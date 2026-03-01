Guerra a l’est d’Europa
Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna, trasllada la seva vida sota terra
Desenes d’escoles i altres activitats quotidianes, des de cines fins a sales de concerts, s’instal·len en metros, soterranis i refugis antiaeris pels constants bombardejos de Rússia
Des de l’inici de la invasió, el 78% d’escoles de la ciutat han patit algun desperfecte
Ricardo Mir de Francia
A l’entrada del Col·legi 124 –no gaire diferent dels accessos d’un pàrquing– hi regna el silenci. No hi ha carreres pel rebedor ni rialles infantils, ni tan sols un bidell per rebre els alumnes. Per trobar els primers nens cal baixar tres pisos per unes escales, una mica més de mig centenar d’esglaons. I és allà, a 10 metres sota terra, on la vida reverdeix de nou. Eixams de nens ronden pels passadissos o esperen torn a la cantina. Hi ha flors pintades a la paret i un militar que fa guàrdia a l’entrada. "Benvinguts al Col·legi Segur", diu el director al·ludint al sobrenom del centre. Es va construir en tan sols nou mesos i ara és una de les 21 escoles subterrànies de Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna, situada a 40 quilòmetres de la frontera russa i bombardejada gairebé cada dia pels míssils i els drons del Kremlin.
Fa quatre anys que el terror dels atacs aeris forma part de la vida quotidiana en Khàrkiv, on encara avui abunden els comerços tancats o els edificis públics amb els finestrals tapiats. Poc després d’entrar a l’escola, sona la sirena antiaèria. Tètrica i estrident com una serra. Sota terra no n’hi ha gaires que s’immutin, però per megafonia es recorda a estudiants i professors que no surtin a la superfície fins que passi el perill. Des de l’inici de la invasió a gran escala, el 78% de les escoles de la ciutat han patit alguna mena de deteriorament, segons la Conselleria d’Educació. N’hi ha quatre que han sigut completament destruïdes. D’altres han vist com l’ona expansiva o la metralla dels bombardejos rebentava finestres o teulades. Pràcticament la meitat operen des del 2022 únicament en remot; la resta segueixen un règim mixt amb algunes classes presencials.
"Cada vegada hi ha més famílies joves que tornen a la ciutat, i els pares volen que els nens puguin estudiar de forma presencial. En escoles com aquesta poden fer-ho de manera segura", assenyala la consellera d’Educació, Natalia Borobiova. La construcció s’ha finançat amb diners públics i donacions europees. "Per al Ministeri d’Educació, la prioritat en aquests moments és que els nens puguin socialitzar-se i rebre assistència psicològica". Per a ells, la guerra no només ha portat por, mort i destrucció, amb moltes famílies disperses o trencades; també ha sigut sinònim d’aïllament i reclusió. "Hi ha molts nens que tenen atacs de pànic i quadres d’ansietat. És molt important que puguin interactuar i comunicar-se amb els companys, ja que en poques setmanes veus com els millora la salut mental", afirma el director de l’escola, Serhí Makieiev.
La ciutat ha hagut de ser creativa per adaptar-se a les noves circumstàncies. Actualment, 21 de les 187 escoles que hi ha estan sota terra. Acomoden uns 20.000 estudiants. La primera va obrir el setembre del 2023, un any i mig després de l’inici de la invasió, en una estació de metro, i inicialment va ser rebuda amb escepticisme. Un sentiment que ha canviat a mesura que la guerra s’enquistava. Avui hi ha set escoles a les estacions de metro, sis més en refugis antiaeris i vuit –com el Col·legi Segur– han sigut construïdes sota terra en temps rècord. Altres països europeus fronterers amb Rússia n’han pres nota i miren d’aprendre del seu model. Recentment, va visitar la ciutat una delegació d’Estònia.
No és només el sistema educatiu el que busca refugi als caus de Khàrkiv, capital d’Ucraïna entre 1919 i 1934, durant els primers tres lustres com a república soviètica. La ciutat construeix avui un hospital subterrani de 3.000 metres quadrats. Paral·lelament, cines, teatres, sales de concerts i exposicions, i també bars i restaurants, han començat a operar sota terra.
Entre ells hi ha el teatre Xevtxenko, el més important i antic de la ciutat, que està a punt de fer un segle d’història. L’octubre del 2025 va traslladar els espectacles al soterrani de l’edifici on està ubicat al centre de la ciutat, després de tres anys de telons tancats. La municipalitat va prohibir els espectacles després de la invasió per por que el teatre fos bombardejat, com va passar a Mariúpol.
El nou teatre ocupa l’espai que abans es feia servir com a vestidor als baixos de l’edifici. Dels 850 espectadors que acollia la platea original s’ha passat a tan sols 120. "Tothom està bastant cansat d’haver de fer vida al subsol per poder disfrutar d’un mínim de vida cultural, però almenys les restriccions s’han rebaixat", assenyala Kornivsxenko.
Malgrat totes les dificultats que comporta, la vida subterrània de Khàrkiv és una forma deliberada de resistència enfront de les ambicions russes de buidar la ciutat i conquerir-la en última instància, una cosa que ja va mirar de fer sense èxit el 2022. "Quedar-te aquí és una decisió temerària perquè et poden matar en qualsevol moment, però ho acceptem perquè aquesta és la nostra llar i volem continuar existint", afirma Kornivsxenko.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després