Illa veu "marge d’acord" amb ERC i crida a "no perdre el temps"
Gisela Boada
El Govern no preveu cap altre escenari que no sigui aprovar uns pressupostos de la Generalitat que posin fi a la pròrroga dels del 2023. "Tenim la mà estesa, voluntat d’arribar a un acord i hi ha marge d’entesa, però Catalunya necessita pressupostos i no podem perdre el temps", va declarar ahir el president Salvador Illa.
El cap del Govern considera que els catalans no poden seguir amb uns comptes que es van dissenyar fa tres anys, en un escenari molt diferent de l’actual. Aquells pressupostos els va aprovar l’Executiu d’ERC, liderat per Pere Aragonès, gràcies al suport del PSC. I ara és aquest partit qui ha de lligar amb els republicans un pacte per als nous. "Màxima disponibilitat per acordar-los amb aquells que van fer possible la investidura", va afegir Illa.
Condicions d’ERC
El president va tancar un pacte amb els Comuns fa dues setmanes, però és Esquerra el principal obstacle perquè el projecte de pressupostos vegi la llum. Els d’Oriol Junqueras exigeixen que els socialistes donin garanties que la Generalitat podrà recaptar l’IRPF amb el nou sistema de finançament que van pactar amb el PSOE.
Amb les negociacions en marxa, Junqueras va evitar haver pronunciar-se sobre la qüestió. "La nostra obligació és dotar-nos de totes les eines, recursos i competències que ens acostin als nostres somnis i objectius d’una Catalunya independent", va indicar el líder republicà al congrés que va elegir Elisenda Alamany com a alcaldable a Barcelona, sense esmentar els pressupostos, però sí la qüestió de fons, que és assumir l’IRPF.
Els republicans són prou conscients de què representa rebutjar uns nous comptes públics. Han reiterat que no tenen cap problema a aprovar suplements de crèdit, però el Govern ho descarta. Quantifica que es perdrien pel camí més de 4.000 milions d’euros.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després