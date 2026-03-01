Atac dels EUA i Israel contra l’Iran
El ministre Albares assegura que les bases de sobirania espanyola no s’utilitzaran per a res que estigui fora de la carta de l’ONU
L’Alta Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, convoca una reunió extraordinària d’Exteriors per tractar la crisi oberta a l’Iran
DIRECTE | Israel ataca l’Iran: Última hora en directe
Tono Calleja Flórez
El ministre José Manuel Albares ha assegurat aquest diumenge que les bases de sobirania espanyola no s’utilitzaran per a res que estigui fora de la carta de les Nacions Unides (ONU): «De la informació que jo tinc, les nostres bases no s’han utilitzat en aquesta operació», ha explicat en declaracions a RTVE, per després completar que en aquests moments s’ha constatat «una escalada militar molt perillosa que pot tenir conseqüències imprevisibles».
«Hem defensat el dret a la lliure expressió dels iranians i les dones iranianes, que ho fan amb més dificultat, però aquesta acció sense cap cobertura legal no l’acompanyem», ha completat el ministre, que després ha dit que «aquesta acció unilateral no té encaix a la carta de les Nacions Unides: rebutgem també els atacs de l’Iran cap a països amics d’Espanya».
El titular d’Exteriors ha fet aquestes declaracions després de mantenir una reunió per videoconferència amb els ambaixadors espanyols a l’Orient Mitjà – l’Iran, Israel, Líban, Jordània, Síria, Qatar, Kuwait, Bahrain, EAU, Oman, Aràbia Saudita, l’Iraq, Turquia, l’Azerbaidjan i Armènia– per avaluar la situació sobre el terreny país a país, revisar la situació de la colònia a cada un d’ells i donar instruccions en relació amb la protecció dels espanyols: «Totes les ambaixades tenen un pla d’evacuació diferent, però les circumstàncies són diferents a cada país, no és el mateix que es tingui l’espai aeri tancat o que s’estiguin produint bombardejos», ha explicat Albares.
En el mateix sentit, l’Alta Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha comunicat una reunió extraordinària per videoconferència de ministres d’Exteriors per a aquest diumenge per tractar la crisi oberta a l’Iran, després de l’ofensiva sorpresa llançada pels Estats Units i Israel.
La cita per videoconferència busca «abordar la qüestió de l’Iran i els esdeveniments que s’estan desenvolupant ràpidament a tot Pròxim Orient», ha assenyalat l’ex primera ministra d’Estònia en un parament a les xarxes socials.
«Atacs indiscriminats»
Kallas ha indicat que es manté en contacte amb els socis als països del Golf. «Els atacs indiscriminats del règim iranià contra els seus veïns corren el risc d’arrossegar la regió a una guerra més àmplia, i el condemnem», ha remarcat, reiterant la condemna contra la represàlia de Teheran als bombardejos massius soferts a primera hora de dissabte.
En aquest sentit, la cap de la diplomàcia europea ha posat l’accent en el fet que «la guerra no s’estengui més». «El règim iranià ha de prendre decisions», ha indicat.
L’Alta Representant va anunciar a primera hora de dissabte la retirada del personal diplomàtic no essencial de la UE al Pròxim Orient i la posada en alerta de la missió ‘Aspides’ al mar Roig davant l’operació militar desencadenada contra l’Iran.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre