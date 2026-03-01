Conflicte regional
Després de la mort de l’aiatol·là Khamenei, qui mana ara a l’Iran?
L’assassinat del líder suprem iranià ha obert un buit en el poder, ocupat interinament per un consell de transició a més del líder del Consell de Seguretat Nacional
Adrià Rocha Cutiller
Amb l’aiatol·là Ali Khamenei, mort, l’Iran entra ara en un procés de transició per escollir un nou líder suprem que haurà de comandar el país –i intentar sobreviure, una cosa gens fàcil sabent l’enorme penetració d’Israel dins de les altes esferes del poder iranià– durant aquest període de guerra contra Tel-Aviv i Estats Units.
Temporalment, la República Islàmica ha designat un consell interí de lideratge polític, conformat pel president, Mesud Pezeshkian,el cap de la Justícia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí, i el clergue i antic home fort de Khamenei Alireza Arafi. Al costat d’ells, una gran part del poder resideix en el cap del Consell de Seguretat Nacional, Ali Larijaní.
A continuació desgranem qui són i d’on venen els nous líders –temporals– de l’Iran:
Si algú ha guanyat en importància i responsabilitat després de la mort de Khamenei, aquest és sens dubte Ali Larijaní,elegit l’agost de l’any passat –poc després del final de la guerra de 12 dies contra Israel– com a cap del Consell de Seguretat Nacional, una figura nova creada a la seva imatge i semblança.
Larijaní, vist com un pragmàtic i una figura de l’establishment de la República Islàmica, ha sigut qui ha comandat des de les bambolines les negociacions nuclears amb els EUA –que viatjava a les reunions era el ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi–, i ha sigut, també, el màxim artífex de la brutal repressió que el règim va aplicar contra els protestants a finals de desembre i principis de gener d’aquest any.
Per aquesta repressió, sobretot durant el 7 i el 8 de gener, prop de 10.000 persones van morir, sobretot en mans de la policia i els paramilitars lleials a Teheran. Larijaní va ser sancionat per Washington per la seva implicació en la repressió.
També és vist com un polític pròxim a Moscou, i en els últims mesos ha fet diversos viatges a la capital russa. «Aquest dissabte, l’Iran va llançar míssils als EUA i Israel, i els vam fer mal. Aquest diumenge els colpejarem amb una duresa que mai abans han vist», ha publicat Larijani durant el matí d’aquest diumenge a la xarxa social X.
Abans de presentar-se a les eleccions anticipades de juny del 2024 després de la mort en accident del llavors president, Ebrahim Raisi, poc podia imaginar Mesud Pezeshkian que seria el líder polític d’un país en guerra, acorralat i radicalitzat a l’extrem.
En aquests comicis, Pezeshkian va entrar com l’únic candidat reformista i, a priori, amb prou feines opcions per resultar elegit. Però precisament per ser una figura allunyada de la política ultraconservadora de Teheran, va guanyar i ho va fer amb un gran marge.
El seu mandat ha sigut una enorme decepció per als seus votants: durant el seu any i mig de govern, aquest cardiòleg de professió ha estat constantment queixant-se de la seva estreta capacitat de maniobra i actuació, ja que el poder, a l’Iran, resideix gairebé exclusivament en mans del líder suprem.
A l’inici de les protestes de desembre de l’any passat, Pezeshkian va ser gairebé l’únic líder que va trucar al diàleg. Però des d’aleshores –i des de les matances de manifestants de principis de gener– va fer un gir de 180 graus i ha adoptat discursos més radicals, bel·ligerants i pròximes a les posicions de Khamenei.
Com a líder del sistema judicial iranià des del 2021 , Gholam-Hossein Mohseni Ejeí ha sigut l’encarregat d’aplicar la persecució –pena de mort inclosa – contra els manifestants que han reclamat un canvi dins del país persa.
Va passar en les últimes protestes d’aquest hivern com, també, en les manifestacions després de la mort de la jove Mahsa Aminí el setembre del 2022 per portar el vel islàmic «de forma incorrecta».
Les xifres, segons oenagés, mostra una tendència clara. El 2021, quan Ejeí va accedir al seu càrrec, 333 persones van ser condemnades a mort. El 2022, la xifra va pujar a 582; amb 834 el 2023 i 975 el 2024. El 2025, l’últim any amb dades completes, les condemnes a mort van superar els 1.020 casos.
El sistema d’Ejeí, com també ho van fer els seus antecessors, s’ha basat a aconseguir confessions dels detinguts i acusats, generalment sota tortura i extorsió, segons oenagés de drets humans.
El Consell de Guardians, segons la constitució iraniana, ha d’escollir un clergue i aiatol·là –un alt càrrec dins de l’islam xiïta– per ser l’última posició en aquest consell interí que ha de liderar el país després de la mort del líder suprem. L’elegit ha sigut AlirezaArafi, un teòleg islàmic amb poc perfil públic.
Arafi no és conegut per ser un pes pesant polític, ni té vincles estrets amb les altes esferes de seguretat al país persa, però era un home de gran confiança –tant ideològica com burocràtica– de Khamenei, i era vist com una de les opcions per rellevar l’aiatol·là en cas de mort.
La seva elecció en el consell interí el deixa en bona posició per a això. Sobretot, també, al desconèixer-se l’estat de MojtabaJameneí, fill d’Ali Khamenei i el gran favorit fins ara per substituir el seu pare en la posició de líder suprem. L’Iran no ha confirmat si Mojtaba, de 56 anys, és viu o mort, després de ser objectiu dels bombardejos israelians.
