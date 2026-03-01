Apunts polítics de la setmana
¿Per què Feijóo posa en un compromís Felip VI?
La proposta del líder del PP demanant la tornada de Joan Carles I col·loca La Zarzuela en una posició incòmoda i causa perplexitat en el seu partit.
Pilar Santos
La pregunta que es feien divendres dirigents de tots els partits a Madrid és per què Alberto Núñez Feijóo ha demanat la tornada a Espanya de Joan Carles I quan se sap que aquesta inquieta Felip VI. Les trucades que s’han creuat membres del Govern, Vox, Sumar, ERC o PNB, i fins i tot alguns d’ells amb la mateixa Zarzuela, per esbrinar si darrere d’aquesta proposta hi havia alguna mena d’operació d’Estat han sigut moltes. I tot apunta que no hi ha res d’això, sinó només la decisió del PP de promoure el debat sobre si l’emèrit ha de tornar ja.
La iniciativa de Feijóo i l’enrenou posterior van obligar La Zarzuela a pronunciar-se oficialment per recordar el que ja s’havia apuntat: si Joan Carles I vol tornar, haurà de "recuperar la residència fiscal a Espanya" per "salvaguardar" tant la seva imatge com la de la Corona. És a dir, Felip VI s’ha vist obligat a refrescar en la memòria de tots que, si el seu pare se’n va anar a Abu Dhabi, és perquè durant anys va amagar diners a paradisos fiscals, no perquè algú dubtés del seu paper en el 23 F. Poques maneres més clares de tancar el debat.
La trucada a La Zarzuela
Feijóo va avisar personalment la direcció de l’Estat que posaria un missatge a les xarxes socials demanant que Joan Carles I torni a Espanya. El president del PP va parlar per telèfon amb el cap de la Casa del Rei, el diplomàtic Camilo Villarino, que va fer justificant de recepció. Un exassessor de Joan Carles I que va treballar durant més d’una dècada a La Zarzuela assenyala que poc més es pot fer si no es vol interferir en política.
La conversa va tenir lloc poc després de les deu del matí, tot just mitja hora abans que Feijóo publiqués el breu text en el qual explicava que, després de desclassificar-se els papers del 23 F i demostressin que Joan Carles I va intentar aturar l’aldarull, havia arribat el moment que els espanyols es "reconciliessin" amb l’excap d’Estat. "Crec que seria desitjable que el rei emèrit tornés a Espanya", va escriure, perquè passi "l’última etapa de la seva vida amb dignitat i al seu país". A la Zarzuela l’avís els va servir per quedar previnguts davant el previsible enrenou que s’anava a muntar.
L’explicació dels conservadors
Fonts de la direcció del PP consideren que Feijóo "té dret a expressar la seva opinió" i "plantejar debats", i no creuen que, amb aquesta proposta, el polític gallec "hagi decebut cap dels seus votants". En el nucli dur del cap de l’oposició afirmen que hi ha electors del "PSOE i de Vox" que coincideixen que "una persona que ha regnat a Espanya ha de tenir la possibilitat de tornar al seu país en els últims anys de la seva vida". "Els que prefereixin que es quedi a viure a l’estranger que ho diguin", reblen.
No volen respondre de manera oficial a les preguntes sobre la incomoditat que ha pogut generar a la Casa del Rei la proposta de debat. Tampoc aclareixen si han parlat de l’assumpte amb Joan Carles I, que, a més de fer la declaració de la renda a Espanya també sap que no podria dormir al Palau de La Zarzuela, una cosa que ja va pactar amb Felip VI fa quatre anys. El Govern, per la seva banda, ha aclarit que és una decisió de pare i fill.
La derrota de Sánchez, enfosquida
A les files conservadores hi ha qui defensa la iniciativa de Feijóo perquè ha suposat un "cop d’efecte" i ha mostrat "lideratge", tot i que també alguns diputats mostren desconcert perquè aquell mateix dia va quedar enfosquida la nova derrota de l’Executiu de Pedro Sánchez al Congrés, on no van tirar endavant ni l’escut social ni les mesures per topar els preus de béns i serveis en situacions d’emergència. "El Govern perd votacions totes les setmanes i ja mai són portada enlloc", es defensen a Génova.
Dos barons coincideixen que la idea es podria haver plantejat en un altre moment més adequat i un d’ells considera que Feijóo ha tingut una "setmana erràtica" fruit de la "tensió" que el provoca la difícil relació amb Vox. Recorda que el PP va començar dilluns fent públic un document amb 10 requisits per arribar a pactes amb el partit d’ultradreta (amb el qual necessita acordar les presidències d’Aragó i Extremadura) que la direcció popular gairebé va menysprear quan va veure que Santiago Abascal s’enfurismava; dimecres, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo es va fer ressò en seu parlamentària d’un presumpte problema de salut de Sánchez com si d’una influencer ultra es tractés i, dijous, Feijóo va introduir el debat sobre la tornada de Joan Carles I. Una jugada que buscava reivindicar el passat i que ha acabat tensant el present institucional.
