una setmana el líder d’ERC, Oriol Junqueras, primer amb el seu no a negociar Pressupostos, i el president Salvador Illa després anunciant que els impulsava igualment sense un pacte, s’acaba dissipant amb una esmena, tenint en compte que fins ara el Ministeri d’Hisenda de María Jesús Montero ha sigut reticent a la cessió de l’impost i que la també vicepresidenta està a punt de saltar a l’arena electoral a Andalusia.
En tot cas, fonts del Govern sostenen que s’ha reconduït el xoc i que no solament l’acord de la comissió bilateral Estat-Generalitat del juliol passat fa referència a avançar en la línia d’assumir "progressivament competències de gestió" de l’IRPF, sinó també que en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del gener Montero ja va fer referència al fet que una opció per a la delegació de l’impost podia ser incorporar-lo mitjançant una esmena al model de finançament.
En realitat, que aquesta via prosperés seria, a la pràctica, accedir a la petició que fa ERC d’un gest del Govern. De fet, que la votació de les esmenes a la totalitat s’hagi desplaçat al 20 de març, quan inicialment havia de ser l’11, implica donar marge a Sánchez perquè, passades les eleccions de Castella i Lleó -15 de març-, que poden ser un nou revés per al PSOE, es pugui permetre aquest moviment. El temps guanyat al Parlament és aire per a totes tres parts amb la vista posada en la pròxima reunió del CPFF el març, en què Montero esbossarà les modificacions legislatives per al nou model de finançament.
En temps rècord
Pel que fa a la part catalana, el Govern i ERC han llimat les asprors i han desescalat la situació en temps rècord després de la coïssor a la Generalitat pel no inesperat de Junqueras a asseure’s a negociar els Pressupostos i del fet que fins i tot advertissin que s’havia deteriorat la confiança. Fonts de Presidència van arribar a apuntar que la convocatòria electoral podria ser un escenari si no es resolia el desacord, fet que posaria en un compromís un Junqueras que no s’hi podria presentar perquè continua inhabilitat.
Tota aquesta hostilitat s’ha rebaixat fins al punt que ERC, ara com ara, no ha presentat una esmena a la totalitat als comptes i Illa ha verbalitzat que creu que hi haurà Pressupostos. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha deixat caure que han iniciat el tràmit perquè hi ha aigua a la piscina, s’ha treballat en les "condicions necessàries" i no juguen a la "ruleta russa".
Implicació del PSOE
Fonts d’ERC admeten que el seu no és un no definitiu, malgrat que hagin deixat anar que el pla b podria ser, com el 2025, apedaçar la falta de Pressupostos amb suplements de crèdit, cosa que no preveu el Govern.
Així, els republicans asseguren que hi continua havent marge per negociar, però continuen exigint aquest gest de Sánchez a favor que Catalunya pugui recaptar l’IRPF en el futur. No en tenen prou només amb el compromís del president Salvador Illa, atès que consideren que el PSOE també ha d’estar implicat en una operació que tard o d’hora haurà de passar pel Congrés dels Diputats a Madrid.
Per concretar aquest gest, fa dies que els republicans proposen una "via transitable" que consideren que per al Govern hauria de ser assumible. La seva proposta és que, quan l’Executiu central presenti el nou finançament, accepti diverses esmenes a la LOFCA –la llei de finançament de les autonomies– per derogar aquells articles que, ara mateix, impedeixen que les comunitats recaptin l’IRPF.
Això no garantiria automàticament que la Generalitat recaptés aquest impost –perquè cal canviar dues lleis més-, però seria un primer pas apreciat pels republicans. "Han de canviar coses. Si algú espera que ERC canviï [de posició] sense canviar res, s’emportarà una sorpresa", adverteix una veu autoritzada d’Esquerra.
Per delegació de l’Estat
Actualment, l’article 19 de la LOFCA estableix que, en el cas dels tributs cedits, les comunitats autònomes poden assumir per delegació de l’Estat la "potestat sancionadora i de revisió", però n’exclou l’IRPF i l’IVA.
Aquestes excepcions són una de les barreres perquè aquest tribut pugui ser algun dia en mans de les autonomies. ERC defensa que la seva demanda és raonable perquè, a més, no implicaria un vestit a mida per a Catalunya, atès que s’obriria la gestió de l’IRPF per al conjunt de comunitats. "Si hi ha res que no sigui tacticista és poder gestionar els impostos", va exposar aquesta setmana Junqueras.
A banda de com es resolgui la qüestió de l’IRPF, en el Govern també accepten que faran "sacrificis" per incorporar les demandes d’ERC en els comptes, tot i que sense arribar a concretar la quantitat de recursos que podrien arribar a condicionar els republicans, que no han revelat encara quines exigències econòmiques faran. En tot cas, Romero està disposada a posar-ho fàcil. "Negociar és cedir", va solemnitzar divendres.
