Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Guerra a l’est d’Europa

Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna, trasllada la seva vida sota terra

Desenes d’escoles i altres activitats quotidianes, des de cines fins a sales de concerts, s’instal·len en metros, soterranis i refugis antiaeris pels constants bombardejos de Rússia

Des de l’inici de la invasió, el 78% d’escoles de la ciutat han patit algun desperfecte

Diversos nens volten per un passadís del Col·legi 124 de Khàrkiv (conegut com el Col·legi Segur), construït sota terra.

Diversos nens volten per un passadís del Col·legi 124 de Khàrkiv (conegut com el Col·legi Segur), construït sota terra. / Ricardo Mir de Francia

Ricardo Mir de Francia

Khàrkiv Enviat especial

A l’entrada del Col·legi 124 –no gaire diferent dels accessos d’un pàrquing– hi regna el silenci. No hi ha carreres pel rebedor ni rialles infantils, ni tan sols un bidell per rebre els alumnes. Per trobar els primers nens cal baixar tres pisos per unes escales, una mica més de mig centenar d’esglaons. I és allà, a 10 metres sota terra, on la vida reverdeix de nou. Eixams de nens ronden pels passadissos o esperen torn a la cantina. Hi ha flors pintades a la paret i un militar que fa guàrdia a l’entrada. "Benvinguts al Col·legi Segur", diu el director al·ludint al sobrenom del centre. Es va construir en tan sols nou mesos i ara és una de les 21 escoles subterrànies de Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna, situada a 40 quilòmetres de la frontera russa i bombardejada gairebé cada dia pels míssils i els drons del Kremlin.

Fa quatre anys que el terror dels atacs aeris forma part de la vida quotidiana en Khàrkiv, on encara avui abunden els comerços tancats o els edificis públics amb els finestrals tapiats. Poc després d’entrar a l’escola, sona la sirena antiaèria. Tètrica i estrident com una serra. Sota terra no n’hi ha gaires que s’immutin, però per megafonia es recorda a estudiants i professors que no surtin a la superfície fins que passi el perill. Des de l’inici de la invasió a gran escala, el 78% de les escoles de la ciutat han patit alguna mena de deteriorament, segons la Conselleria d’Educació. N’hi ha quatre que han sigut completament destruïdes. D’altres han vist com l’ona expansiva o la metralla dels bombardejos rebentava finestres o teulades. Pràcticament la meitat operen des del 2022 únicament en remot; la resta segueixen un règim mixt amb algunes classes presencials.

Una de las 16 aulas del Colegio 124 de Járkov, que cuenta con 1458 alumnos y ha sido construido bajo tierra para escapar de los bombardeos rusos.

Una de les 16 aules del Col·legi 124 de Khàrkiv, que compta amb 1458 alumnes i ha estat construït sota terra per a escapar dels bombardejos russos. / Ricardo Mir de Francia

"Cada vegada hi ha més famílies joves que tornen a la ciutat, i els pares volen que els nens puguin estudiar de forma presencial. En escoles com aquesta poden fer-ho de manera segura", assenyala la consellera d’Educació, Natalia Borobiova. La construcció s’ha finançat amb diners públics i donacions europees. "Per al Ministeri d’Educació, la prioritat en aquests moments és que els nens puguin socialitzar-se i rebre assistència psicològica". Per a ells, la guerra no només ha portat por, mort i destrucció, amb moltes famílies disperses o trencades; també ha sigut sinònim d’aïllament i reclusió. "Hi ha molts nens que tenen atacs de pànic i quadres d’ansietat. És molt important que puguin interactuar i comunicar-se amb els companys, ja que en poques setmanes veus com els millora la salut mental", afirma el director de l’escola, Serhí Makieiev.

La ciutat ha hagut de ser creativa per adaptar-se a les noves circumstàncies. Actualment, 21 de les 187 escoles que hi ha estan sota terra. Acomoden uns 20.000 estudiants. La primera va obrir el setembre del 2023, un any i mig després de l’inici de la invasió, en una estació de metro, i inicialment va ser rebuda amb escepticisme. Un sentiment que ha canviat a mesura que la guerra s’enquistava. Avui hi ha set escoles a les estacions de metro, sis més en refugis antiaeris i vuit –com el Col·legi Segur– han sigut construïdes sota terra en temps rècord. Altres països europeus fronterers amb Rússia n’han pres nota i miren d’aprendre del seu model. Recentment, va visitar la ciutat una delegació d’Estònia.

Rita Kornivshchenko, programadora del Teatro Shevchenko de Járkov, en la platea del escenario habilitado en el sótano del teatro.

Rita Kornivshchenko, programadora del Teatre Shevchenko de Khàrkiv, en la platea de l'escenari habilitat en el soterrani del teatre. / Ricardo Mir de Francia

No és només el sistema educatiu el que busca refugi als caus de Khàrkiv, capital d’Ucraïna entre 1919 i 1934, durant els primers tres lustres com a república soviètica. La ciutat construeix avui un hospital subterrani de 3.000 metres quadrats. Paral·lelament, cines, teatres, sales de concerts i exposicions, i també bars i restaurants, han començat a operar sota terra.

Entre ells hi ha el teatre Xevtxenko, el més important i antic de la ciutat, que està a punt de fer un segle d’història. L’octubre del 2025 va traslladar els espectacles al soterrani de l’edifici on està ubicat al centre de la ciutat, després de tres anys de telons tancats. La municipalitat va prohibir els espectacles després de la invasió per por que el teatre fos bombardejat, com va passar a Mariúpol.

El nou teatre ocupa l’espai que abans es feia servir com a vestidor als baixos de l’edifici. Dels 850 espectadors que acollia la platea original s’ha passat a tan sols 120. "Tothom està bastant cansat d’haver de fer vida al subsol per poder disfrutar d’un mínim de vida cultural, però almenys les restriccions s’han rebaixat", assenyala Kornivsxenko.

Notícies relacionades

Malgrat totes les dificultats que comporta, la vida subterrània de Khàrkiv és una forma deliberada de resistència enfront de les ambicions russes de buidar la ciutat i conquerir-la en última instància, una cosa que ja va mirar de fer sense èxit el 2022. "Quedar-te aquí és una decisió temerària perquè et poden matar en qualsevol moment, però ho acceptem perquè aquesta és la nostra llar i volem continuar existint", afirma Kornivsxenko.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents