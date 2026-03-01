Expansió regional
Israel bombardeja el cor de Teheran mentre l’Iran redobla els seus atacs i promet l’operació «més ferotge de la història»
Els mitjans estatals iranians confirmen les morts de l’assessor principal de Khamenei, Ali Shamkjani, del ministre de Defensa, Aziz Nasirzadeh, del comandant de la Guàrdia Revolucionària, Mohammed Pakpour, i del cap d’Estat Major de les forces armades del país, Abdolrahim Mousavi, en l’agressió d’aquest dissabte
Andrea López-Tomàs
Ningú ha aclucat els ulls aquesta nit a Israel. Després de l’assassinat del líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, aquest dissabte, els míssils balístics amb destinació a Israel s’han multiplicat. Les sirenes antiaèries no han deixat de sonar a tot el país, inclosos la Cisjordània i el Jerusalem ocupats, alertant la població perquè es refugiés als búnquers. El president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha declarat que el president nord-americà Donald Trump i el primer ministre Benjamin Netanyahu «han creuat una línia vermella» i «pagaran per això», segons els mitjans estatals. Al seu torn, Trump ha informat que els bombardejos sobre l’Iran continuaran «durant la setmana» i ha amenaçat amb un atac sense precedents si les seves tropes responen a l’assassinat de Khamenei.
L’impacte més gran se l’ha emportat Tel Aviv, on aquest dissabte a la nit un míssil balístic iranià no va ser interceptat pel sistema antidefensa Cúpula de Ferro i va impactar de ple a dos edificis al centre de la ciutat. Una dona va morir com a resultat de l’atac i hi ha més de 25 ferits. El cap de bombers i rescat del districte de Dan va indicar que es va formar un gran cràter a la carretera com a resultat de l’impacte i que es va desencadenar un incendi en un dels edificis, cosa que en va provocar l’ensorrament parcial. L’Ajuntament de Tel-Aviv ha denunciat que uns 40 edificis van patir danys de diversa consideració i més de 200 residents van ser evacuats de casa seva. En total, hi ha més de 120 ferits arreu del país.
Bases nord-americanes
Al seu torn, els atacs iranians contra les bases nord-americanes a la regió situades en països del golf Pèrsic continuen en una segona jornada consecutiva de violència. Després de prometre venjança per la mort de l’aiatol·là Khamenei, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat atacs contra 27 bases militars nord-americanes, sense precisar quines, i objectius d’Israel. A les 7.40 hora local de Doha (les 5.40 en horari peninsular espanyol), s’han registrat més d’una desena d’explosions a la capital qatariana. El Ministeri de Defensa d’aquest país del Golf ha anunciat la intercepció «amb èxit» de fins a 18 míssils balístics dirigits a diverses zones del país. El mateix escenari s’ha repetit a Kuwait, Bahrain i a Dubai, on l’aeroport internacional, un dels més transitats del món, ha sigut atrapat. S’ha reportat un ferit en un atac amb drons en un port d’Oman, tot i que dissabte no es van reportar atacs allà.
L’ofensiva israeliano-nord-americana contra l’Iran també ha continuat. Els mitjans estatals han confirmat les morts de l’assessor principal de Khamenei, Ali Shamkjani, del ministre de Defensa, Aziz Nasirzadeh, del comandant de la Guàrdia Revolucionària, Mohammed Pakpour,i del cap d’Estat Major de les forces armades del país, Abdolrahim Mousavi, en l’agressió d’aquest dissabte. De matinada, l’Exèrcit israelià va informar que dotzenes d’avions de combat de la força aèria van atacar el complex de míssils balístics i els sistemes de defensa aèria de l’Iran al centre i oest de l’Iran. Més de 30 objectius pertanyents al règim iranià a tot el país, inclosos sistemes de defensa aèria, llançadors de míssils, objectius del règim i centres de comando militar, van ser objectiu dels avions israelians. La filla, el gendre i el net de Khamenei també han mort aquest dissabte.
148 nenes mortes
Dissabte a la nit la Mitja Lluna iraniana va denunciar que més de 200 persones havien mort en la primera jornada de guerra, 148 d’elles eren nenes que van morir en el bombardeig de la seva escola. Aquest matí l’Exèrcit israelià ha afirmat haver arribat al cor de Teheran per primera vegada des de l’inici dels atacs nord-americans-israelians. En un comunicat, han afirmat que els objectius eren instal·lacions governamentals i que, durant l’últim dia, els atacs buscaven establir superioritat aèria i aplanar el camí cap a Teheran. Grans columnes de fum s’eleven des de la capital iraniana, on també s’han sentit grans explosions. El cap de seguretat de l’Iran, Ali Larijani, ha informat que el procés de transició després de l’assassinat de Khamenei començarà aquest diumenge.
«Aviat es formarà un consell de lideratge interí: el president, el cap del poder judicial i un jurista del Consell de Guardians assumiran la responsabilitat fins a l’elecció del pròxim líder», ha afirmat el líder del màxim òrgan de seguretat de l’Iran, el Consell Suprem de Seguretat Nacional, que va ser assessor de Khamenei. «Aquest consell s’establirà al més aviat possible», ha dit en una entrevista transmesa per la televisió estatal. «Ens hem preparat per a aquests moments i hem considerat tots els escenaris», ha declarat també Ghalibaf. Els bombardejos israelians-nord-americans van provocar dissabte una apagada informativa que, 24 hores després, encara continua, per la qual cosa les xifres de víctimes mortals a l’Iran podrien augmentar.
Trump, per la seva banda, ha utilitzat la seva xarxa social Truth Social per respondre a la promesa del Cos de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran de portar a terme l’"operació ofensiva més ferotge de la història" mitjançant un "càstig sever, decisiu i lamentable per als assassins» de Khamenei. «L’Iran acaba de declarar que avui atacarà molt fort, més fort que mai abans», ha escrit el president nord-americà. «NO OBSTANT AIXÒ, SERÀ MILLOR QUE NO HO FACIN, PERQUÈ SI HO FAN, ELS COLPEJAREM AMB UNA FORÇA MAI VISTA ABANS!», ha afegit. La junta directiva de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica de les Nacions Unides farà una reunió d’emergència, sol·licitada per Rússia, dilluns per tractar els continus atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran.
