Anàlisi
L’agutzil agutzilat
Aznar va fer la primera foto amb l’emèrit a Abu Dhabi el 13 de febrer. Després, tant el líder del PP com Felipe González han exigit la "restauració" de la figura de Joan Carles I.
Ernesto Ekaizer
Després de blasmar la desclassificació parcial dels documents del 23F, tant Alberto Nuñez Feijóo com Felipe González han pujat a cavall de la decisió del Govern de Pedro Sánchez per "resituar" la figura de l’emèrit. Feijóo i el PP van qualificar la decisió com una nova cortina de fum de Sánchez, mentre que González va explicar a Felip VI al Senat que s’ha de fer una desclassificació total i no parcial. Tots han seguit la iniciativa de José María Aznar, que va visitar Joan Carles I a Abu Dhabi i va penjar el 13 de febrer a Instagram una foto de "retrobament amb el rei de les llibertats i la democracia". Pero el que ha revisitat els temps de Francisco de Quevedo és Feijóo amb la seva acció de lobby a favor del retorn definitiu de Joan Carles I a Espanya. Agutzil agutzilat o caçador caçat, és el mateix.
La Casa de Sa Majestat el Rei va precisar que la tornada havia d’estar acompanyada per la recuperació de l’Emèrit de la seva residència fiscal a Espanya. Va marxar als Emirats Àrabs Units (EAU) el 4 d’agost del 2020 i va adquirir, més tard, la residència fiscal a l’esmentat país. Sense embuts: després de defraudar la Hisenda espanyola, regularitzar les seves quotes amb el pagament de 5.074.295,68 d’euros en dues regularitzacions, Joan Carles I va filar molt prim i va aprofitar l’hospitalitat que li brinda Mohamed bin Sayed al Nahayan, president dels Emirats Àrabs Units (EAU), per obtenir una residència fiscal per a la qual s’exigeix la nacionalitat emiratí. ¿Per què desitjaria un tenir la residència fiscal als EAU? Perquè aquest país compta amb un sistema fiscal opac.
Feijóo ha volgut agafar el rave de la desclassificació per les fulles, i ha confòs, intencionadament, l’arrel i el que és secundari (les fulles). Ha vingut a dir: escolta, Pedro, que t’estic penjant amb la teva pròpia soga, que amb la desclassificació faig tornar l’emèrit. Els assessors de Gènova 13 haurien de saber, abans de llançar l’agutzil a l’operació tornada, l’aritmètica d’aquest assumpte. Vegem-lo.
La primera hipòtesi seria la següent: si Joan Carles I té patrimoni a l’estranger (ja sabem que els 64,8 milions que li va subministrar el rei de l’Aràbia Saudita el 2008 en paga per un lobby informal a favor dels interessos saudites, per així dir, se’ls ha quedat la seva examant Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que els havia de guardar per a la seva futura vida en comú) i recupera la seva residència fiscal a Espanya, hauria de regularitzar la situació. Això suposaria que va mentir a Hisenda el 2021 i el 2022 a l’aconseguir la seva exoneració.
Que la regularització no va ser espontània, un dels requisits que exigeix la llei, és un fet provat. La Fiscalia del Suprem el va avisar a l’obrir cada una de les diligències i el va convidar a personar-se. I la regularització es va produir posteriorment. Però si ara Joan Carles I ve i decideix portar el seu patrimoni, Feijóo, tenim dos problemes. No va ser espontània. Bé. Però és que tampoc va tenir caràcter "complet" i "veraç". Vaja, que es va saltar els tres requisits de la llei.
La segona hipòtesi que els assessors de l’agutzil podien haver estudiat no ofereix millor sortida. I és que, com Joan Carles I afirma, ell no té patrimoni. Tot el que tenia, diu, eren els 64,8 milions i els va donar a Corinna perquè li guardés en lloc segur i ella el va enganyar.
En tal cas, Feijóo, tenim dos problemes. Si torna a Espanya, ja no rebria els diners que puntualment li passa el bo de Mohamed bin Sayed al Nahayan. Perquè si els continués rebent, serien donacions, i hauria de pagar, al ser de tercers, no familiars, un percentatge altíssim. L’aixeta d’or emiratí es tancaria.
El mateix val per a un hipotètic crowfunding dels amics que li quedin de l’Ibex 35, que alguns li van deixar diners per regularitzar els 5.074.295,68 euros el 2021 i el 2022, diners que ell va tornar (pel que sembla en part amb un estrany, per dubtós, avançament dels drets del llibre Reconciliación).
¿On ens porta això? Doncs que, sense ingressos a Espanya, la Casa de sa Majestat el Rei li hauria de restituir la seva assignació cancel·lada el 2020 (194.200 euros anuals el 2018). I, a més, no té casa per viure, ja que a la Zarzuela no és persona grata. La Corona no té cases per facilitar-li. Tret que se li faciliti l’apartament de La Angorrilla, l’antiga casa que utilitzava Franco per a caceres i que Corinna va rehabilitar per a les seves visites. Per tant, seria Patrimoni de l’Estat, és a dir, el Govern, qui hauria de subministrar un habitatge per a un Joan Carles retornat. Per a aquest segon escenari seria necessària una operació d’Estat. ¿És això el que buscava Feijóo amb el seu missatge o, simplement, no tenia ni la més mínima idea d’on es posava.
